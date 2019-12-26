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 Політика України, Економіка
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Все про:АЗС (208) бензин (50) паливо (236) Гончарук_Олексій (400)

 "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС

ДФС і правоохоронцям доручено до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегальних АЗС в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"В Україні існує проблема нелегальних автозаправних станцій. Нещодавно дав доручення Державній фіскальній службі спільно з правоохоронними та іншими органами контролю до 9 січня 2020 вирішити цю проблему. На сьогодні вже закрили 46 таких АЗС. І робота в цьому напрямку активно триває. Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Він додав, що 31 об'єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій.

Нагадаємо, що тема нелегального ринку пального - одна з актуальних проблем, над вирішенням якої працює уряд. Її також обговорювали представники українських мереж АЗС на нараді з президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167508
 
   
 Топ коментарі
 
Слова красивые. Но... Скорее всего, это тупо расчистка рынка под Коломойского.
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що ще будуть ліцензувати і як вони робили до цього? Звідки дозволи на землю, будівництво, хто приймав, хто дозвіл давав... Чому всі ці люди спокійно сидять в кабінетах якщо не по Закону?
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Красавчики, табачку, лоторейки прикрыли, давайте беритесь за АЗС, аптеки, такси, маршрутки, бизнес, все закрывать и запрещать, потоки бабла перенаправлять под себя, устанавливать под несколько олигархов монополию. Милости просим инвесторы, вот упоротые маргиналы.
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теперь что бы получить лицензию нужно на прямую заплатить власти в карман
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що ще будуть ліцензувати і як вони робили до цього? Звідки дозволи на землю, будівництво, хто приймав, хто дозвіл давав... Чому всі ці люди спокійно сидять в кабінетах якщо не по Закону?
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Такое впечатление, что Лёха-самокатчик даёт сигнал нелегалам - у вас есть время до 9 января вывезти ГСМ, оборудование и деньги!
А главный вопрос, кто всё это время их крышевал и получал мзду - канет в лету!
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Слова красивые. Но... Скорее всего, это тупо расчистка рынка под Коломойского.
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Пішов ти, бьюті-блогер, ми повірили. Де Бєня?
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а Пеця все это дерьмо строил и пользовался им
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контрабасчиком а также крышевал нелегалочку "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС - Цензор.НЕТ 9799 "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС - Цензор.НЕТ 9799 "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС - Цензор.НЕТ 9799
заботливый какой ворюжка-клептоман "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС - Цензор.НЕТ 4447 "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС - Цензор.НЕТ 4447 "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС - Цензор.НЕТ 4447 "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС - Цензор.НЕТ 4447
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Що досі краде падло? І куди найкращий през дивиться? А може він ... свят свят на откатах сидить? "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС - Цензор.НЕТ 6336
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Чем только угодно только не экономикой цей лох на самокате занимается Когда же наконец наши психиатры займутся зеленой чумой
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капец думаю заправок многих не станет "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС - Цензор.НЕТ 9896 "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС - Цензор.НЕТ 9896
интересно кто их крышевал - начнем с ахмета - а значит и свинорожего )) "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС - Цензор.НЕТ 512 "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС - Цензор.НЕТ 512
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Красавчики, табачку, лоторейки прикрыли, давайте беритесь за АЗС, аптеки, такси, маршрутки, бизнес, все закрывать и запрещать, потоки бабла перенаправлять под себя, устанавливать под несколько олигархов монополию. Милости просим инвесторы, вот упоротые маргиналы.
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тапорылый дебил, должен заплатить налоги и спать спокойно...
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"Подробности операции по прекращению игорного бизнеса. Основная масса изъятой техники, около 90% приходится на одного оператора государственных лотерей - "М.С.Л." Остальные были предупреждены и вывезли технику до закрытия."

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Ну куди тому свинорилому до молодого та прудкого зебіла
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местное руководство и ментов, в период роботы которых открылись эти азс брать за жопу. если тупой то читай: без ментов и местных чинуш не откроешь абсолютно НИЧЕГО.
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После Праха-мальдивского, разгребать дерьмо придётся годами...
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Ну навіщо бути наким песімістом? Хлопці стараються, Тількі півроку пройшло і - ПДВ виплачувати автоматом нічим, доходній частині бюджету дірка в 50 мільярдів, з бюджету наступго року потянули лямім 30, районні лікарні закривають, вчитилям обіцяних 4000 баксів чекати то пенсіі ... та купа різних вкусняшок Борову такого і не снилось.Вірте в чесних борцунів з корупцією і буде вам особисто щастя повні штанці. Тілько ще торшки почекайте адже гамереканський імперіалізм не отой ... "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС - Цензор.НЕТ 8623
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для мойши готовят площадку. Закроют некоторые АЗС ,остальные поднимут стоимость топлива и будет наживаться хозяин зелоха и лоху перепадет.
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