 Молдаванин намагався ввезти в Україну 18 кг червоної ікри у відрі з фарбою, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Під час огляду на в'їзд в Україну вантажного автомобіля МАN прикордонно-митна оглядова група звернула увагу на пластикове відро з фарбою, яка була в боксі для інструментів. Відкривши його, працівники пункту пропуску виявили залитий фарбою пакет із 18 кілограмами червоної ікри", - йдеться в повідомленні.
Власником делікатесної контрабанди виявився водій автомобіля, 56-річний громадянин Молдови.
За порушення митних правил його притягнуто до адміністративної відповідальності, ікру вилучено.
Він ікру провозив, а не брата їв!
но в бизнесе не работал
и жадный как рошений )) поделился бы икрой
он и с утки бы икру жрал
Яка, блть, ікра з вутки?!
Вутка - це ПТАХ! Птах, мати його об дерево! З пір'ям та крилами!!!
І розмножується ЯЙЦЯМИ! Яйцями, дідько! Не ікрою!!!..
Посол США: схоже, що Аваков і сам не має впевненості щодо справи Шеремета.
Четвер, 26 грудня 2019, 15:47
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся по допомогу до кількох країн для розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час спілкування із журналістами в Києві.
Счіталось, что кінулі Зє.
Атєпєрь?
Кто кого кінул?
потім ікра засмердиться
Польско-украинская граница в 1993 г. 6 бутылок спирта в 1.5 литровых бутылках минералки прямо на столе купе, мы заквашеные на столе меньше половины водки, мы приглашали всех еле ворочая языком, таможню, погранцов и польских и украинских по 100-чке, в итоге обшмонали всех кроме нас. Креативным надо быть и немного наглым.
у меня таких новостей...
вот например, почти ровно год взад, в новогоднюю ночь, примерно без 20 минут полночь и Новый Год, прямо на перекрестке в селе Зазимье Броварского Киевской, на единственном перекрестке со сфетофором, Жека Гвоздь сел срать пьяный в муку, причем он срал и одновременно яростно и агрессивно отмахивался от гудевших машин проезжающих мимо.
Имхо это новость покруче