 Росія може вивести війська з Донбасу за рік-два, питання тільки в тому, на яких умовах, - Тейлор

Про це заявив на зустрічі з журналістами тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За словами Тейлора, для України і Росії головним залишається питання кордону.
"Думаю, українці можуть прийти до угоди з росіянами, щоб росіяни пішли з Донбасу за рік-два. Але на яких умовах росіяни підуть - це питання", - сказав він.
За словами Тейлора, і для України, і для Росії тяжким є питання контролю кордону.
"Можливий якийсь компромісний варіант. Росія може передати кордон не українському урядові, але якимось міжнародним силам. Це могла б бути розширена місія ОБСЄ, або сили ООН, які б взяли контроль над кордоном і забезпечили безпеку (на території ОРДЛО, - ред.), щоб пройшли вибори. Вибори не можуть пройти, поки росіяни знаходяться там, і поки межа знаходиться під контролем росіян", - сказав Тейлор.
За словами американського дипломата, президент Володимир Зеленський розуміє всі ризики, пов'язані з процесом мирного врегулювання і готовий на них йти, щоб домогтися того, чого хочуть українці - припинення війни".
Як приклад Тейлор привів розведення сил на трьох ділянках лінії зіткнення, що відбулося раніше, яке, на його думку, значною мірою було одностороннім.
"Зеленський розуміє, що йому потрібно: щоб росіяни пішли з Донбасу, а в кінцевому рахунку і з Криму", - сказав Тейлор і додав, що український президент розуміє також, що є червоні лінії, які не можна переходити.
"Думаю, Путін хотів би позбутися від хворобливих санкцій, а це можна зробити, якщо знайти якийсь варіант для нього, щоб піти з Донбасу, зберігши обличчя", - сказав американський дипломат.
Тейлор зазначив, що більшість жителів непідконтрольних територій хотіли б повернутися в Україну і повернутися до "нормального життя". Крім того, він зазначив, що питання повернення Криму займе більше часу, ніж повернення Донбасу.
На очєнь простих.
Уйти вмєстє со своім русскоязичним народом. На общую родіну. К берьозкам і брюковкє.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/12/26/7104619/
«Посол США: схоже, що Аваков і сам не має впевненості щодо справи Шеремета
Четвер, 26 грудня 2019, 15:47.
Цензор, як звжди зайнявся перекладом новини, на язик мєжнаціонального общєнія?
Хотів би я побачити, як обсе або СИЛИ ООН забезпечать безпеку на ордло....
...
Тільки обличчя? Тобто про руки, ноги та інші відростки мова не йде?
Ну ок...
Признать анексию Крима
Мол США и Европа признают Крим кацапским, а кацапи выводят войска из Донбаса, Сирии, Ливии и т.д
Только из этого роя у кацапов не выйдет ниуя, потому как это приведет к реанимации совка
А на это Запад не пойдет
для них "вопрос контроля над границей" тажелым не был, а как возвращать етот контроль,
то вдруг "потяжелел", шо и не поднять...
тимчасом ре фе валять Лукашенку через публікації
в "українських" типу виданнях на кшталт НВ:
їм треба терміново оголити наш північний фланг...
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Это действительно главный/большой(!!!) вопрос.........
P.S. они - россияне(!!!). Возле русских, эти моральные уроды, и близко не лежали..........
Террористы "ЛНР" незаконно находятся на участках разведения сил и средств "Станица Луганская" и "Золотое" на Донбассе, выдавая себя за представителей Совместного центра по контролю и координации.
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что факт нарушения регулярно фиксирует в своих отчетах Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
Так, террористы носят повязки с надписью "СЦКК", которые, по данным последнего, его членами не используются.
Когда Ирак напал на Кувейт, реакция США была мгновенной.
Ржавые ракеты РФ наполнили памперсы НАТО?
Думаю етим все сказано. Даже иностранец заметил что украинцев ЗЕ, Хомчак, Рюкзаков и ***** на*бали.