 Прокурор просить суд відпустити для обміну трьох обвинувачених у теракті в Харкові

Про це прокурор Володимир Лимар повідомив під час засідання суду в Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Я повинен констатувати, що російська сторона у список обмінюваних осіб принципово включила (Сергія) Башликова, (Володимира) Дворнікова і (Віктора) Тетюцкого", - сказав він.

У зв'язку з цим сторона обвинувачення просить суд звільнити всіх трьох з-під варти під особисте зобов'язання. Зазначимо, що перед цим прокурор спочатку заявив, що наполягає на довічному ув'язненні для всіх обвинувачених, а потім він попросив про зміну запобіжного заходу в рамках обміну.

Водночас сторона потерпілих виступає проти обміну.

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"Ми категорично заперечуємо. Ці особи не є членами військових угруповань, не проводили військову діяльність у зоні конфлікту. Ті особи, які проводили включення в список, привели до прецеденту, коли РФ зможе включати навіть наркобаронів", - зазначив адвокат потерпілих Олег Головков.

Батько загиблого 15-річного Данила Дідика Андрій також виступив проти обміну.

"Вважаю, що вина цих тварюк доведена. Тому прошу всім трьом довічного ув'язнення. Крім того, я проти зміни міри утримання", - сказав він.

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