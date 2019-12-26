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 Ситуація з імпічментом Трампа не вплине на відносини США й України, - Тейлор

Імпічмент президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не вплине в довгостроковій перспективі на українстко-американські відносини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє "Громадське ТБ".

"Тепер є маса людей, які знають про Україну, знають, де вона розташована і що вона воює з Росією, і в Україні є молода реформаторська влада, яка хоче йти в Європу. Буквально минулого тижня ми бачили серйозну двопартійну підтримку військового бюджету, в який також включено пакет санкцій щодо "Північного потоку-2", зокрема тому, що для Конгресу очевидним є збиток, який "СП-2" завдасть Україні", - сказав Тейлор.

Він також підкреслив, що США продовжує підтримувати Україну, а обсяг американської військової допомоги зріс із 250 до 300 млн доларів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167510
 
 
 Топ коментарі
 
Нет худа без добра. Теперь Украину не будут путать с Белорусью и тем боле с Рашей.
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осэлэдэць бубочке самонарезом зафиксуйтэ спочатку...
кругом ванганоїди,блін.
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осэлэдэць бубочке самонарезом зафиксуйтэ спочатку...
кругом ванганоїди,блін.
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оселедця в нього не було і не буде, а от пейси цвяхами можна зафіксувати Ситуация с импичментом Трампа не повлияет на отношения США и Украины, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6456
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дэржавобудивныкы рабинович и чэрвоненко могут обидиццо...
референдум на вывес атрибутов власти...
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а цих двох ублюдків можна просто на дюбеля до стіни
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от так, потихеньку, і вимальовується план чергового *********
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Нет худа без добра. Теперь Украину не будут путать с Белорусью и тем боле с Рашей.
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в том контексте в котором "Теперь есть масса людей, которые знают об Украине"
то може лучше, шо б и не знали...
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у каком контексте? что поставили твою паРашу раком!?
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_Повлияет, разумеется. Что за чушь?! Повлияет непременно. В ту или иную сторону, но неизбежно повлияет.
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