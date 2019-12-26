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 Обшуки в Мінінформполітики відбулися в рамках справи про розтрату держкоштів, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро з липня розслідує провадження про можливу розтрату чиновниками Мінінформполітики грошей, отриманих на захист національного інформаційного простору.

Про це пресслужба НАБУ заявила на сторінці відомства у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють низку обшуків, зокрема у приміщеннях колишнього Міністерства інформаційної політики України", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі підкреслили, що обшуки санкціоновані і "здійснюються в рамках розслідування можливої ​​розтрати посадовими особами Міністерства інформаційної політики України за попередньою змовою зі службовцями ДП "Центр захисту інформаційного простору України" та представниками приватних компаній бюджетних коштів, отриманих на фінансування проєктів із захисту національного інформаційного простору".

Читайте також: НАБУ проводить обшуки в Мінінформації у справі про просування бренду UkraineNOW, - Біденко

У НАБУ відзначили, що слідство ведеться з липня 2019 року. Попередня кваліфікація - ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція за цією статтею - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Раніше про проведення обшуків в Мінінформполітики повідомив держсекретар міністерства культури, молоді і спорту Артем Біденко. За його словами, виробництво стосується тендеру, проведеного в 2018 році на суму 15 млн гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN.

"За версією слідства, переможець тендера, компанія CFC Consulting, не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN", - написав Біденко.

Обшуки в Мінінформполітики відбулися в рамках справи про розтрату держкоштів, - НАБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167506
 
 
 Топ коментарі
 
некоторые даже на этой странице срочно ники меняют)))
А соя так старалась , так копипастила и таскала сюда целыми простынями всяческий бред про святого пэтра. А оно вона че вышло Обыски в Мининформполитики прошли в рамках дела о растрате госсредств, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9952
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"Ищут пожарные,

Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти"

де "барига"-Порох гроші подів.

Да, зедебіли? Порошенко крав-крав, а Україна розвивалась, а прийшов клоун, так гроші закінчились...
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Падає промислове виробництво і втрачаються реальні гроші. А НАБУ шукає вітра у полі.
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Дубілєт фантазіровал? 😁 Дорогі фантазії. А ще Федорова на зелеботів напевне тратився. 🤔
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Можна подумати...
Банальне переслідування опозиції кремля.
Досить вірогідно, що це між собою погодили теперішнє керівництво і росіский режим.
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"Ищут пожарные,

Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти"

де "барига"-Порох гроші подів.

Да, зедебіли? Порошенко крав-крав, а Україна розвивалась, а прийшов клоун, так гроші закінчились...
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Пеця и на порохоботах украл. Финансирование выбил, заплатил конхфетами "тузик", а живые деньги - в слепой траст.
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некоторые даже на этой странице срочно ники меняют)))
А соя так старалась , так копипастила и таскала сюда целыми простынями всяческий бред про святого пэтра. А оно вона че вышло
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ну, вот... теперь петрушкам придется вернуть в казну "честно" заработанные
А говорили ж вам.... пэдроты. Сколь веревочке не виться
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Падає промислове виробництво і втрачаються реальні гроші. А НАБУ шукає вітра у полі.
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та шо тебя шукать? Жди.
ту-тук-тук))))))))))))
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хай там сидить.
зкацаплених на Волині не чекають.
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На відміну від тебе я країну не міняла.
Ти би не писав про мене - 26.12.2019 19:32
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Ну не Коломойскому ж карманы выворачивать, шоб поискать там милиарды пропавшие неведомо куда из бюджета. За это атата будет.
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Хватить звиздіти-давайте результат- конфіскація і реальний тюремний термін
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Только я заметил, что скорость шваха в экономике прямо зависит от интенсивности обысков и наездов зеленых ублюдков?
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ОХ Стэць,Стэць.Савсэм киздэць,трындэць та капэць.А еще туда же,других морали пытался учить.
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Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. 16.07.19 Мы планируем ликвидировать Мининформполитики, - советник Зеленского Потураев .И 29 августа Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы не мешать РФ добить контрпропаганду Украины./ "Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины".
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5 сплошной растраты и разворовывания бюджета. Должен кто-то ответить.
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