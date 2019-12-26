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 Суспільство
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Все про:трансплантація (40) Тодуров Борис (15)

 Пацієнта, якому пересадили серце, відправили на реабілітацію в Київ, — Тодуров

Чоловік перебуває у Київському міському інституті серця в окремій палаті, в стерильних умовах. Операція з пересадки цього органу пройшла в Україні вперше за 15 років.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів директор Київського міського центру серця Борис Тодуров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні по обіді його привезли. Пацієнт проходить планове лікування. Поки все гаразд", — зазначив він.

За словами лікаря, операція з пересадки серця тривала близько чотирьох годин. Наразі пацієнт перебуває в окремій палаті в особливих, стерильних умовах.

"Вважається, що перший місяць — найнебезпечніший тому що, по-перше, це нове серце, воно повинно прижитися, "впрацюватися", організм повинен звикнути до нього. Але найголовніше — це реакція відторгнення, яка може бути в перші дні, тому що це чужорідний орган, і йому потрібно в цьому новому організмі прижитися. Для того, щоб не було відторгнення, ми даємо великі дози спеціальних препаратів, які знижують імунітет. Такі люди стають особливо чутливими до різного роду інфекцій — вірусів, грибків, бактерій. І ризик захворіти у такого пацієнта будь-якою інфекцією набагато вище, особливо перші місяці", — сказав Тодуров.

Він зауважив, що найпершу операцію з пересадки серця в Україні зробили ще у 2001 році. З того часу було зроблено 9 трансплантацій серця, проте остання операція відбулась 15 років тому.

Таку довгу перерву між операціями з трансплантації Тодуров пояснив так: "По-перше, закон, який дуже далекий від досконалості. У ньому немає тих європейських норм, які сьогодні вже загальноприйняті в більшості європейських країн, де обмовляється презумпція згоди. У нас все ще по-старому в законі обмовляється, що ми повинні питати дозволу у родичів після смерті пацієнта. А в силу особливостей нашого менталітету такий дозвіл родичі дають вкрай рідко. Навіть не в цьому проблема, а проблема в наших лікарях-реаніматологах, які не хочуть співпрацювати, не хочуть констатувати смерть мозку. Думаю, в основному, проблема в нашому менталітеті".

Директор Інституту серця зазначив, що "нова команда" Міністерства охорони здоров’я та комітет з охорони здоров’я Верховної Ради зробили необхідні зміни до закону про трансплантацію органів, і закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

"Але цей закон знову ж з презумпцією незгоди, тому радикально він щось не поміняє в трансплантології, хоча вже якісь перші кроки, щоб зробити його більш лояльним до пацієнтів і лікарів, в цьому законі вже присутні", — зауважив Тодуров.

Директор Інституту серця відмітив, що впродовж наступного року буде створено реєстр донорів та пацієнтів. Його адмініструванням займатиметься МОЗ.

Нагадаємо, 25 грудня в Ковелі в районному територіальному медичному об’єднанні  вперше після 15-річної перерви провели трансплантацію серця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167519
 
 
 Топ коментарі
 
дай Бог здоровья пациенту - сложнейшая операция, долгий и непредсказуемый период реабилитации.
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интересно сколько стоил такой супер сервис
да и не говорите что он бомж!!! Пациента, которому пересадили сердце, отправили на реабилитацию в Киев, - Тодуров - Цензор.НЕТ 7001 Пациента, которому пересадили сердце, отправили на реабилитацию в Киев, - Тодуров - Цензор.НЕТ 6294 Пациента, которому пересадили сердце, отправили на реабилитацию в Киев, - Тодуров - Цензор.НЕТ 6294
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Понимаю что это кощунство, но это не столько пересадка сердца сколько пиар талантливого хирурга но при этом негодяя Тодурова. Его пиар и всех этих воров в новой команде Минздрава.
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дай Бог здоровья пациенту - сложнейшая операция, долгий и непредсказуемый период реабилитации.
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интересно сколько стоил такой супер сервис
да и не говорите что он бомж!!! Пациента, которому пересадили сердце, отправили на реабилитацию в Киев, - Тодуров - Цензор.НЕТ 7001
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Понимаю что это кощунство, но это не столько пересадка сердца сколько пиар талантливого хирурга но при этом негодяя Тодурова. Его пиар и всех этих воров в новой команде Минздрава.
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Какой-то молодой человек погиб при ДТП. Для донорства взяли сердце и почки.
Почку пересадили женщине.
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Хіба зараз можна відбирати органи в загиблих ?
Хто дозволив ? За яку суму ?
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Если по согласию близких родственников, то можно, и еще им отсегнут немаленькую сумму за это.
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Ні. Дозволяється пересадка лише від родичів, а не сторонніх.
Тодурова мали би арештувати. Де НАЬБУ, прокуратура ?
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Ну так при Супрун уже приняли такой закон. Только я точно не помню, кажется хотели ввести согласие на донорство по умолчанию, но все-таки оставили с согласия родственников.
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Тм більше, серце беруть в живого донора, або одразу після смерті.
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Xenia тут интереснее кому пересадили ? Там на видео старый мужик. Наверно комерс при бабле. Интересно сколько заплатил чтобы попасть на операционный стол и получить сердце.
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Интересно, сколько этому пациенту эта операция обошлась.
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Богатенький видать Буратино, у нас за никчемную операцию последнюю шкуру снимают и это при налогах на уровне Швеции, где медицина бесплатна, как и образование, а тут за все плати с оставшихся после налогов и услуг ЖКХ копеек. Был бы мне хотя бы сороковник, только бы меня и видели, а так ни здоровья, ни пенсии - это в назидание молодым, чтоб не были лохами.
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Никого не хотел обидеть, просто вырвалось от безысходности.
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Ага, разбежались и до сих пор бегут. В палате, где я лежал, после двух операций, два укола за 10 грв. не сделали, потому как у пациента был 0 денег. 4-я больница неотложной помощи(неотложка)г.Харьков 2011 г. За это время что-то изменилось? Да, но не в лучшую сторону.
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на всё про всё у буржуев на замену клапана уходит 10 часов. усыпить, охладить тельце, сделать операцию, нагреть тельце, просыпыть. а тут сердце со всем про всем меняют всего за 4? или только на саму замену 4 часа уходит? ну тогда могє быть.
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Они подсоединяют аппарат, чтобы сердце не умерло.
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ну это и коню понятно, шо всё время после остановки сердца и до его ристарта за него пашет одноразовый сердечно-лёгочный блок.
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А почему операцию делали в районной больнице в Ковеле, а нев институте сердца Тодорова в столице? Не потому ли что цены там космические?
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Полноте,такие операции относятся к плановым.
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Ну тоесли что раз в 15 лет это скорее не упрек Тодорову (в его институте еще бы лет 15 изучали передовой зарубежный опыт), а то что в провинции появились самородки хирургии.
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Молодцы Ковельчане !!!!! Браво местным хирургам !!!!!Молодцы!!!!
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Roman Rjevskiy местные врачи подавали инструменты ? Нафиг тогда группе врачей было ехать в мухосранск ?
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операционая это не машина , другой водитель приехал сел и поехал, к оборудованию надо привыкать
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Roman Rjevskiy много ты наездишь сходу на чужой машине. Сказочник
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В Украине уже 15 лет, как отметил кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров, не проводили трансплантации сердца. Хотя, как говорит известный на Волыни врач, ексдепутат Верховной Рады, заслуженный врач Украины Владимир Карпук, еще в 1997 году он, тогда заведующий ревматологическим отделением в Волынской областной клинической больнице, вместе с главным врачом учреждения Иваном Сидором, побывали в городе Забже в Польше. И уже тогда поляки проводили по 80 пересадок сердца в год, а всего в Польше действовало тогда уже 15 центров, где проводили трансплантации сердца. В Германии, отмечает он, в год делают по тысяче пересадок сердца, уже на поток поставлена ​​эта операция и в Беларуси. Владимир Карпук вспомнил, с какими бюрократическими трудностями сталкивалась Волынская областная больница, открівая у себя кардиохирургическое отделение. Как сопротивлялись этому и светила кардиохирургии, боясь, что Волынь отберет у них немного славы и денег...
Ковельское городское территориальное медицинское объединение 19 сентября получило лицензию для осуществления трансплантации органов. До сих пор в Украине было только пять центров трансплантации, в которых в 2018 и 2019 годах было проведено лишь небольшое количество трансплантаций почек при потребности около 3 тысяч подобных операций в год. И Ковельская больница стала первой больницей в Украине за последние 20 лет, получившей лицензию по трансплантологии. Здесь уже провели первую трансплантацию почки от родственного донора (муж поделился почкой с женой), проведено уже две трансплантации трупной донорской почки, а вот сейчас - и пересадку сердца. Как отметил Борис Тодуров, «совместно работали бригады Института сердца МЗ Украины и КОВЕЛЬСКОЙ районной больницы. Пациента везли из Киева, поскольку невозможно было привезти донорское сердце. Рождество для некоторых стало действительно вторым рождением». Наталья МАЛИМОН, «День», Луцк
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Roman Rjevskiy Нафиг этот много строчный словесный мусор про времена совка ? Что вторая часть сообщения доказывает при чтении между строк? Что Тодуров взял деньги за операцию с богатого буратины с баблом, привез в Зажопинск где был нужный орган постоял рядом и забрал пациента после операции чтобы он не загнулся в больничке в пгт ? Так как можно еще взять денег за восстановление в клинике в Киеве ?

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тодуров тоже почки пересаживал , и первую лицензию по трансплантации давал этой больничке из пгт ?
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я сбросил инфу,интересует посмотри,об этой больнице много слышно хорошего
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Кто скажет сколько таких пересадок за отсталым поребриком делают в неделю?
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Однако Тодурова всё же сложно назвать патриотом Украины.
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с пару месяцев назад наша украинская гебня приняла вызначного киевского хирурга занимающегося пересадками. Там 20ка за печень, за сердце думаю могли не меньше содрать. Уж с многими делиться

Цитата ,,во время обысков в начале октября у заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Института имени Шалимова изъяли 20 тысяч долларов. Эти средства он получил за ранее проведенную операцию и дальнейшее лечение и реабилитацию пациента. Также в кабинете обнаружили еще более 60 тысяч долларов наличными. После прокуратура изъяла из банковской ячейки врача еще более 800 тысяч долларов. Всего сумма составляет около миллиона долларов.,, https://www.5.ua/ru/obshchestvo/vrachu-transplantolohu-kotoroho-poimaly-na-vziatke-ostavyly-vozmozhnost-operyrovat-prokuratura-200525.html
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Плохо, что операции по пересадке сердца монополизированы, их делают только в Киеве и туда должны переться все нуждающиеся. Делая операцию в Ковеле, Тодуров взял пациента из Киева и туда же потом его отправил. Похоже, сама операция была задумана как учебная для будущих трансплантологов, которые собрались в этом райцентре.
Слышал мнение одного врача, что для хирурга сама операция по пересадке сердца не есть нечто сверхтяжелое; труднее, к примеру, заменить больному митральный клапан сердца. Поэтому с Тодурова нужно снимать нимб уникального хирурга и начинать делать такие пересадки не только в Киеве и не только бригадой Тодурова.
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"Дивна" країна Укрвїна.... десь сердце пересаджують а десь у РЕАНІМАЦІЇ НЕМАЄ ОПАРАТІВ ШТУЧНОГО ДИХАННЯ У НЕОБХІДНОМУ ОБСЯЗІ (на кожне ліжко місце). У вітділенні терапії де лежать після реанімації немає кондиціонерів й в літку в палаті неможливо від спеки а там тримають людей з підвищеним тиском та після інфарктів!
Десь у лікарні міста немає тамографа. Млять ця показуха вже так з#баLа.... як кажуть "на срані труси натягли штани" й вважають що усе гаразд... бо не видно!
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