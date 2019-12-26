 Пацієнта, якому пересадили серце, відправили на реабілітацію в Київ, — Тодуров

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів директор Київського міського центру серця Борис Тодуров, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні по обіді його привезли. Пацієнт проходить планове лікування. Поки все гаразд", — зазначив він.
За словами лікаря, операція з пересадки серця тривала близько чотирьох годин. Наразі пацієнт перебуває в окремій палаті в особливих, стерильних умовах.
"Вважається, що перший місяць — найнебезпечніший тому що, по-перше, це нове серце, воно повинно прижитися, "впрацюватися", організм повинен звикнути до нього. Але найголовніше — це реакція відторгнення, яка може бути в перші дні, тому що це чужорідний орган, і йому потрібно в цьому новому організмі прижитися. Для того, щоб не було відторгнення, ми даємо великі дози спеціальних препаратів, які знижують імунітет. Такі люди стають особливо чутливими до різного роду інфекцій — вірусів, грибків, бактерій. І ризик захворіти у такого пацієнта будь-якою інфекцією набагато вище, особливо перші місяці", — сказав Тодуров.
Він зауважив, що найпершу операцію з пересадки серця в Україні зробили ще у 2001 році. З того часу було зроблено 9 трансплантацій серця, проте остання операція відбулась 15 років тому.
Таку довгу перерву між операціями з трансплантації Тодуров пояснив так: "По-перше, закон, який дуже далекий від досконалості. У ньому немає тих європейських норм, які сьогодні вже загальноприйняті в більшості європейських країн, де обмовляється презумпція згоди. У нас все ще по-старому в законі обмовляється, що ми повинні питати дозволу у родичів після смерті пацієнта. А в силу особливостей нашого менталітету такий дозвіл родичі дають вкрай рідко. Навіть не в цьому проблема, а проблема в наших лікарях-реаніматологах, які не хочуть співпрацювати, не хочуть констатувати смерть мозку. Думаю, в основному, проблема в нашому менталітеті".
Директор Інституту серця зазначив, що "нова команда" Міністерства охорони здоров’я та комітет з охорони здоров’я Верховної Ради зробили необхідні зміни до закону про трансплантацію органів, і закон набере чинності з 1 січня 2020 року.
"Але цей закон знову ж з презумпцією незгоди, тому радикально він щось не поміняє в трансплантології, хоча вже якісь перші кроки, щоб зробити його більш лояльним до пацієнтів і лікарів, в цьому законі вже присутні", — зауважив Тодуров.
Директор Інституту серця відмітив, що впродовж наступного року буде створено реєстр донорів та пацієнтів. Його адмініструванням займатиметься МОЗ.
Нагадаємо, 25 грудня в Ковелі в районному територіальному медичному об’єднанні вперше після 15-річної перерви провели трансплантацію серця.
да и не говорите что он бомж!!!
Почку пересадили женщине.
Хто дозволив ? За яку суму ?
Тодурова мали би арештувати. Де НАЬБУ, прокуратура ?
Ковельское городское территориальное медицинское объединение 19 сентября получило лицензию для осуществления трансплантации органов. До сих пор в Украине было только пять центров трансплантации, в которых в 2018 и 2019 годах было проведено лишь небольшое количество трансплантаций почек при потребности около 3 тысяч подобных операций в год. И Ковельская больница стала первой больницей в Украине за последние 20 лет, получившей лицензию по трансплантологии. Здесь уже провели первую трансплантацию почки от родственного донора (муж поделился почкой с женой), проведено уже две трансплантации трупной донорской почки, а вот сейчас - и пересадку сердца. Как отметил Борис Тодуров, «совместно работали бригады Института сердца МЗ Украины и КОВЕЛЬСКОЙ районной больницы. Пациента везли из Киева, поскольку невозможно было привезти донорское сердце. Рождество для некоторых стало действительно вторым рождением». Наталья МАЛИМОН, «День», Луцк
Цитата ,,во время обысков в начале октября у заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Института имени Шалимова изъяли 20 тысяч долларов. Эти средства он получил за ранее проведенную операцию и дальнейшее лечение и реабилитацию пациента. Также в кабинете обнаружили еще более 60 тысяч долларов наличными. После прокуратура изъяла из банковской ячейки врача еще более 800 тысяч долларов. Всего сумма составляет около миллиона долларов.,, https://www.5.ua/ru/obshchestvo/vrachu-transplantolohu-kotoroho-poimaly-na-vziatke-ostavyly-vozmozhnost-operyrovat-prokuratura-200525.html
Слышал мнение одного врача, что для хирурга сама операция по пересадке сердца не есть нечто сверхтяжелое; труднее, к примеру, заменить больному митральный клапан сердца. Поэтому с Тодурова нужно снимать нимб уникального хирурга и начинать делать такие пересадки не только в Киеве и не только бригадой Тодурова.
Десь у лікарні міста немає тамографа. Млять ця показуха вже так з#баLа.... як кажуть "на срані труси натягли штани" й вважають що усе гаразд... бо не видно!