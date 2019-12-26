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Все про:Крим (7028) Приходько Олег (13)

 Окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька

Так званий Верховний суд в окупованому Криму залишив чинною постанову Київського районного "суду" Сімферополя про утримання під вартою українського активіста Олега Приходька.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд залишив чинною постанову Київського районного суду. Таким чином, Олег Аркадійович (Приходько - ред.) залишиться під вартою до лютого 2020 року", - повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов.

За його словами, підзахисний заявив під час "суду", що справа проти нього сфабрикована.

"Він заявив, що кримінальна справа щодо нього є сфабрикованою, у зв'язку з чим він клопотав перед судом про обрання запобіжного заходу "домашній арешт". Посилаючись на стан здоров'я і похилий вік, заявляв про те, що у нього немає ні намірів, ні фізичної можливості ховатися, якимось чином погрожувати свідкам або іншим учасникам кримінального судочинства", - розповів адвокат.

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Однак, зазначив він, доводи Приходька "суд" не взяв до уваги.

Засідання проходило в закритому режимі, родичів пустили тільки на оголошення вердикту "суду". Сам Приходько брав участь у засіданні по конференц-зв'язку.

Нагадуємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського головкому ФСБ провели обшук у Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски.

10 жовтня 2019 року Приходько був заарештований на два місяці - до 10 грудня. Українцю інкримінують "незаконне виготовлення вибухових речовин" і "підготовку вибуху" в Сакській адміністрації.

6 грудня 2019 року "суд" продовжив йому тримання в СІЗО до 10 грудня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167504
 
 
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Головне сепарню виправдать і відпустить. А кацапи ніколи нічого не виконували
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Оккупационный суд в Киеве тоже оставил под стражей украинских активистов и волонтеров.
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Сомневаюсь , что в Украине суд ещё не оккупационный...
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К сожаление это лишь немного шутка(
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