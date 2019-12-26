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 У ГПУ спростували слова Сарган про звільнення єдиного представника України в групі прокурорів щодо МН17

Генпрокуратура спростовує інформацію про те, що нібито звільнений єдиний прокурор від України в міжнародній групі, що розслідує авіакатастрофу МН17 над Донбасом в 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

"До міжнародної слідчої групи в цьому розслідуванні від ГПУ входить 7 прокурорів, а в національній слідчій групі - 11 прокурорів. Вони продовжать свою роботу над цим кримінальним провадженням в Офісі Генерального прокурора", - сказано в повідомленні.

У ГПУ наголосили, що процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється співробітниками новоствореного Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Цей департамент укомплектовано "працівниками, що мають досвід у здійсненні розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших найтяжчих кримінальних правопорушень", - додали в прес-службі.

"Офіс Генерального прокурора залишиться надійним міжнародним партнером та буде перебувати у постійній комунікації з іноземними колегами", - підсумували в ГПУ.

Раніше прессекретарка колишнього генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що у зв'язку з перетворенням Генпрокуратури в Офіс Генпрокурора з органів звільнено прокурорів, що входили від України в міжнародну слідчу групу щодо катастрофи МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167511
 
 
 Топ коментарі
 
А что эта Югина собутыльница еще в прокуратуре делает?Так и продолжает бухать?
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Не знаю, кто такая Сарган,

но в данном случае больше доверяю ей
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Який саме прокурор? Єдиний прокурор від України із 7?
Чи там 7 єдиних прокурорів від України?
Чи хтось пи%дить?
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А хто лишився ?
Може які люди медведчука, які ні разу не є представниками України.
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Не знаю, кто такая Сарган,

но в данном случае больше доверяю ей
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Дивись зебіле, *********** Александр Глазков 75579852 тобі лайкнув. То він теж більше їй довіряє? Чи ви як ото два дибіла, два зебіла?
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и можно это подтвердить какими-то её высказываниями ?
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Та ты черту лысому поверишь на слово, абы что против действующей власти.
Типичный тупой петекантроп.
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А что мне вспоминать? Я и так все прекрасно помню - вбросам против пети о том, что он якобы брата убил и тп бреду я и не верил - а вот обоснованным расследованиям с доказательствами и тексту законопроектов - да, а чему там не верить - своим глазам?
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так а за шо конкретно тебе Петя не такой был, шо ты аж говном исходил при его упоминании ?
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Еще раз - говном исходишь ты, а я критикую по существу.

Не так мне Петя прежде всего был тем, что он - часть той самой коррупционной системы, которую нужно исправлять и уничтожать и эту систему он реально трогать не собирался.
Не так мне его законопроекты, например - о незаконном обогащении - проект закона, по которому в случае его принятия, даже уголовное дело было бы невозможно открыть.
Или его закон о судебной реформе в котором комиссии добропорядочности отводилась роль ничего не значащих клоунов, или его законопроект об Антикоррупционном суде, где он хотел отвести такую же роль клоунов совету международных экспертов - благо запад заставил сделать изменения и хоть какое-то куцое право вето выдать экспертам.
Не так мне его реакция на расследования по подонку Семочко.
Не так мне его зашквар в 2005м по Никопольскому ферросплавному и тд.
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Ну значит следующий шаг - Украина сбила Боинг. Точка!
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Запятая. Так Украина действительно сбила боинг ?
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Что за глупости? Доказано уже, что сбил бук из рф с экипажем из действующих военнослужащих ВС РФ.
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*****!...
Лупашить по пассажирским лайнерам, это тебе не фу@ем по роялю клипать, вова!
В ГПУ опровергли слова Сарган об увольнении единственного представителя Украины в группе прокуроров по МН17 - Цензор.НЕТ 2190
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Метод тьіка.
Рьіпнулись, втихаря.

Пойманьі.
Сразу задний ход.
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А на чем поймали, если Сарган заявляет, что якобы уволили ЕДИНСТВЕННОГО прокурора от Украины по этому делу, а на самом деле оказывается, что там 7 прокуроров?
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«Прокуроры, входившие в международную следственную группу, УВОЛЕНЫ! Еще раз: УВОЛЕН руководитель следственной группы по МН-17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из ... Нидерландов",- рассказала Сарган.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Януковича о госизмене готовят к сливу в апелляции, - Сарган
"Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш Генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель. Ни о чем. Что мы, в итоге, имеем? Имеем открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН-17. Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и Ко. ДУМАЙ.ТЕ", - резюмировала Сарган. Источник: https://censor.net.ua/n3167409»

Хотілося б почути Фреда Вестербеке, председателя международной Совместной следственной группы (JIT).
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Ну и? Вы приводите опять цитату от Сарган про то, что якобы уволен ЕДИНСТВЕННЫЙ прокурор от Украины.
Если прокуроров эти 7, а не один - значит Сарган лжет.
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Да зараз дійсно, дуже багато цитат:
« 26 декабря 2019.
Аваков отказался доверять расследованию убийства Шеремета.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на временного поверенного США на Украине Уильяма Тейлора. По его словам, Аваков провел «очень подробный брифинг» для иностранных послов. «Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи [в расследовании]. И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь» - рассказал Тейлор.»

Убийство Павла Шеремета: целенаправленная охота или роковая случайность

Дипломат отметил, что не уверен в том, что Аваков лично доверяет расследованию и убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения. «Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен», - заявил Тейлор.
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Ну й добре, що не довіряє. А ви цьому розслідуванню довіряєте сильно?
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Так як і спростуванням прокурорських заяви Сарган.

Доречі, можна глянути на сайт JIT
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А Сарган ви прям одразу повірили? З якого це? Я б і її боссу ніколи б на слово не повірив би ні в чому.

"Доречі, можна глянути на сайт JIT"
Можна. Якщо знати, що і де шукати, бо інакше там нічого не знайти.
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А что эта Югина собутыльница еще в прокуратуре делает?Так и продолжает бухать?
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Якого хєра ви чіпали групу, що займалась цією справою??? Нащо тоді приоітав слідчий з Нідерландів, якщо все так справно??? 3,14здуни зелені...
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Я когда чай пью, и сахар размешиваю, такую бурю в стакане поднимаю, аж жуть
Институт генеральной прокуратуры Украины прекращает свою работу в 2019 году, а со 2 января 2020 года начинает функционировать Офис генерального прокурора. Источник: https://censor.net.ua/n3167393
Якого хєра ви чіпали групу, що займалась цією справою???

Нет больше ГПУ группе с января зарплату платить не будут. Это будет отдел несуществующего министерства. На руках у них будут фальшивые удостоверения и ложные полномочия. Спасибо, насоветовали.
Со второго числа под новой вывеской эта тягомотина будет продолжаться. Вы успокойтесь.
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Я розумію, що вивіску змінюють, щоби неугодних прибрати, які заважають виконувати путенські накази, а зє дятлів набрати... Вони так АПУ в ОПУ перейменували, щоби Богдана на роботі залишити... От зараз перейменують казіно у казіначки й теж запустять...
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Прокурор входив у міжнародну групу прокурорів. Отже був певною мірою незалежним від ГПУ. А значить підкацапники з ГПУ могли не знати всіх нюансів справи і відповідно передавати кацапам. Тепер все замкнуто на Генпрокурорі і ГПУ. Тобто прокурори будуть танцювати під музику політичної доцільності.
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Який саме прокурор? Єдиний прокурор від України із 7?
Чи там 7 єдиних прокурорів від України?
Чи хтось пи%дить?
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Тейлор одобрил действия Рябошапки.Сарган-ни.Луценко и баба третьего тясячелиття -теж ни!.Абидна!
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Сарган это кто? Пресс-секретарь Луценко?
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Все как обычно, соевые лгут. Лгут соевые как дышат и делают это постоянно и во всем.
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Ексгенпридурок ніяк не заспокоїться, не піймав велику гибу в своїй матні, шукає в чужій!
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