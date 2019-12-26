 Пацієнта, якому пересадили серце, відправили на реабілітацію в Київ, — Тодуров

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів директор Київського міського центру серця Борис Тодуров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні по обіді його привезли. Пацієнт проходить планове лікування. Поки все гаразд", — зазначив він.

За словами лікаря, операція з пересадки серця тривала близько чотирьох годин. Наразі пацієнт перебуває в окремій палаті в особливих, стерильних умовах.

"Вважається, що перший місяць — найнебезпечніший тому що, по-перше, це нове серце, воно повинно прижитися, "впрацюватися", організм повинен звикнути до нього. Але найголовніше — це реакція відторгнення, яка може бути в перші дні, тому що це чужорідний орган, і йому потрібно в цьому новому організмі прижитися. Для того, щоб не було відторгнення, ми даємо великі дози спеціальних препаратів, які знижують імунітет. Такі люди стають особливо чутливими до різного роду інфекцій — вірусів, грибків, бактерій. І ризик захворіти у такого пацієнта будь-якою інфекцією набагато вище, особливо перші місяці", — сказав Тодуров.

Він зауважив, що найпершу операцію з пересадки серця в Україні зробили ще у 2001 році. З того часу було зроблено 9 трансплантацій серця, проте остання операція відбулась 15 років тому.

Таку довгу перерву між операціями з трансплантації Тодуров пояснив так: "По-перше, закон, який дуже далекий від досконалості. У ньому немає тих європейських норм, які сьогодні вже загальноприйняті в більшості європейських країн, де обмовляється презумпція згоди. У нас все ще по-старому в законі обмовляється, що ми повинні питати дозволу у родичів після смерті пацієнта. А в силу особливостей нашого менталітету такий дозвіл родичі дають вкрай рідко. Навіть не в цьому проблема, а проблема в наших лікарях-реаніматологах, які не хочуть співпрацювати, не хочуть констатувати смерть мозку. Думаю, в основному, проблема в нашому менталітеті".

Директор Інституту серця зазначив, що "нова команда" Міністерства охорони здоров’я та комітет з охорони здоров’я Верховної Ради зробили необхідні зміни до закону про трансплантацію органів, і закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

"Але цей закон знову ж з презумпцією незгоди, тому радикально він щось не поміняє в трансплантології, хоча вже якісь перші кроки, щоб зробити його більш лояльним до пацієнтів і лікарів, в цьому законі вже присутні", — зауважив Тодуров.

Директор Інституту серця відмітив, що впродовж наступного року буде створено реєстр донорів та пацієнтів. Його адмініструванням займатиметься МОЗ.

Нагадаємо, 25 грудня в Ковелі в районному територіальному медичному об’єднанні вперше після 15-річної перерви провели трансплантацію серця.