 "Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - Гончарук до 9 січня доручив вирішити проблему нелегальних АЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"В Україні існує проблема нелегальних автозаправних станцій. Нещодавно дав доручення Державній фіскальній службі спільно з правоохоронними та іншими органами контролю до 9 січня 2020 вирішити цю проблему. На сьогодні вже закрили 46 таких АЗС. І робота в цьому напрямку активно триває. Всі АЗС працюватимуть з ліцензіями або не працюватимуть взагалі", - заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Він додав, що 31 об'єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій.

Нагадаємо, що тема нелегального ринку пального - одна з актуальних проблем, над вирішенням якої працює уряд. Її також обговорювали представники українських мереж АЗС на нараді з президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня.