 Сьогодні серед 30 найбільших банків України проблемних немає, - заступник голови НБУ Рожкова

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю порталу "Мінфін", яке вийшло 26 грудня, заявила перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

"Сьогодні серед 30 найбільших банків таких (проблемних) немає. Періодично деякі проблеми можуть виникати, але навіть стрес-тести говорять, що ситуація нормалізувалася", - сказала вона.

Водночас, за словами Рожкової, кілька банків щороку демонструють за стрес-тестами погані показники.

Читайте також: Стрес-тестування виявило істотні проблеми у двох державних банках, - НБУ

"Ми бачимо там структурні проблеми з балансами, з якими потрібно працювати. Але чогось страшного ми не очікуємо. У них є можливість виправити ситуацію. Що стосується невеликих банків, тобто кількох, які викликають у нас занепокоєння. Але вони не займають якоїсь значної частки на ринку, тому серйозної загрози не становлять", - сказала вона.

Рожкова зазначила, що за підсумками 2018 року, залишилося майже 10 банків, бізнес-моделі яких були нежиттєздатними.

"Ці установи - переважно спадщина банківського "бебі-буму" 2011-2013 років. У них були порожні баланси, ефективно вони не працювали. Стратегія власників цих банків була в тому, щоб продати банки, коли закінчиться криза і на ринок прийдуть інвестори. Але бізнес із продажу банківських ліцензій вже закінчився в Україні. Такої кількості потенційних інвесторів просто немає", - заявила вона.