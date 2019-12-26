EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  6121  180
Все про:міськрада (261) мер (183) Путін (4992) Росія (14822) Херсон (289)

 "Споконвічні російські території - це болота під Москвою", - Херсонська міськрада відповіла Путіну

Херсонська міськрада ухвалила звернення у відповідь на слова президента країни-агресора Володимира Путіна про "ісконно рускіє зємлі".

Звернення підтримали 33 депутати міськради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу органу місцевого самоврядування.

"Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських болот, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України — етнічно, ментально географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде", - зазначив міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

У зверненні наголошується, що "споконвічні російські території — це болота під Москвою".

Дивіться також: "Деякі люди ніколи не мали народитися": в Бразилії створили рекламу презервативів з Путіним. ФОТО

"Споконвічні російські території — це болота під Москвою. Все інше — це території, якими московити заволоділи завдячуючи власній тваринній жорстокості і підступності. Порушуючи домовленості, нехтуючи обіцянками, використовучи моменти слабкості сусідів, власноруч створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах, вони зуміли побудувати велику імперію. Велику за розмірами, я маю на увазі. Ця імперія стоїть на кістках. На кістках мільйонів людей, чиї життя не значили для московитів нічого. Це кістки і наших предків також", - процитував звернення міський голова.

Нагадаємо, 19 грудня президент Росії Володимир Путін на прес-конференції назвав Причорномор'я "ісконно руской" територією, з якою треба "розібратися".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167509
 
   
 Топ коментарі
 
Херсон молодець! А Гарант наш ні пари з вуст, чи я щось проспала?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Це не є правдою, але з вами я більше не хочу говорити.
 показати весь коментар
 
 
Молодец мер Николаенко, а многие в Херсоне на него гонят. Городу Алешки под Херсоном, уже более 900 лет и последние века там жили украинцы казаки, рыбаки, хлеборобы, В моей любимой передаче "Машина Часу" был целый цикл на эту тему. Когда империалист Потемкин решил строить суда в Херсоне, то со всей округи туда сьежались десятки тысяч казаков, которые прекрасно строили небольшие суда и быстро освоились в судостроении. После появления Одессы значение Херсона было утеряно и это стал еврейский город где по переписи 1911 года жило 51% евреев, русских же менее 20% лично видел в херсонском краеведческом музее.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если бы не "московиты" сейчас бы на месте Херсонской области была бы Турция. Надо смотреть правде в глаза.
 показати весь коментар
 
чего флаг США напялил, кацапская елденка хоть и махонькая а торчит) Есть очень хороший ответ ваш кацаский на таки умозрительные высосанные еще из пальца Андропова теории. "Если бы да кабы во рту выросли грибы". Если бы московиты не легли под татар, сейчас бы на месте Москвы была бы столица великой Украины. и еще скажи что неправда.
 показати весь коментар
 
 
а если-бы не украинцы на месте масквы было-бы болото
 показати весь коментар
 
 
если бы не украинские козаки, которые помогали завоевывать Зауралье и Сибирь, где бы сейчас кацапы нефть с газом качали, а по сути это все малых народов Сибири...
 показати весь коментар
 
 
Вірно. Тих народів, які довго воювали за свою землю з московітами. Вони були тюрками, а після асиміляції їх назвали русскімі.
 показати весь коментар
 
 
Молодцы !

когда Законодательные органы местной власти принимают такие обращения, они показывают,

Путину на юго-востоке Украины делать нечего !
 показати весь коментар
 
 
если ***** прирыть в тех исконно руцких болотах, шоб другим неповадно было, то у трупа будет неплохой болотный сохран. маринованный ленин будет ему по дикому завидовать ))
 показати весь коментар
 
 
Як осто3,14зділи менi мiстичнi лядi,
Обвiшанi восточною х@йнею,
Що перед тим як взяти х@я в рота
Повинні привести себе у резонанс
З ефiром свiтовим.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Умерла великая Галина Волчек ...
"Споконвічні російські території - це болота під Москвою", - Херсонська міськрада відповіла Путіну - Цензор.НЕТ 5245
 показати весь коментар
 
 
Здохла еще одна кацапка... нам радоваться или плакать???
 показати весь коментар
 
 
Про то что она "одаренная евгейская девачка" я промолчу...!
 показати весь коментар
 
Кому "вам"? Тебе? Пора быть самостоятельней и самому решать, без указки дяди Серёжи.
 показати весь коментар
 
 
Яке відношення це повідомлиння має до сабжу і України взагалі?
 показати весь коментар
 
Сегодня молодежка сборной Чехии по хоккею обыграла россию,трибуны весь матч кричали
«Kdoneskace, neniCech».
 показати весь коментар
 
 
Я бачу, що дебіли-редактори ЦН реально невиліковні !!!
Прізвище голови Херсонської міськради - МИКОЛАЄНКО.
http://www.city.kherson.ua/c/miska-vlada

Миколаєнко Володимир Васильович
Херсонський міський голова
просп. Ушакова, 37, каб. 303
приймальня: тел.: 22-34-57
помічник: тел.:22-34-57
admin@city.kherson.ua

Вчора ці ідіоти переклали Вовк на Волк, написала адміну, отримала фальшиве і імпотентне =дякую=, відписку, як заведено.
Сьогодні ці притирки коверкають прізвище знову.
"Професіонали", нічого не скажеш. Отак в Україні все: дипломи / права / посвідки ... все куплене. Знань тільки нема. Тому так і живете.

А по темі: навіть Херсонська міськрада відповіла х**лу, а гундоса тля промовчала, хоча це - її прямий обов*язок реагувати на подібні речі. Воно ж не може рассєрдіть дараґова калєґу ...
Стоїть у позі =чєво ізволітє= ... ще ж, може, і збирається їхати на 9-те травня ...
 показати весь коментар
 
 
І чого Адмін не видалить цю російську пропаганду?
 показати весь коментар
 
 
кримнашист дуже задоволений і собою і фуйлом.
 показати весь коментар
 
 
Вже видалили, а то я вже не пишу на форум, бо навіть прямі погрози у мій бік назвали інсинуацією.
 показати весь коментар
 
 
Певно там відомо про безпомічність погрожувальника ))
 показати весь коментар
 
 
Население крыма сформировано из глубинки параши после геноцида 1920 и 1941 и 1944 годов....Коренное население крыма уничтожено кацапами и частично немцами...
При этом тех кого пригнали в 20-х тоже выселели и разогнали...
Коренное население греки, татары, черноморские армяне, караимы, саки и на песчаных косах украинцы потомки запорожцев...
 показати весь коментар
 
 
Єдине що - не греки, а іллірійці, які вмерли у Криму до кримських татар. Сьогоднішні греки зовсім іншого походження та були заселені ЄкатериноюІІ.
 показати весь коментар
 
 
Сьогоднішні греки зовсім іншого походження та були заселені ЄкатериноюІІ.(с)
1. Де було заселення греками Єкатериною ІІ.
2. Як сталося так, що грецькі міста-колонії у Криму з'явилися раніше за тюрків.
3. Звідки така впевненість, що у Криму греки асимілювали серед тюрків і їх більше не залишилося
 показати весь коментар
 
Ті міста колонії у Криму існували до появи Греції, тому вони просто не могли бути греками. Вони були іллірійцями. Греки сформувалися значно пізніше. Раджу вам про це прочитати. Коли Орда прийшла у Крим, то іллірійців не було. Перші грецькі поселення виникли в Приазов'ї 1780-ті роки. За Кючук-Кайнарджійським мирним договором 1774 року Кримське ханство ставало незалежним від Османської імперії. Російсько-турецька війна 1768-1774 років викликала потужну та найбільшу в новій історії хвилю грецької еміграції в Росію. Це були солдати й офіцери добровольчих батальйонів, а також багато мешканців Грецького архіпелагу. Оселилися греки-переселенці переважно в Керчі та Єні-Кале, пізніше в Балаклаві, Таганрозі, Херсоні. У 1775 році спеціальним указом Катерини ІІ грекам-переселенцям були дані значні пільги, зокрема вони на 30 років звільнялися від усіх податків і рекрутського набору, а також щорічно грецьким громадам надавалась грошова допомога.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пороховата то що ви лаяєте на жаль московія слабшою не становиться
 показати весь коментар
 
від того, що ти тявкаєш московії в такт, тим більше..
 показати весь коментар
 
 
***
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995 Ю. Нестеренко
 показати весь коментар
 
 
П'ять балів!
Чекаю щось подібне від одеської міської управи...
 показати весь коментар
 
 
Херсону было суждено стать колыбелью и первой базой украинского Черноморского флота, экономическим и политическим центром края. Основателем города, а впоследствии его генерал-губернатором Украины, был фаворит укаинской императрицы Екатерины II, известный, украинскиий, государственный и военный деятель Г. А. Потёмкин. Строительство крепости и города было возложено на украинского генерал-цейхместера И. А. Ганнибала.
 показати весь коментар
 
 
За результатами першої ревізії (перепису населення) в Російській імперії 85% мешканців "Новоросії" були українцями. Дані наводяться за Кабузан В.М. Заселение Новороссии в конце XVIII - пер.пол. XIX в. (1719-1858 гг.). М., Наука. 1976 г. Стор. 248.
У 1802-му Новоросійська губернія була остаточно ліквідована, проіснувавши 6 років. Її розбили на три менших губернії - Херсонську, Таврійську та Катеринославську губернії.
Адміністративна реформа була пов'язана з урядовою програмою іноземної пільгової колонізації - на простори козацько-татарського степу були запрошені німці, греки, болгари та інші народи.
Внаслідок цього частка українців на півдні України стала меншою, але до самого кінця існування імперії українці становили більш як 70% населення всього краю.
 показати весь коментар
 
 
До 1922 года, национальность "украинец" не существовала.
 показати весь коментар
 
Населення Херсонської губернії і Одеського градоначальства в 1851 році:

"Споконвічні російські території - це болота під Москвою", - Херсонська міськрада відповіла Путіну - Цензор.НЕТ 1067
 показати весь коментар
 
 
Там татар взагалі не було, а були ногайці.
 показати весь коментар
 
ви думаєте для переписувачів населення це мало значення?
 показати весь коментар
 
Думаю, що цифри приблизно точні, але назви народів викривлені.
 показати весь коментар
 
Молодец, одобряю. Дебилов и жополизов нужно ставить на место.
 показати весь коментар
 
Мы написали.РФ растиражировала это в своей редакции.Мир ,купленный РФ возмутился неадекватными украми. ООН негодует. ОБСЕ разводит руками.Мы виноваты и оправдываемся.Надо бы без эмоций,либо достоверной историей,либо международными нормами и законами.И конкретными предъявле́ниями против таких.... заявлений. А не ё.. мать
 показати весь коментар
 
 
Этот Николаенко уже прописался в Тунисе - постоянно туда мотается за счёт граждан Херсона. В то же время нехрен ему лезть в эту кашу - не тронь лихо пока тихо. Херсон, вообще был основан исконным хохлом Потемкиным. К тому же, на главпочтамте Херсона есть барельеф - первое почтовое сообщение было открыто с Санкт-Петербургом в 178... каком-то году ( не помню точную дату) - это тоже, видимо, было сделано запорожцами. Против истории не попрешь. Николаенко сам недавно был ***** зеленкой неединожды - за свои пробелы в знании истории своего города в том числе.
 показати весь коментар
 
Кстати прах, украинского гетмана Потёмкина был забальзамирован и захоронен в соборе Св. Екатерины в Херсонской крепости. Был осыпан бриллиантами
 показати весь коментар
 
Так и не дождались гундоса -решили сами ответить
 показати весь коментар
 
 
Ну что ж - респект землякам-херсонцам............🙂🇺🇦
 показати весь коментар
 
 
Це добре що міська влада Херсона виявилась більш патріотичною чим керівництво держави,де реакція президента чи МЗС ,чи вони все думають що б не образити путіна ?
 показати весь коментар
 
Среди Евразии широкой Раскинулась страна чудес.
Есть газ и нефть, и злата много, Руд металлических не счесть.
Могли бы жить как будто в сказке, Но не идут у них дела.
Всё потому, что без опаски Страною правит криминал.
Там вся братва над баксом чахнет, Стремясь набить свою мошну.
Прогрессом в технологиях не пахнет, И молятся лишь на трубу.
Такие сперли миллиарды - Хватает внукам до исхода дней.
Дворцы построили, купили яхты - «Братан, смотри - моя длинней!»
А царь Вован на пынеходах Плюет на собственных людей.
Дел нет ему до бед народа, Он защищает лишь друзей.
Димон Вовану служит верно, Как пес цепной, хоть и премьер.
А чтоб царю не стало скверно Создали гвардию из упырей.
На улицах те вурдалаки Прессуют мирных горожан.
Пакуют плотно в автозаки, Чтоб был урок для россиян.
Простой народ там верит в сказки - Что скажут, то и прожует.
В ходу здесь Киселева басни И Соловьева фирменный помет.
Скабеева с трусливым мужем, Не защитившим честь жены,
Два раза в день, в обед и ужин, Сливает грязные бачки.
Из года в год бушуют катаклизмы, Горит тайга, и некому тушить.
Полезна радиация для организма, И паводки нельзя остановить.
И с этой сказкой ничего не сделать, Пока рабам свобода не нужна.
Бараны в стойлах могут только блеять, Моля - "Позолотите нам рога!" (с)
Доктор Гаспар Амаретто .
 показати весь коментар
 
Зеленский молчит потому что у него рот занят - ********** скотина... "Споконвічні російські території - це болота під Москвою", - Херсонська міськрада відповіла Путіну - Цензор.НЕТ 6743
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору