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Все про:Держприкордонслужба (2351) ікра (3) контрабанда (1066) Правоохоронні органи (576) Чернігівщина (382)

 Молдаванин намагався ввезти в Україну 18 кг червоної ікри у відрі з фарбою, - Держприкордонслужба. ФОТО

У пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині прикордонники виявили у громадянина Молдови контрабандну червону ікру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Молдаванин намагався ввезти в Україну 18 кг червоної ікри у відрі з фарбою, - Держприкордонслужба 01

"Під час огляду на в'їзд в Україну вантажного автомобіля МАN прикордонно-митна оглядова група звернула увагу на пластикове відро з фарбою, яка була в боксі для інструментів. Відкривши його, працівники пункту пропуску виявили залитий фарбою пакет із 18 кілограмами червоної ікри", - йдеться в повідомленні.

Молдаванин намагався ввезти в Україну 18 кг червоної ікри у відрі з фарбою, - Держприкордонслужба 02

Власником делікатесної контрабанди виявився водій автомобіля, 56-річний громадянин Молдови.

Дивіться також: Контрабандисти на Харківщині несли з РФ майже 700 кг червоної ікри у відрах. ФОТОрепортаж

За порушення митних правил його притягнуто до адміністративної відповідальності, ікру вилучено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167520
 
   
 Топ коментарі
 
З якого це переляку?
Він ікру провозив, а не брата їв! Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7056
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Кстаті, а Свінарчукі, сєйчас в какой тюрьмє сідят?
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Вёз человек себе к столу на праздники а теперь погранцы сожрут
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последователь известного нам петюшки - он же пес ))) Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5594
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З якого це переляку?
Він ікру провозив, а не брата їв! Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7056
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коментар відмічено як спам  
 
тоже успешный бизнесюк
но в бизнесе не работал
и жадный как рошений )) поделился бы икрой Молдованин пытался ввезти в Украину 18 кг красной икры в ведре с краской, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6520
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ну так петюшка и сам молдован ,
он и с утки бы икру жрал
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Ти що, грибів галюциногенних наївся чи що?
Яка, блть, ікра з вутки?!
Вутка - це ПТАХ! Птах, мати його об дерево! З пір'ям та крилами!!!
І розмножується ЯЙЦЯМИ! Яйцями, дідько! Не ікрою!!!..
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Как говорят Свинарчуки = мы хотели немножко заработать.
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Кстаті, а Свінарчукі, сєйчас в какой тюрьмє сідят?
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свинярчуки и главна свыня на воле и жрут икру с хрустальных вазочек
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Как говорят таможенники - дорога не ложка к обеду, а красная икра к новогоднему столу.
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Вёз человек себе к столу на праздники а теперь погранцы сожрут
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А от єщо новость.
Посол США: схоже, що Аваков і сам не має впевненості щодо справи Шеремета.
Четвер, 26 грудня 2019, 15:47
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся по допомогу до кількох країн для розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час спілкування із журналістами в Києві.
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Вєчєр пєрєстайот бить томним.
Счіталось, что кінулі Зє.
Атєпєрь?
Кто кого кінул?
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кажись у рукзакяна чуйка срабатывает. переобуваетцо в прыжке...
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Интересно бы узнать настоящее происхождение артефакта.
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а шо тут узнавать, срузьке зольдатен в поезде із своей ********* завозит, кто их щупает, єтот мацьква - кишинеу?
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з фарбою...
потім ікра засмердиться
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От дурень, это же старая всем известная схема, краска через таможню. Лучше бы в запаску закатал и барахла всякого сэконда навалил.
Польско-украинская граница в 1993 г. 6 бутылок спирта в 1.5 литровых бутылках минералки прямо на столе купе, мы заквашеные на столе меньше половины водки, мы приглашали всех еле ворочая языком, таможню, погранцов и польских и украинских по 100-чке, в итоге обшмонали всех кроме нас. Креативным надо быть и немного наглым.
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Когда - то в молодости пришлось жрать её банками и только с хлебом . До сих пор не могу вынести запаха , - тянет сразу на рвоту . ((
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и что? это новость для новостных сайтов?
у меня таких новостей...
вот например, почти ровно год взад, в новогоднюю ночь, примерно без 20 минут полночь и Новый Год, прямо на перекрестке в селе Зазимье Броварского Киевской, на единственном перекрестке со сфетофором, Жека Гвоздь сел срать пьяный в муку, причем он срал и одновременно яростно и агрессивно отмахивался от гудевших машин проезжающих мимо.
Имхо это новость покруче
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Ужас какой! Расхититель социалистической собственности! Может пора расстрел вернуть ?
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Откуда в Молдове социалистическая собственность ? И вообще , откуда в Молдове красная икра ? .))
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икра ( красная ) то в молдове , я думаю из рыбы , вероятно ( процентов 80 ) из красной , вангую - горбуша Молдаванин намагався ввезти в Україну 18 кг червоної ікри у відрі з фарбою, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4013
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)) на цвете краски погорел. красную икру надо было везти под красной краской )) красное на красном не видать )) изи фюзик ))
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такую купил ))) сцуки верните деньги за ведро краски )))
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нє, от я шота ніпонял. от шо, ікру уже запрєтілі, чи шо?
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завтра в магазине канфискат икру выкинут
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вряд ли выкинут , думаю не довезут ( в машине мотор сдох )
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Мужику не дали на цигарки заробити....кляті митники
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Взятку таможенникам не дал и они назвали это контрабандой.
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пока одному з відром робили "задержание", мимо проїхав бус з півтонами ******** яєць
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ну, значит на новый год граница будет частично обеспечена икрой... скоропортящийся продукт однако
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