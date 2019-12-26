 Зеленський позбавив Качку посади представника України в арбітражних групах у спорах з ЄС

Відповідний указ №954/2019 від 26 грудня опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з указом, Качку звільнено від представництва України в арбітражних групах у зв'язку з призначенням на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України - торгового представника України.
В указі зазначається, що указ видано з метою дотримання вимог ст.323 Угоди про асоціацію, згідно з якою всі арбітри, призначені в арбітражній групі, мають бути незалежними, не повинні отримувати інструкцій від будь-якої організації чи уряду і не мають бути пов'язані з урядом будь-якої зі сторін.
Качка був призначений до складу арбітражних груп указом п'ятого президента України Петра Порошенка у вересні 2017 року, як заступник виконавчого директора Міжнародного фонду "Відродження". Заступником міністра економіки - торговим представником України Качка був призначений на засіданні Кабміну 6 вересня 2019 року.
Але якби у статті його перетворили на Вутку - був би епік
"и когда на море качка
и бушует океан,
приходи ко мне морячка..."
😁
Майте чергову порцію ПЦ з коридорів Генпрокуратури 26.12.2019 IBIGDAN
ЗВІЛЬНЕНО керівника слідчої групи по МН-17 від України та єдиного прокурора від України. Цю інформацію я отримала від колег з …Нідерландів.
Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), після такої новини особисто прилітав до Києва, але наш генпрокурор не знайшов для нього часу! Знайшов час заступник. Ніпрошо.
Що ми, врешті, маємо?
Маємо відкрите бажання з боку керівництва ГПУ «злити» слідство по МН-17.
Чому?
На це питання я теж шукаю відповіді, як і в інших гучних справах, де є слід Росії та гучні прізвища з минулого накшталт Януковича і ко.
Лариса Сарган