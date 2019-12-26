 У ГПУ спростували слова Сарган про звільнення єдиного представника України в групі прокурорів щодо МН17

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.
"До міжнародної слідчої групи в цьому розслідуванні від ГПУ входить 7 прокурорів, а в національній слідчій групі - 11 прокурорів. Вони продовжать свою роботу над цим кримінальним провадженням в Офісі Генерального прокурора", - сказано в повідомленні.
У ГПУ наголосили, що процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється співробітниками новоствореного Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.
Цей департамент укомплектовано "працівниками, що мають досвід у здійсненні розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших найтяжчих кримінальних правопорушень", - додали в прес-службі.
"Офіс Генерального прокурора залишиться надійним міжнародним партнером та буде перебувати у постійній комунікації з іноземними колегами", - підсумували в ГПУ.
Раніше прессекретарка колишнього генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що у зв'язку з перетворенням Генпрокуратури в Офіс Генпрокурора з органів звільнено прокурорів, що входили від України в міжнародну слідчу групу щодо катастрофи МН17.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
Може які люди медведчука, які ні разу не є представниками України.
но в данном случае больше доверяю ей
Типичный тупой петекантроп.
Не так мне Петя прежде всего был тем, что он - часть той самой коррупционной системы, которую нужно исправлять и уничтожать и эту систему он реально трогать не собирался.
Не так мне его законопроекты, например - о незаконном обогащении - проект закона, по которому в случае его принятия, даже уголовное дело было бы невозможно открыть.
Или его закон о судебной реформе в котором комиссии добропорядочности отводилась роль ничего не значащих клоунов, или его законопроект об Антикоррупционном суде, где он хотел отвести такую же роль клоунов совету международных экспертов - благо запад заставил сделать изменения и хоть какое-то куцое право вето выдать экспертам.
Не так мне его реакция на расследования по подонку Семочко.
Не так мне его зашквар в 2005м по Никопольскому ферросплавному и тд.
Лупашить по пассажирским лайнерам, это тебе не фу@ем по роялю клипать, вова!
Рьіпнулись, втихаря.
Пойманьі.
Сразу задний ход.
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"Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш Генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель. Ни о чем. Что мы, в итоге, имеем? Имеем открытое желание со стороны руководства ГПУ "слить" следствие по МН-17. Почему? На этот вопрос я тоже ищу ответы, как и в других громких делах, где есть след в истории России и громкие фамилии из прошлого вроде Януковича и Ко. ДУМАЙ.ТЕ", - резюмировала Сарган. Источник: https://censor.net.ua/n3167409»
Хотілося б почути Фреда Вестербеке, председателя международной Совместной следственной группы (JIT).
Если прокуроров эти 7, а не один - значит Сарган лжет.
« 26 декабря 2019.
Аваков отказался доверять расследованию убийства Шеремета.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на временного поверенного США на Украине Уильяма Тейлора. По его словам, Аваков провел «очень подробный брифинг» для иностранных послов. «Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи [в расследовании]. И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь» - рассказал Тейлор.»
Убийство Павла Шеремета: целенаправленная охота или роковая случайность
Дипломат отметил, что не уверен в том, что Аваков лично доверяет расследованию и убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения. «Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен», - заявил Тейлор.
Доречі, можна глянути на сайт JIT
"Доречі, можна глянути на сайт JIT"
Можна. Якщо знати, що і де шукати, бо інакше там нічого не знайти.
Институт генеральной прокуратуры Украины прекращает свою работу в 2019 году, а со 2 января 2020 года начинает функционировать Офис генерального прокурора. Источник: https://censor.net.ua/n3167393
Якого хєра ви чіпали групу, що займалась цією справою???
Нет больше ГПУ группе с января зарплату платить не будут. Это будет отдел несуществующего министерства. На руках у них будут фальшивые удостоверения и ложные полномочия. Спасибо, насоветовали.
Со второго числа под новой вывеской эта тягомотина будет продолжаться. Вы успокойтесь.
Чи там 7 єдиних прокурорів від України?
Чи хтось пи%дить?