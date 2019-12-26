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Все про:Росія (14822) США (5863) Тейлор (84) Донбас (12860)

 Росія може вивести війська з Донбасу за рік-два, питання тільки в тому, на яких умовах, - Тейлор

Росія може передати контроль над кордоном не Україні, а міжнародним силам - розширеній місії ОБСЄ або представникам ООН.

Про це заявив на зустрічі з журналістами тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами Тейлора, для України і Росії головним залишається питання кордону.

"Думаю, українці можуть прийти до угоди з росіянами, щоб росіяни пішли з Донбасу за рік-два. Але на яких умовах росіяни підуть - це питання", - сказав він.

За словами Тейлора, і для України, і для Росії тяжким є питання контролю кордону.

"Можливий якийсь компромісний варіант. Росія може передати кордон не українському урядові, але якимось міжнародним силам. Це могла б бути розширена місія ОБСЄ, або сили ООН, які б взяли контроль над кордоном і забезпечили безпеку (на території ОРДЛО, - ред.), щоб пройшли вибори. Вибори не можуть пройти, поки росіяни знаходяться там, і поки межа знаходиться під контролем росіян", - сказав Тейлор.

Читайте також: Поки Росія веде війну на Донбасі й окуповує Крим, санкції США триватимуть, - Тейлор

За словами американського дипломата, президент Володимир Зеленський розуміє всі ризики, пов'язані з процесом мирного врегулювання і готовий на них йти, щоб домогтися того, чого хочуть українці - припинення війни".

Як приклад Тейлор привів розведення сил на трьох ділянках лінії зіткнення, що відбулося раніше, яке, на його думку, значною мірою було одностороннім.

"Зеленський розуміє, що йому потрібно: щоб росіяни пішли з Донбасу, а в кінцевому рахунку і з Криму", - сказав Тейлор і додав, що український президент розуміє також, що є червоні лінії, які не можна переходити.

"Думаю, Путін хотів би позбутися від хворобливих санкцій, а це можна зробити, якщо знайти якийсь варіант для нього, щоб піти з Донбасу, зберігши обличчя", - сказав американський дипломат.

Тейлор зазначив, що більшість жителів непідконтрольних територій хотіли б повернутися в Україну і повернутися до "нормального життя". Крім того, він зазначив, що питання повернення Криму займе більше часу, ніж повернення Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167522
 
   
 Топ коментарі
 
Я дико извиняюсь, но у нас тут на днях Сенат принял, а Рыжий подписал документ, который (по крайней мере - на время) прихлопнул СП-2
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когда кацапы захватывали кусок украинской территории, а соответственно и кусок границы,
для них "вопрос контроля над границей" тажелым не был, а как возвращать етот контроль,
то вдруг "потяжелел", шо и не поднять...
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Це стосується і більшої частини закарпатських "угорців"
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"Думаю, украинцы могут прийти к соглашению с россиянами, чтобы россияне ушли с Донбасса за год-два. Но на каких условиях русские уйдут - это вопрос", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3167522»

На очєнь простих.

Уйти вмєстє со своім русскоязичним народом. На общую родіну. К берьозкам і брюковкє.
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да какие там условия. вывезти всех 200-ми ))
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Головне - "сохранив лицо". Це можна зрозуміти в брутальному, м'ясистому значенні...
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)) сразу вспомнил побег Ганнибала Лектера из тюрьмы.
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год-два?йоулупукки сепарам подарочный набор огурцов с молоком даже не планирует?
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Вопрос куда кремль выдвинет войска? В каком направлении?.. Ибо могут быть варианты.
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його звати тейлор, чи ванга? замість посилення санкцій на підерацію рашистів щось звиздить!
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Я дико извиняюсь, но у нас тут на днях Сенат принял, а Рыжий подписал документ, который (по крайней мере - на время) прихлопнул СП-2
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Так там Пан Тейлор, наче не тільки про це казав, але й ще дещо:

https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/12/26/7104619/

«Посол США: схоже, що Аваков і сам не має впевненості щодо справи Шеремета
Четвер, 26 грудня 2019, 15:47.

Цензор, як звжди зайнявся перекладом новини, на язик мєжнаціонального общєнія?
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а может не вывести ,из Абхазии и Приднестровья не выводит , а с Украины выведет .да .потому шо Тейлор так подумалось почему то .
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Что значит на каких условиях? Условие одно. Вернуть все как было на январь 2014 года.
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Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, либо силы ООН, которые бы взяли контроль над границей и обеспечили безопасность (на территории ОРДЛО. - Ред.),""
Хотів би я побачити, як обсе або СИЛИ ООН забезпечать безпеку на ордло....
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Мы уже видели, как "силы ООН" свободно пропустили сербских террористов в Сребреницу...
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"порохоботы" принимают только один способ выведения кацапских войск с донбасса и крыма - в рефрежераторах "груз 200". других способов даже сами козломордые не признают.
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"а это можно сделать, если найти какой-то вариант для него, чтобы уйти Донбасса, сохранив лицо", - сказал американский дипломат.

...
Тільки обличчя? Тобто про руки, ноги та інші відростки мова не йде?
Ну ок... Россия может вывести войска с Донбасс за год-два, вопрос только в том, на каких условиях, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4110
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Понятное дело на каких
Признать анексию Крима
Мол США и Европа признают Крим кацапским, а кацапи выводят войска из Донбаса, Сирии, Ливии и т.д
Только из этого роя у кацапов не выйдет ниуя, потому как это приведет к реанимации совка
А на это Запад не пойдет
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Если зеля признает, то и США и ЕС тоже признают Крым российским.
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Моника это может сделать, только сидя в Ростове...
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когда кацапы захватывали кусок украинской территории, а соответственно и кусок границы,
для них "вопрос контроля над границей" тажелым не был, а как возвращать етот контроль,
то вдруг "потяжелел", шо и не поднять...
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на кожного кучму є свій майор мєльнічєнко
тимчасом ре фе валять Лукашенку через публікації
в "українських" типу виданнях на кшталт НВ:
їм треба терміново оголити наш північний фланг...

Росія може вивести війська з Донбасу за рік-два, питання тільки в тому, на яких умовах, - Тейлор - Цензор.НЕТ 114
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Он совершенно не в теме, но сочиняет всякие небылицы.
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«.......Но на каких условиях русские уйдут - это вопрос»,- сказал он(с)
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Это действительно главный/большой(!!!) вопрос.........
P.S. они - россияне(!!!). Возле русских, эти моральные уроды, и близко не лежали..........
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До вас в квартиру заліз злодій, а сусіди рекомендують вам вести себе толерантно з ним і домовитись з ним на його умовах, бо він буйний.
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Сохранить лицо Путину уже не получится - оно обгажено навсегда.
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россия не выведет войска , пока путин не сдохнет. Все остальное иллюзии
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Канешна расия выведет войска - как только Зеро начнет ездить в Москву
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Дык, а как же и кАво кацапня буИИть вывАдить? Ведь ихнее ***** сказалО Шо их тамА нЄт Россия может вывести войска с Донбасса за год-два, вопрос только в том, на каких условиях, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9226
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Террористы "ЛНР" устроили наглую провокацию на Донбассе: в ОС ответили

Террористы "ЛНР" незаконно находятся на участках разведения сил и средств "Станица Луганская" и "Золотое" на Донбассе, выдавая себя за представителей Совместного центра по контролю и координации.
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что факт нарушения регулярно фиксирует в своих отчетах Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
Так, террористы носят повязки с надписью "СЦКК", которые, по данным последнего, его членами не используются.

Россия может вывести войска с Донбасса за год-два, вопрос только в том, на каких условиях, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3589
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"...президент Владимир Зеленский понимает все риски, связанные с процессом мирного урегулирования и готов на них идти, чтобы добиться "того, чего хотят украинцы - прекращения войны"." - считает ув.У.Тейлор, на что хочется скептически возразить. Чтобы понимать все риски этого нужно не просто "попробовать пудинг, о вкусе которого пытаются судить", хотя, возможно, в окружении президента и могут приравнивать эти несоизмеримые величины, а пропустить все пережитое украинским ПАТРИОТИЧЕСКИМ БОЛЬШИНСТВОМ через свою душу и сердце, приняв при этом и чужую боль потерь и утрат, а именно в этом лично я и сомневаюсь. И именно от этого недопережитого, недопонятого, недоприпущенного, недочувствованного, недо- зависит будущее ВСЕЙ Украины, а не отдельных районов... События последнего времени особенно жестко напоминают об ОСОБОЙ огтветственности, и не абстрактного украинца, а ТОГО САМОГО президента, который, как говорят, понимает риски (все ли?) и готов взять ответственность (адекватную ли?) за свои решения, которые еще стоят в очереди на реальную оценку ВЫСШЕЙ ФЕМИДЫ, а не подконтрольной, которая временами корчит свои гримассы тем, кто недо-...
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Какие на хрен условия?
Когда Ирак напал на Кувейт, реакция США была мгновенной.
Ржавые ракеты РФ наполнили памперсы НАТО?
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В качестве примера Тейлор привел состоявшееся ранее разведение сил на трех участках линии соприкосновения, которое, по его мнению, в значительной мере было односторонним.

Думаю етим все сказано. Даже иностранец заметил что украинцев ЗЕ, Хомчак, Рюкзаков и ***** на*бали.
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Силы ООН и ОБСЕ ето типа кацапы в форме миротворцев будут? Вы забыли уже как в бывшей Югославии кацапы насрали на рекомендации ООН и завели свои войска туда куда хотели захватив аеродромы и им никто ничего не смог сделать.
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***** не уйдет с дамбаса пока Украина не станет на колени и не станет проросийской, в результате чего опять же росийские войска остаются в Украине и не только на дамбасе. Так что лучше пускай ***** и дальше держит свои войска на дамбасе, где их хоть как то можно контролировать украинской армией и мы воюем с кацапами чем пойти на уступки ***** и оказаться полностью окупированными.
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россия может сдрыснуть с Донбасса за день-два... при определённом развитии событий, побросав все раннее найденные в шахтах и незаметные вам танки и РЭБы. Вот так, милый евродружок, всё зависит от вашей готовности снабдить Украину миллиардами трюлюонов глубокой озабоченности.
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Нужно огородить колючей проволокой эту территорию и заминировать, на Перешейке построить судоходный канал и продолжать жить как независимое от Московии государство,при это Украинскую армию хорошо вооружить,что касательно белорусской границе там тоже нужно строить ограждение ,потому что белорусы не самостоятельны в своём решении и смотрят колхозным отрядом в сторону Московии. Параллельно нужно договариваться с америкацами об установки военных баз на территории Украины. Сытой Европе Украина сейчас не сильно интересна.
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Саме так: турботи про завойовані землі і населення повинні бути перекладені на плечі завойовника. Виїзд на територію України для тих, хто не вчиняв противозаконних дій, одноразовий. Гроші на переселенців ( і нас грішних пенсів також) відсужувати у рф ( а то подарили суки 12 млрд). А ще компенсації за кримські отжими.
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