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Все про:Зеленський (3982) паспорт (433) переселенці (253)

 Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів громадянам, які проживають у зоні проведення ООС і переселенцям

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" про особливості оформлення документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України", який Верховна Рада прийняла 12 грудня 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Закон регулює питання оформлення документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у зоні проведення АТО/ООС або переселилися з такої зони.

Згідно із законом, громадянам, які проживають у зоні проведення АТО/заходів щодо забезпечення нацбезпеки і оборони в Донецькій і Луганській областях, документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України, оформляє центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері міграції (імміграції та еміграції), за місцем звернення особи або його законного представника до уповноважених органів, які здійснюють свої повноваження на території області, в якій проводиться АТО/заходи із забезпечення нацбезпеки і оборони.

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Оформлення таких документів громадянам, які переселилися із зони проведення АТО/заходів щодо забезпечення нацбезпеки і оборони, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері міграції, за фактичним місцем проживання, перебування особи.

Для внесення відомостей про місце проживання в документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають або проживали в зоні проведення АТО/заходів щодо забезпечення нацбезпеки і оборони, може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167512
 
 
 Топ коментарі
 
Граждане Украины живут в Украине, в ОРДЛЕ остались сепары Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів громадянам, які проживають у зоні проведення ООС і переселенцям - Цензор.НЕТ 5694
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Граждане Украины живут в Украине, в ОРДЛЕ остались сепары Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів громадянам, які проживають у зоні проведення ООС і переселенцям - Цензор.НЕТ 5694
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КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского о лишении мандатов нардепов за прогулы... можно прогульщикам отключить газ в квартире и отпуск перенести на зиму Да и ещё парламент может сам выбрать Президента,ведь у нас Парламенто - президентская республика ,а не на оборот
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Конституцію можна не міняти, поки що ... Можна по- тихому, під благовидними приводами реінтегрувати ордло в Україну. Куди поділись документи цих "нещасних"? Невже порвали та попалили в 2014? А документ з двоголовою куркою у них є? Як там з подвійним громадянством? Скоро?
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Каждому сепару личный Der Ausweis и нашивку с курицей-мутантом на правую грудь.
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правильный плакат !

один из основных принципов юриспуденции -

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ!

убийцы должны сидет, иначе, СЯДЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ
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Дуже потужно, але багатьом це буде незрозуміло. Як наслідок - неправомірно видані документи.
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Непонятно, что за Закон. Может кто-то дать квалифицированный комментарий? не эмоциональный и пустой в стиле Ксении VB и подобных пустомель, а именно кавалицированный или ссылку дать?
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отак виглядає реванш і зрада....




Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів громадянам, які проживають у зоні проведення ООС і переселенцям - Цензор.НЕТ 5051 Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·1 ч

Суд звільнив терористів, які захопили будівлю МВС у Маріуполі.




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это там где мы признавали бумажки лугандона о рождении, смерти, браке итд??? Где уже печатают тонны липовых свидетельств на мертвые души для получения халявных денег с Украины??...
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