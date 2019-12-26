 Прокурор просить суд відпустити для обміну трьох обвинувачених у теракті в Харкові

Про це прокурор Володимир Лимар повідомив під час засідання суду в Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Я повинен констатувати, що російська сторона у список обмінюваних осіб принципово включила (Сергія) Башликова, (Володимира) Дворнікова і (Віктора) Тетюцкого", - сказав він.
У зв'язку з цим сторона обвинувачення просить суд звільнити всіх трьох з-під варти під особисте зобов'язання. Зазначимо, що перед цим прокурор спочатку заявив, що наполягає на довічному ув'язненні для всіх обвинувачених, а потім він попросив про зміну запобіжного заходу в рамках обміну.
Водночас сторона потерпілих виступає проти обміну.
"Ми категорично заперечуємо. Ці особи не є членами військових угруповань, не проводили військову діяльність у зоні конфлікту. Ті особи, які проводили включення в список, привели до прецеденту, коли РФ зможе включати навіть наркобаронів", - зазначив адвокат потерпілих Олег Головков.
Батько загиблого 15-річного Данила Дідика Андрій також виступив проти обміну.
"Вважаю, що вина цих тварюк доведена. Тому прошу всім трьом довічного ув'язнення. Крім того, я проти зміни міри утримання", - сказав він.
"Считаю, что вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3167500
а фотка тлі - з серіальчику ?
у одного геть/мэна
Прокурор просит суд отпустить для обмена трех обвиняемых в теракте в Харькове,в результате которого погибли 4 человека, для обмена.
а этих - моника зе!лох легко отдает..
Вони навіть на здоровий глузд уваги не звертають.
Бо у них повна довіра від тих, хто також на закони і здоровий глузд уваги не звертає.
То есть получается включив их в список обмена РФ это подтвердила.
за зю голосовал? да?
Ти хоч розумієш що відбувається насправді????
Хошь, метро взорви, хошь, детсад - ничего за єто не будет. Через месяц обменяют.
Зізнаюсь Вам також, що 2010 голосував у другому турі за Тимошенко. Проти Януковича.
Просто хочу відмітити ось що, все те цунамі гімна і ненависті до Ющенка, і Порошенка: «еті руки нічєво нє кралі, мародьор, вальцман...» - оформлені, для простого народа (пишу без сарказма).
А насправді, це прихована ненависть: «Ющенко і Порошенко поссорілі Украіну с Россієй !»
Але ж, той факт, що у відкриту, вони сруться так казати, означає, що Україна вже ПЕРЕМОГЛА !
Зараз таких вже було 24,45%.
Пля, почему пришедшая к власти труппа клоунов настолько тупа, бесталанна, некомпетентна, антиукраинская???
Напомните этим уродам, что никто не бессмертен...
Не так быстро, я записываю. Т.е в орду они не поедут, а потом орда их выдаст?
Видавати терористів ...
Кацапи ще українців захоплять.
Кого ми ще віддамо ?
Манкурти обрали ж**ів, тому інакше бути не може.
Ось так. Значить, зе-шайка повинна сказати: =єсть, таварісч капітан, слушаюсь= і негайно виконати. Ню-ню.
так сциклива дрисня того ж не зробить
Лише манкурти-хохли і дебіли разом з виродками-русскомірцамі ...
сейчас не один наёмник не волнуется.
нахватают в Крыму, в ордло, в россии.
Власть бендюхов.
Дело дрянь.
О родственниках погибших.
*роды
***** пошли! кацапня
На обмен автозаком прямо в аэропорт