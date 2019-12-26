 "Споконвічні російські території - це болота під Москвою", - Херсонська міськрада відповіла Путіну

Звернення підтримали 33 депутати міськради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу органу місцевого самоврядування.
"Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських болот, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України — етнічно, ментально географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде", - зазначив міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.
У зверненні наголошується, що "споконвічні російські території — це болота під Москвою".
"Споконвічні російські території — це болота під Москвою. Все інше — це території, якими московити заволоділи завдячуючи власній тваринній жорстокості і підступності. Порушуючи домовленості, нехтуючи обіцянками, використовучи моменти слабкості сусідів, власноруч створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах, вони зуміли побудувати велику імперію. Велику за розмірами, я маю на увазі. Ця імперія стоїть на кістках. На кістках мільйонів людей, чиї життя не значили для московитів нічого. Це кістки і наших предків також", - процитував звернення міський голова.
Нагадаємо, 19 грудня президент Росії Володимир Путін на прес-конференції назвав Причорномор'я "ісконно руской" територією, з якою треба "розібратися".
когда Законодательные органы местной власти принимают такие обращения, они показывают,
Путину на юго-востоке Украины делать нечего !
А они не пришли.
Обвiшанi восточною х@йнею,
Що перед тим як взяти х@я в рота
Повинні привести себе у резонанс
З ефiром свiтовим.
«Kdoneskace, neniCech».
Прізвище голови Херсонської міськради - МИКОЛАЄНКО.
http://www.city.kherson.ua/c/miska-vlada
Миколаєнко Володимир Васильович
Херсонський міський голова
просп. Ушакова, 37, каб. 303
приймальня: тел.: 22-34-57
помічник: тел.:22-34-57
admin@city.kherson.ua
Вчора ці ідіоти переклали Вовк на Волк, написала адміну, отримала фальшиве і імпотентне =дякую=, відписку, як заведено.
Сьогодні ці притирки коверкають прізвище знову.
"Професіонали", нічого не скажеш. Отак в Україні все: дипломи / права / посвідки ... все куплене. Знань тільки нема. Тому так і живете.
А по темі: навіть Херсонська міськрада відповіла х**лу, а гундоса тля промовчала, хоча це - її прямий обов*язок реагувати на подібні речі. Воно ж не може рассєрдіть дараґова калєґу ...
Стоїть у позі =чєво ізволітє= ... ще ж, може, і збирається їхати на 9-те травня ...
При этом тех кого пригнали в 20-х тоже выселели и разогнали...
Коренное население греки, татары, черноморские армяне, караимы, саки и на песчаных косах украинцы потомки запорожцев...
1. Де було заселення греками Єкатериною ІІ.
2. Як сталося так, що грецькі міста-колонії у Криму з'явилися раніше за тюрків.
3. Звідки така впевненість, що у Криму греки асимілювали серед тюрків і їх більше не залишилося
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995 Ю. Нестеренко
Чекаю щось подібне від одеської міської управи...
У 1802-му Новоросійська губернія була остаточно ліквідована, проіснувавши 6 років. Її розбили на три менших губернії - Херсонську, Таврійську та Катеринославську губернії.
Адміністративна реформа була пов'язана з урядовою програмою іноземної пільгової колонізації - на простори козацько-татарського степу були запрошені німці, греки, болгари та інші народи.
Внаслідок цього частка українців на півдні України стала меншою, але до самого кінця існування імперії українці становили більш як 70% населення всього краю.
Есть газ и нефть, и злата много, Руд металлических не счесть.
Могли бы жить как будто в сказке, Но не идут у них дела.
Всё потому, что без опаски Страною правит криминал.
Там вся братва над баксом чахнет, Стремясь набить свою мошну.
Прогрессом в технологиях не пахнет, И молятся лишь на трубу.
Такие сперли миллиарды - Хватает внукам до исхода дней.
Дворцы построили, купили яхты - «Братан, смотри - моя длинней!»
А царь Вован на пынеходах Плюет на собственных людей.
Дел нет ему до бед народа, Он защищает лишь друзей.
Димон Вовану служит верно, Как пес цепной, хоть и премьер.
А чтоб царю не стало скверно Создали гвардию из упырей.
На улицах те вурдалаки Прессуют мирных горожан.
Пакуют плотно в автозаки, Чтоб был урок для россиян.
Простой народ там верит в сказки - Что скажут, то и прожует.
В ходу здесь Киселева басни И Соловьева фирменный помет.
Скабеева с трусливым мужем, Не защитившим честь жены,
Два раза в день, в обед и ужин, Сливает грязные бачки.
Из года в год бушуют катаклизмы, Горит тайга, и некому тушить.
Полезна радиация для организма, И паводки нельзя остановить.
И с этой сказкой ничего не сделать, Пока рабам свобода не нужна.
Бараны в стойлах могут только блеять, Моля - "Позолотите нам рога!" (с)
Доктор Гаспар Амаретто .