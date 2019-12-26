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 Економіка
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Все про:банки (329) банкрутство (44) Рожкова Катерина (51)

 Сьогодні серед 30 найбільших банків України проблемних немає, - заступник голови НБУ Рожкова

Серед найбільших банків України немає проблемних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю порталу "Мінфін", яке вийшло 26 грудня, заявила перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

"Сьогодні серед 30 найбільших банків таких (проблемних) немає. Періодично деякі проблеми можуть виникати, але навіть стрес-тести говорять, що ситуація нормалізувалася", - сказала вона.

Водночас, за словами Рожкової, кілька банків щороку демонструють за стрес-тестами погані показники.

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"Ми бачимо там структурні проблеми з балансами, з якими потрібно працювати. Але чогось страшного ми не очікуємо. У них є можливість виправити ситуацію. Що стосується невеликих банків, тобто кількох, які викликають у нас занепокоєння. Але вони не займають якоїсь значної частки на ринку, тому серйозної загрози не становлять", - сказала вона.

Рожкова зазначила, що за підсумками 2018 року, залишилося майже 10 банків, бізнес-моделі яких були нежиттєздатними.

"Ці установи - переважно спадщина банківського "бебі-буму" 2011-2013 років. У них були порожні баланси, ефективно вони не працювали. Стратегія власників цих банків була в тому, щоб продати банки, коли закінчиться криза і на ринок прийдуть інвестори. Але бізнес із продажу банківських ліцензій вже закінчився в Україні. Такої кількості потенційних інвесторів просто немає", - заявила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167517
 
 
 Топ коментарі
 
Прямо святая женщина, странно и почему она сбежала в Лондон.
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зебіли дістали.
і я її розумію...
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Так может нужно вернуть Гонтареву, тогда из 30 банков станет 20, а имущество остальных 10 распродадут за бесценок слепому трасту, а кредиты, взятые тем же слепым трастом - простят.
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Завдяки Гонтарєвій.
Як би зелене стадо не белькотіло.
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Прямо святая женщина, странно и почему она сбежала в Лондон.
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А я думаю, что на этой ворюге уже клейма уголовных дел на теле негде ставить.
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тЫ !!! думаешь ?!!!!
да это ж сенсация 2019 года ! Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 8849
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Чи це лише ваші думки- фантазії, чи є якісь факти?
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це ти, гебнявий, питаєш після того, як колояйці спалили її хату?
коли бог мізки роздавав, ти па-украінскі нє панімал?
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а я жодної секунди не сумнівався, що ти у сраку шпекаєшся, гебнявий
міг би і не співати, щоб це довести
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смотри чтобы у тебя проводка не замкнула
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якби спалили її хату,то вже не змогли би взяти в неї інтерв'ю..
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от радости и от благодарности обокраденых
ну и дом спалили от благодарности Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7587 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7587 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7587 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7587 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7587
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Dubinsky.pro, [26.12.19 12:53]
[ Фото ]
Тем временем, у нас очередной скандал. Безграмотный законопроект Гончарука-Смолия #2571, который даёт право Нацбанку убивать любые банки, а Фонду гарантирования прощать долги акционерам банков, обокравшим вкладчиков и распродавать активы банков-банкротов за 0.00 гривен - пытаются передать из финансового комитета Рады в правовой. По моему твёрдому убеждению, делается это потому, что прописанные в проекте бредовые нормы провести через профессиональный состав комитета невозможно. Напомню, аналогичную аферу уже пытались провернуть с законопроектом о легализации игрального бизнеса, когда хотели сохранить чернуху на улицах - проект закона пытались передать в экономический комитет. Для чего был даже придуман скандал с детектором лжи. Как и в том случае, ведёт аферу глава фракции Давид Арахамия.
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Рожкову не переварюю органічно, але, враховуючи кадрові призначення бобіків, краще промовчу Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 3669
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скажем так - беспроблемных в стране ни одного)))
так будет точнее Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 6981 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 6981 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 6981 Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 6981
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Хорошая новость с Черногории , Украине бы такой закон :

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3224874

Если закон примут, у Сербской церкви отнимут более 650 святынь, включая известный в православном мире монастырь Острог.
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вєсті ру мій провайдер блокує..
ну і хєр з ними-з цими 'кацапськими голосаами')
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нічого!
зелена дрисня на чолі з Колояйським виправить цю ганебну ситуацію
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солома‏ @elnazaro777

Теперь у нас НБУ последняя (осажденная!) крепость?
Пала ли предпоследняя крепость "Нафтогаз", мы узнаем сегодня-завтра после переговоров(как обещано - последних).

Сьогодні серед 30 найбільших банків України проблемних немає, - заступник голови НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 1298
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а коли держава, яка дала ліцензії обраним, на відкриття банків і повинна була їх контролювати, поверне кошти вкладникам, зокрема, юридичним особам?
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1. гаразд, надала держава ліцензії. а хто сказав, що держава всім нянькою має бути? пройшли часи...
2. а коли юридичні особи вмикатимуть мозок при відкритті рахунку в банку? чи 100 грн економії на обслуговуванні рахунку остаточно здоровий глузд затьмарюють? у хвірмі напевно були діпломовані иканамізди, які досконально вивчили питання, та прийняли мудаковате мудре рішення... чи не так?
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Так может нужно вернуть Гонтареву, тогда из 30 банков станет 20, а имущество остальных 10 распродадут за бесценок слепому трасту, а кредиты, взятые тем же слепым трастом - простят.
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По данным Росстата, в 2019 году зафиксирована рекордно высокая естественная убыль населения. За 10 месяцев в стране умерло на 259,6 тысячи человек больше, чем родилось. - и как тут не поблагодарить путина , что он утилизируют россиянцев . Хахаха
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Странно. В последнее время очень мало ватанов на форуме. Скука...
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Але бізнес із продажу банківських ліцензій вже закінчився в Україні. Такої кількості потенційних інвесторів просто немає", - заявила вона.

взагалі немає.Краще вкластись в ОВДЗ..

**** соросівська тільки змовчала,чому..
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- За то есть много средних проблемных банков.И мы с валерой и петей эти проблемы решим
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заслуга зелибобы, не иначе. а гонтаревой зелебобы пакости делают
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в банковской системе все мрази рано или поздно кинут на вклад начиная с совка и по сей час а главные ублюдки Ющенко и Гонтарева.первый вообще вывернул карманы гривневых вкладчиков в 2008 своим мораторием на досрочное снятие .ложили в гривне при курсе дол 5 а забирали при 9. бросить бы тебя ****** в улек к пчелам твоим
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от чиста интересна. вы за то, шобы вернули, хоть и при курсе 9, или шобы не вернули вообще?
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так были и такие которые невернули надра например.когда человек пользуется такими банковскими услугами он ожидает от банка по крайней мере сохранение своих сбережений а если вкладчик уходит в минус и ему недают возможности самому спасти свои средства то такой банк и нахрен ненужен разве что для каких-либо мутных тем
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