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Все про:Мотор_СІч (25) Тейлор (84)

 Сподіваємося, що "Мотор Січ" не продадуть китайцям і є "непоганий шанс" знайти інших інвесторів, - Тейлор

Сполучені Штати сподіваються, що українська компанія "Мотор Січ" не буде продана китайським покупцям. Про це заявив тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

"Зараз іде пошук інвесторів, і вже є кілька компаній, як американських, так і не американських, які зацікавлені. Там реальна зацікавленість, вже проводяться дью ділідженс (перевірка об'єкта інвестування, - ред.), візити на завод. Вони перевіряють фінансову ситуацію", - сказав Тейлор.

Відповідаючи на уточнення, дипломат підтвердив, що продаж компанії ще не закритий, і "є непоганий шанс переглянути".

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Серед іншого, Тейлор зауважив, що мотивом для перегляду може стати фінансовий стан очікуваної компанії-покупця з Китаю, оскільки надходили новини про проблеми пов’язаних з покупцем інших китайських компаній.

Видання пише, що за його даними, зацікавленість інших компаній у купівлі "Мотор Січі" дійсно є.

Читайте також: Під час продажу "Мотор січі" у китайських інвесторів треба гарантовано забрати блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства в майбутньому, - експерт Слободянюк

У серпні стало відомо, що Сніжнянський машзавод "Мотор Січі" перерахував у "бюджет ДНР" мінімум 12 млн грн. За це суд заарештував майно його директора. Також стала відома схема оплати, так званих, податків.

"Мотор Січ" (Запоріжжя) - один з найбільших світових виробників авіаційних двигунів. Віднедавна підприємство контролював його почесний президент народний депутат України В'ячеслав Богуслаєв. На дострокових парламентських виборах Богуслаєв не зміг стати нардепом, пише НВ.

У 2016 році великі пакети акцій підприємства були продані іноземним компаніям. У вересні 2017 року Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальну справу за статтею "диверсія" і "підготовка до злочину", а Шевченківський райсуд Києва заарештував сконцентровані у власності п'яти офшорів 41% акцій "Мотор Січ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167503
 
   
 Топ коментарі
 
идеальным вариантов для Украины и США, стала бы лицензионная сборка вертолетов "Апач" и "Черный Ястреб" и истребителей ф-15 и ф-16 на базе "Мотор Сича, "Ивченко-Прогрес", Авиакор и др украинских предприятий..
а кетайцзы идут лесом.. тем более, что один из покупателей "Мотор Сича" объявил о банкротстве..
ЗЫ. .скорее всего, это кацапская многоходовочка с использованием китайской прокладки..
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Та нібито "Мотор Січ" ВЖЕ продана китайцю,а той китаєць вже й банкрутувати почав...
Як це можливо відмотати назад ?
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Пусть американцы хоть все здесь купят, это лучше чем когда всеми лакомыми активами владеют рассеяне или их сателиты. Например, два ведущих телеканала Интер (владеет по факту РФ) и 1+1 владеет Каломойский по факту стал сателитом РФ. Или металлургические компании Ахметова, вроде украинский бизнесмен а по факту сателит РФ, потому что Новинский партнер Ахметова по металлург. взялся из ниоткуда, а до этого работал менеджеров в порту Питера, помогал помощнику Собчака Путину якобы гуманитраные грузы оформлять ( по итогу это оказался наркотрафик о чем были слушания в испанских судах) и т.д. и тому подобное, половина гостиниц в Киеве российские, что уж там говорить.
ТАк что голосую за США!!
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сам спросил-сам отвечаю, экс-рыг с полным политическим букетом. Ну, вот он и "нарулил".
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Для своей страны столбишь нашу ягодку, мерзавец? То так прямо и скажи, а не юли и не скользи между струек.
Одной рукой нам помогают, а другой рукой раздевают нас до трусов.
Шо кацапы, шо амеры - стервятники над нашими головами. Нам самим нада из дерьма выбираться, а не надеяться на всякие сладкие заманухи.
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А чем китайцы лучше американцев? Вон в соседней Беларуси азиаты построили гигантский хаб почти ничего Беларусь от этого не имеет, там вообще как город китайский со своими законами. Есть статьи можете найти. Тот же опыт в РФ, а Дальнем Востоке их сотни тысяч, нно никто из китайцев ни разу не умер за 15 лет, их тупо меняют на других, подтасовывая документы.
Американские компании одни из лучших работодателей в мире и не привезут на Мотор Сич всех до единого китайцев и даже америкацев умеренно привезу, а те украинские сотрудники которые будут работать а американской Мотор Сич, наверняка будут обеспечены и возможно счастливы, а не смотреть из за колючего забора на родной китайский завод.
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Знаємо ми цей замаскований концепт прокацапської пропагандонії.
"Шо кацапия зуйня, шо Америка зуйня, шо Европа - сами справимся!"
(в перекладі це означає: головне - від'язикатися від Заходу. А тоді вже "старший брат" возьмет-та хохоликов под крыло"...)

Тому - ГЕТЬ! Сподіваємося, що "Мотор Січ" не продадуть китайцям і є "непоганий шанс" знайти інших інвесторів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5922
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от ти його серпом по яях...
пральна нех...уй шастать Сподіваємося, що "Мотор Січ" не продадуть китайцям і є "непоганий шанс" знайти інших інвесторів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2601
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Та нібито "Мотор Січ" ВЖЕ продана китайцю,а той китаєць вже й банкрутувати почав...
Як це можливо відмотати назад ?
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легко, у нас уже столько раз власть насрала на Конституцию и др.законы, что подписать какой-нибудь указ и всё готово. Нужно только звонок от бабломойского мародёра.
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а какійє возраженія протів кітайцев???
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Я не люблю азіатів, особливо козлорилих. Достатня причина...
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Надеемся, что землю не продадут китайцам .
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Двум Богам молиться нельзя! Чьи это слова?
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проф. Преображенского. А до него в библии что ли похожее изречение было.
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Можно. Если ты понравился обоим богам, то они даже биться за тебя начнут. Проверено.
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нехай американські інвестори куплять,це можливо?
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идеальным вариантов для Украины и США, стала бы лицензионная сборка вертолетов "Апач" и "Черный Ястреб" и истребителей ф-15 и ф-16 на базе "Мотор Сича, "Ивченко-Прогрес", Авиакор и др украинских предприятий..
а кетайцзы идут лесом.. тем более, что один из покупателей "Мотор Сича" объявил о банкротстве..
ЗЫ. .скорее всего, это кацапская многоходовочка с использованием китайской прокладки..
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"кацапская многоходовочка" ? Это ты о смешном человеке ?
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Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.
Об этом он рассказал представителям СМИ 13 декабря во время их пребывания на предприятии, передает Укринформ.
"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции", - сказал Богуслаев.
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та що не розуміти - вбють вони нашу Мотор Січ як Конкурента...., це світова практика транснаціональних корпорацій при підтримці урядів гегемонів....- "висосуть" краще і "вбють"(((
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Зачем продавать,можно просто закрыть.И нет конкурента
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Зачем херню нести ? Может лучше молчать ?
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та ти хер навіть без ня в
всю промисловість ВЖЕ винищили зосталось зовсім небагато
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ну ти ваще вежлівий человєк ат хйла путина
я про єтого пишу только с маленькой букві мерзотник потрох
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Сначала отдают на приватизацию, а потом СБУ расследует.
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Так писали, що вже продано китайцям
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Пусть американцы хоть все здесь купят, это лучше чем когда всеми лакомыми активами владеют рассеяне или их сателиты. Например, два ведущих телеканала Интер (владеет по факту РФ) и 1+1 владеет Каломойский по факту стал сателитом РФ. Или металлургические компании Ахметова, вроде украинский бизнесмен а по факту сателит РФ, потому что Новинский партнер Ахметова по металлург. взялся из ниоткуда, а до этого работал менеджеров в порту Питера, помогал помощнику Собчака Путину якобы гуманитраные грузы оформлять ( по итогу это оказался наркотрафик о чем были слушания в испанских судах) и т.д. и тому подобное, половина гостиниц в Киеве российские, что уж там говорить.
ТАк что голосую за США!!
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і вивезуть в Будапешт а інженери переїдуть в рФ а українцям хй від такого падли як ти
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Коленька с украинской фамилией) выпей американской колы и попустить. А Будапешт, к вашему сведению, еще в 90-е стал вотчиной Могилевича этот тот человек который придумал газовые схемы, аего ставленик Фирташ в Будапеште имел и имеет компанию DP, которая украла миллиарды из наших карманов. Так что с Будапештом поаккуратней малыш, палишься на ровном месте)) А вообще тебе пока читать надо а не писать, не дозрел, выгонят скоро с работки
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троляка Ольгінськи пий бояри поменше
щось по суті маєш написати чи немаєв методичці
пропащий ти не пан
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ЗЕ примет правильное решение.Китайцы,особенно в оборонных отраслях - прокажённые.Как и нельзя от них приниматьG-5.И вообще свою внешнюю политику нужно обязательно согласовывать с США,а не с ордой.Они наш главный защитник и спонсор.А китайцы-падальщики.
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да я сер езно!
амері же оплатили уяичтожение украияских бомбардировщиков
оплатят и уничтожение сичи
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Дебил не понял что Сич уже продана, по крайней мере вся техдокументация уже в Китае и около 800 сотрудников из Запорожья уже трудоустроены по контракту в Поднебесной. Хотя оставшийся металлолом можно и амерам оставить как утешительный приз. Китайцы- молодца, уважаю!
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да Китаю статовский кагал не втюхает еврейскую религию
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Потому, возможно, Китай и "передаёт" нам, Украине, то то, то то...
Подмазывается. Это ж чистейшая элементарная психология. Без серьёзной аргументации, без серьёзных оснований уже просто так не отказать Китаю в приобретении. Обидятся. А с такой махиной просто так ссориться не полагается. Да и как говориться: Не плюй в колодец...! - тоже аргумент.
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С того колодца пьют только китайцы. У них нет политики сотрудничества - они п#здят все что плохо лежит. поэтому - эту"махину", в нормальных странах, посылают на#рен.
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«Мотор Сич (Запорожье) - один из крупнейших мировых производителей авиационных двигателей. От недавних пор предприятие контролировал его почетный президент народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев. На досрочных парламентских выборах Богуслаев не смог стать нардепом, пишет НВ. Источник: https://censor.net.ua/n3167503»

А як тут лахтинськи козлораси розпиналися, все ховали відспівували "Мотор Січ"?
Нічого, ще українські гіперзвуковики знесуть бісівскі пентаграми, на бісівскє лєжбище мавзолєйного Упиря.
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не пий бояру змішану з шоколадом корона
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Ви там на Лахтє 2 уже поужиналі?

Поторопітєсь, а то может нє хватить.

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скинь ссилку де в Києві ресторан лахта

ти на фото лівору чи праворуч
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А зачєм тєбє Київ?
Жрі в свойом Санкт - Підєрбуркє, шо в Лєніградской області.
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ти ще й опущений півень так ти ліворуч дуже схожий на питуха
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хватит дрыстать - это форум а не туалет. Админ удалите пожалуйста этого идиота.
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ВО! Сначала отосрись а только потом садись за комп
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Все же нет нормального описания ситуации. Там есть и государственная часть в предприятии, та которая выведена отдельной частью в Прогресс Ивченко (у которой почти все патенты на изделия, разработки и т.д.). Вот важно знать она вместе продается или остается у государства. Как мне говорили эти патенты в целом поважнее Мотор Сичи, бо последние без них просто ремонтники продукции, и то если разрешат. Так вот сейчас так самый цимес продадут а типа козлом сделают Богуслаева.
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ПО "Заря" продала проектную документацию китайцам вместе с лицензией на производство турбин. То, что завод продавал в КНР, теперь там делают сами. Страной руководят "умнейшие" люди
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наконец ті таки понял что умнейшие люди кровь с нашего носа и тетолько віводят по 100 млрд долл ежегодно
а потом хоч потоп
одним конкуретном меньше
всласть в Украине у иностранцев вот они и делают все в своих интересах которіе очевидно что антиукраинские
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Китайцы как и корейцы, заплатят "кому надо" и "сколько надо" чтобы достичь свои цели. Кстати "Мотор Січ" стратегическое предприятие и его сначала надо исключить из перечня таких объектов.
И главное. "Мотор Січ" это не один завод, а ПЯТЬ, плюс одноименная авиакомпания
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Если продали Мотор Сич, значит на 100% передали документацию на "Мрию". Китаю нужен тяжелый военный транспортик. Для этого они и мутили с Антоновым через подставную контору.

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о продаже таких предприятий может думать только недоумок. извените а каламбур.
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Мотор Сич (Запорожье) - один из крупнейших мировых производителей авиационных двигателей.Источник: https://censor.net.ua/n3167503

Лолшто? Сподіваємося, що "Мотор Січ" не продадуть китайцям і є "непоганий шанс" знайти інших інвесторів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4901

Оборот:
Rolls-Royce plc - 20,448 млрд. долларов США

Pratt & Whitney - 16,160 млрд. долларов США

Safran Aircraft Engines - 11,601 млрд. долларов США
Мотор Сич - 0,658 млрд. долларов США
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ШШи ддо вский менеджмент.
"Умные" люди с "деловой" хваткой нахватали себе в карман и оттягиваются по московским ночным клубам, как старый перрдун Богуслаев.
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