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 Політика України
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Все про:Зеленський (3982) звільнення (751) Качка (14)

 Зеленський позбавив Качку посади представника України в арбітражних групах у спорах з ЄС

Президент Володимир Зеленський звільнив Тараса Качку від виконання обов'язків представника України в складі арбітражних груп у спорах з Європейським союзом.

Відповідний указ №954/2019 від 26 грудня опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, Качку звільнено від представництва України в арбітражних групах у зв'язку з призначенням на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України - торгового представника України.

В указі зазначається, що указ видано з метою дотримання вимог ст.323 Угоди про асоціацію, згідно з якою всі арбітри, призначені в арбітражній групі, мають бути незалежними, не повинні отримувати інструкцій від будь-якої організації чи уряду і не мають бути пов'язані з урядом будь-якої зі сторін.

Качка був призначений до складу арбітражних груп указом п'ятого президента України Петра Порошенка у вересні 2017 року, як заступник виконавчого директора Міжнародного фонду "Відродження". Заступником міністра економіки - торговим представником України Качка був призначений на засіданні Кабміну 6 вересня 2019 року.

Читайте також: Україна хоче оновити Угоду про асоціацію з ЄС і підписати "промисловий безвіз", - Качка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167501
 
 
 Топ коментарі
 
От ще один піпець від зє дятлів... - відкрита праця на ворога!
Майте чергову порцію ПЦ з коридорів Генпрокуратури 26.12.2019 IBIGDAN

ЗВІЛЬНЕНО керівника слідчої групи по МН-17 від України та єдиного прокурора від України. Цю інформацію я отримала від колег з …Нідерландів.
Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), після такої новини особисто прилітав до Києва, але наш генпрокурор не знайшов для нього часу! Знайшов час заступник. Ніпрошо.
Що ми, врешті, маємо?
Маємо відкрите бажання з боку керівництва ГПУ «злити» слідство по МН-17.
Чому?
На це питання я теж шукаю відповіді, як і в інших гучних справах, де є слід Росії та гучні прізвища з минулого накшталт Януковича і ко.
Лариса Сарган
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Качка - возможно это про

"и когда на море качка
и бушует океан,
приходи ко мне морячка..."
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Може тут припустилися іншої помилки: він не Качка, а КачОк?
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Добре хоч цього разу прізвище не переклали (як із суддею Вовком).
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Може тут припустилися іншої помилки: він не Качка, а КачОк?
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Загуглив. Все ж таки Качка.
Але якби у статті його перетворили на Вутку - був би епік
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Качка - возможно это про

"и когда на море качка
и бушует океан,
приходи ко мне морячка..."
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интересно а где написано что Префиздент Зелебобик может быть совместителем у Колошматого придурковатого старичка бабушки....
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От ще один піпець від зє дятлів... - відкрита праця на ворога!
Майте чергову порцію ПЦ з коридорів Генпрокуратури 26.12.2019 IBIGDAN

ЗВІЛЬНЕНО керівника слідчої групи по МН-17 від України та єдиного прокурора від України. Цю інформацію я отримала від колег з …Нідерландів.
Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), після такої новини особисто прилітав до Києва, але наш генпрокурор не знайшов для нього часу! Знайшов час заступник. Ніпрошо.
Що ми, врешті, маємо?
Маємо відкрите бажання з боку керівництва ГПУ «злити» слідство по МН-17.
Чому?
На це питання я теж шукаю відповіді, як і в інших гучних справах, де є слід Росії та гучні прізвища з минулого накшталт Януковича і ко.
Лариса Сарган
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Фонд "Возрождение" - "соросятник" . Значит Качка кто ???
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ну ок, уволил, а дальше что? Кого взамен на должность?
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