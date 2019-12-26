 Сьогодні серед 30 найбільших банків України проблемних немає, - заступник голови НБУ Рожкова

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю порталу "Мінфін", яке вийшло 26 грудня, заявила перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.
"Сьогодні серед 30 найбільших банків таких (проблемних) немає. Періодично деякі проблеми можуть виникати, але навіть стрес-тести говорять, що ситуація нормалізувалася", - сказала вона.
Водночас, за словами Рожкової, кілька банків щороку демонструють за стрес-тестами погані показники.
"Ми бачимо там структурні проблеми з балансами, з якими потрібно працювати. Але чогось страшного ми не очікуємо. У них є можливість виправити ситуацію. Що стосується невеликих банків, тобто кількох, які викликають у нас занепокоєння. Але вони не займають якоїсь значної частки на ринку, тому серйозної загрози не становлять", - сказала вона.
Рожкова зазначила, що за підсумками 2018 року, залишилося майже 10 банків, бізнес-моделі яких були нежиттєздатними.
"Ці установи - переважно спадщина банківського "бебі-буму" 2011-2013 років. У них були порожні баланси, ефективно вони не працювали. Стратегія власників цих банків була в тому, щоб продати банки, коли закінчиться криза і на ринок прийдуть інвестори. Але бізнес із продажу банківських ліцензій вже закінчився в Україні. Такої кількості потенційних інвесторів просто немає", - заявила вона.
Як би зелене стадо не белькотіло.
і я її розумію...
да это ж сенсация 2019 года !
коли бог мізки роздавав, ти па-украінскі нє панімал?
міг би і не співати, щоб це довести
ну и дом спалили от благодарности
[ Фото ]
Тем временем, у нас очередной скандал. Безграмотный законопроект Гончарука-Смолия #2571, который даёт право Нацбанку убивать любые банки, а Фонду гарантирования прощать долги акционерам банков, обокравшим вкладчиков и распродавать активы банков-банкротов за 0.00 гривен - пытаются передать из финансового комитета Рады в правовой. По моему твёрдому убеждению, делается это потому, что прописанные в проекте бредовые нормы провести через профессиональный состав комитета невозможно. Напомню, аналогичную аферу уже пытались провернуть с законопроектом о легализации игрального бизнеса, когда хотели сохранить чернуху на улицах - проект закона пытались передать в экономический комитет. Для чего был даже придуман скандал с детектором лжи. Как и в том случае, ведёт аферу глава фракции Давид Арахамия.
так будет точнее
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3224874
Если закон примут, у Сербской церкви отнимут более 650 святынь, включая известный в православном мире монастырь Острог.
ну і хєр з ними-з цими 'кацапськими голосаами')
зелена дрисня на чолі з Колояйським виправить цю ганебну ситуацію
Теперь у нас НБУ последняя (осажденная!) крепость?
Пала ли предпоследняя крепость "Нафтогаз", мы узнаем сегодня-завтра после переговоров(как обещано - последних).
2. а коли юридичні особи вмикатимуть мозок при відкритті рахунку в банку? чи 100 грн економії на обслуговуванні рахунку остаточно здоровий глузд затьмарюють? у хвірмі напевно були діпломовані иканамізди, які досконально вивчили питання, та прийняли
мудаковатемудре рішення... чи не так?
взагалі немає.Краще вкластись в ОВДЗ..
**** соросівська тільки змовчала,чому..