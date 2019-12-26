 Сподіваємося, що "Мотор Січ" не продадуть китайцям і є "непоганий шанс" знайти інших інвесторів, - Тейлор

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.
"Зараз іде пошук інвесторів, і вже є кілька компаній, як американських, так і не американських, які зацікавлені. Там реальна зацікавленість, вже проводяться дью ділідженс (перевірка об'єкта інвестування, - ред.), візити на завод. Вони перевіряють фінансову ситуацію", - сказав Тейлор.
Відповідаючи на уточнення, дипломат підтвердив, що продаж компанії ще не закритий, і "є непоганий шанс переглянути".
Серед іншого, Тейлор зауважив, що мотивом для перегляду може стати фінансовий стан очікуваної компанії-покупця з Китаю, оскільки надходили новини про проблеми пов’язаних з покупцем інших китайських компаній.
Видання пише, що за його даними, зацікавленість інших компаній у купівлі "Мотор Січі" дійсно є.
У серпні стало відомо, що Сніжнянський машзавод "Мотор Січі" перерахував у "бюджет ДНР" мінімум 12 млн грн. За це суд заарештував майно його директора. Також стала відома схема оплати, так званих, податків.
"Мотор Січ" (Запоріжжя) - один з найбільших світових виробників авіаційних двигунів. Віднедавна підприємство контролював його почесний президент народний депутат України В'ячеслав Богуслаєв. На дострокових парламентських виборах Богуслаєв не зміг стати нардепом, пише НВ.
У 2016 році великі пакети акцій підприємства були продані іноземним компаніям. У вересні 2017 року Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальну справу за статтею "диверсія" і "підготовка до злочину", а Шевченківський райсуд Києва заарештував сконцентровані у власності п'яти офшорів 41% акцій "Мотор Січ".
Одной рукой нам помогают, а другой рукой раздевают нас до трусов.
Шо кацапы, шо амеры - стервятники над нашими головами. Нам самим нада из дерьма выбираться, а не надеяться на всякие сладкие заманухи.
Американские компании одни из лучших работодателей в мире и не привезут на Мотор Сич всех до единого китайцев и даже америкацев умеренно привезу, а те украинские сотрудники которые будут работать а американской Мотор Сич, наверняка будут обеспечены и возможно счастливы, а не смотреть из за колючего забора на родной китайский завод.
"Шо кацапия зуйня, шо Америка зуйня, шо Европа - сами справимся!"
(в перекладі це означає: головне - від'язикатися від Заходу. А тоді вже "старший брат" возьмет-та хохоликов под крыло"...)
Тому - ГЕТЬ!
пральна нех...уй шастать
Як це можливо відмотати назад ?
а кетайцзы идут лесом.. тем более, что один из покупателей "Мотор Сича" объявил о банкротстве..
ЗЫ. .скорее всего, это кацапская многоходовочка с использованием китайской прокладки..
Об этом он рассказал представителям СМИ 13 декабря во время их пребывания на предприятии, передает Укринформ.
"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции", - сказал Богуслаев.
всю промисловість ВЖЕ винищили зосталось зовсім небагато
я про єтого пишу только с маленькой букві мерзотник потрох
ТАк что голосую за США!!
щось по суті маєш написати чи немаєв методичці
пропащий ти не пан
амері же оплатили уяичтожение украияских бомбардировщиков
оплатят и уничтожение сичи
Подмазывается. Это ж чистейшая элементарная психология. Без серьёзной аргументации, без серьёзных оснований уже просто так не отказать Китаю в приобретении. Обидятся. А с такой махиной просто так ссориться не полагается. Да и как говориться: Не плюй в колодец...! - тоже аргумент.
А як тут лахтинськи козлораси розпиналися, все ховали відспівували "Мотор Січ"?
Нічого, ще українські гіперзвуковики знесуть бісівскі пентаграми, на бісівскє лєжбище мавзолєйного Упиря.
Поторопітєсь, а то может нє хватить.
ти на фото лівору чи праворуч
Жрі в свойом Санкт - Підєрбуркє, шо в Лєніградской області.
а потом хоч потоп
одним конкуретном меньше
всласть в Украине у иностранцев вот они и делают все в своих интересах которіе очевидно что антиукраинские
И главное. "Мотор Січ" это не один завод, а ПЯТЬ, плюс одноименная авиакомпания
Лолшто?
Оборот:
Rolls-Royce plc - 20,448 млрд. долларов США
Pratt & Whitney - 16,160 млрд. долларов США
Safran Aircraft Engines - 11,601 млрд. долларов США
Мотор Сич - 0,658 млрд. долларов США
"Умные" люди с "деловой" хваткой нахватали себе в карман и оттягиваются по московским ночным клубам, как старый перрдун Богуслаев.