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 Ліквідовано механізм поставки контрафактного обладнання для "Укрзалізниці", - СБУ

Служба безпеки України зі складу Об'єднаних Сил викрила механізм постачання неякісного енергетичного обладнання для інфраструктури залізничного транспорту, що створило загрози для виникнення надзвичайних ситуацій та збоїв у роботі галузі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Співробітники СБУ встановили, що кілька мешканців Донеччини та Києва закуповували на одному із кримських електротехнічних заводів комплектуючі для високовольтних ліній електропередач. Усупереч забороні імпорту цієї групи товарів зловмисники незаконно ввозили електроустаткування через територію РФ.

На одному із приватних підприємств, розташованих у Донецькій області, ділки перебивали на устаткуванні маркування, здійснювали доукомплектування обладнання з неякісних деталей. Легалізовували контрафакт, підроблюючи сертифікати якості та видаючи його за продукцію цього ж виробника.

Постачали обладнання на об’єкти регіональних філій Укрзалізниці через афілійовані приватні комерційні структури.

За чотири роки існування нелегальної схеми зловмисники встигли продати державі обладнання на 100 мільйонів гривень.

Крім того, за висновками профільних експертів, незаконна діяльність могла призвести до техногенних ситуацій з тяжкими наслідками на об’єктах Укрзалізниці.

Під час 7 обшуків, проведених в офісах фірм-постачальників на Донеччині та в Києві, на виробництві, за місцями проживання фігурантів провадження, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, кліше для зміни маркування найменування продукції, а також документи, які доводять незаконні оборудки.

Наразі на партію контрафактного товару вартістю понад 5 мільйонів гривень накладено арешт.

У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи, зокрема, перевіряється причетність високопосадовців Укрзалізниці до функціонування схеми.

Викриття зловмисників проводилось спільно з ГУ КЗЕ СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області".

Ліквідовано механізм поставки контрафактного обладнання для Укрзалізниці, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167505
 
   
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За четыре года существования нелегальной схемы злоумышленники успели продать государству оборудования на 100 млн гривен, незаконная деятельность могла привести (НО НЕ ПРИВЕЛА???) к техногенным ситуациям с тяжелыми последствиями.

импортные качественные поезда Сименсы гораздо меньше работали без поломок Ликвидирован механизм поставки контрафактного оборудования для "Укрзализныци", - СБУ - Цензор.НЕТ 5824
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Их не купили. Не выгодно. Сименс предлагал по €10.8 млн, а хюндаи взяли по €26 млн. Сам понимаешь, на поездах Сименс не разгонишься зарабатывать
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Скоро ж.д билеты подорожают . (народная примета)
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а они у нас постоянно дорожают - житейская мудрость)))
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у нас походу всюду один контрабас - это жесть Ликвидирован механизм поставки контрафактного оборудования для "Укрзализныци", - СБУ - Цензор.НЕТ 9052
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вы каждый день кого то ловите что то раскрываете. ведете дела против больших чинов. посадки где? кто берет бабло и отпускает их.доводите дела до конца. сдали дело в прокуратуру, начинайте вести прокурора и судью. и все будет ОК
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