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Все про:Переяслав-Хмельницький (38) суддя (999) Кирило Тлявов (25)

 Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суддя заявив, що дружить з одним із підозрюваних і взяв самовідвід

Суддя Ігор Опанасюк заявив, що дружить з одним із підозрюваних - поліцейським Володимиром Петровцем. Раніше це не завадило Опанасюку підтримати відведення іншого судді у справі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Коли Опанасюк взяв самовідвід, прокурор Сергій Самчук зазначив, що факт дружби судді з підозрюваним Петровцем ставить під сумнів рішення Опанасюка про відвід судді Ярослави Керекези.

Підозрюваний Іван Приходько заявив, що "неодноразово бачив, як Петровець спілкувався з Опанасюком".

Водночас адвокат Петровця виступив проти відводу Опанасюка.

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"Я дуже товаришую із Опанасюком Ігорем Олександровичем. Підтримую захисника", — сказав сам Петровець.

Адвокат потерпілих Олександр Щербина наголосив, що все це тільки затягує засідання.

"Ми тут із 11-ї години. Ми тут в тому числі і через те, щоб було обрано запобіжний захід (підозрюваним — ред.). Опанасюк задовільнив відвід Керекези. Це предмет розгляду Вищої ради правосуддя таких дій судді. Обвинувачений також не повідомив, що він перебуває із Опанасюком у товариських відносинах", — сказав він.

У четвер, 26 грудня у Переяславському районному суді розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. До зали суду із СІЗО привезли підозрюваних Володимира Петровця, Івана Приходько та Дмитра Кривошея. Ще один неповнолітній підозрюваний, який перебуває під нічним домашнім арештом, прийшов до суду у супроводі матері.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Раніше директор ДБР Роман Труба повідомив, що досудове розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова завершено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167516
 
 
 Топ коментарі
 
чесно кажучи як на мене, то це говорить про протилежне. Не вірю я нашим суддям, уж повірте мені на слово як юристу.
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суды в Украине - это скорее судилища, нежели места, где судят по закону. Часть судей принимают решения за деньги, часть по приказу, часть по телефонному звонку, а часть из страха, потому что они на крючке у тех или иных силовиков или у ОП. Но я понимаю, что все предыдущие власти и эта, которая сейчас, всегда хотели взять под контроль суды, а не сделать их независимыми. И порядочным судьям тут нет места.
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Долбаный абсурд. Судьи дружат с ментами,прокуроры дружат с сбушниками,а потом всей аравой ходят на свингерские оргии. С трактористом или слесарем никто из них не захочет подружиться. "Праваахаронна система" во всей красе.
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И это честный поступок судьи!Какой бы он ни был квалификации.
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чесно кажучи як на мене, то це говорить про протилежне. Не вірю я нашим суддям, уж повірте мені на слово як юристу.
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Не обов"язково бути юристом, достатньо бути не сл!пим щоб побачити що витворяе наша Фем!да.
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можливо але я їх бачу так би мовити в справі. А витворяють вони дійсно все що завгодно
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Возможно есть давление на судей. Авакова и замов в отставку и только после продолжать дело.
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суды в Украине - это скорее судилища, нежели места, где судят по закону. Часть судей принимают решения за деньги, часть по приказу, часть по телефонному звонку, а часть из страха, потому что они на крючке у тех или иных силовиков или у ОП. Но я понимаю, что все предыдущие власти и эта, которая сейчас, всегда хотели взять под контроль суды, а не сделать их независимыми. И порядочным судьям тут нет места.
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если не специально - 5 условно, если просто дураки - увольнение.
Но фотография мальчика шоб была в ублюдков на паспорте, рядом с их рожами.
И при каждой официальной процедуре шоб оно видело фото мльчика. Скотина, да че ж ты се руку, или ногу не отстрелил, ублюдок? Да я бы на месте бати паренька, но только ясно, шо после инцидента.... ну просто не собрали бы этих тварей то. жаль Кирилла. Скоты "постреляли" называется...... шоб вы сдохли.... жаль шо я не был там и не увидел что наделали эти уроды то
ну как же так то - убили маленького мужика, парня, неважно - это же чей-то сын, а вотhttps://www.youtube.com/watch?v=8m8VlyWDC-M
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Долбаный абсурд. Судьи дружат с ментами,прокуроры дружат с сбушниками,а потом всей аравой ходят на свингерские оргии. С трактористом или слесарем никто из них не захочет подружиться. "Праваахаронна система" во всей красе.
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Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты...
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Судь линяют, потому что вина ментов не доказана. Именно тот ствол, из которого был убит мальчик, так и не был найден.
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якщо немає ствола, то все розсипеться в суді. А суддя не хоче виправдовувати, і не може садити. Мусора , які готували справу, мабуть працювати не хочуть. Тупі та заціквлені спустити все на гальмах.
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