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Все про:обмін (564) теракт (698) Харків (1578)

 Прокурор просить суд відпустити для обміну трьох обвинувачених у теракті в Харкові

У Фрунзенському райсуді Харкова прокурор просить суддю відпустити з-під варти трьох обвинувачених у теракті в Харкові біля Палацу спорту в 2015 році, внаслідок якого загинуло 4 особи, для обміну.

Про це прокурор Володимир Лимар повідомив під час засідання суду в Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Я повинен констатувати, що російська сторона у список обмінюваних осіб принципово включила (Сергія) Башликова, (Володимира) Дворнікова і (Віктора) Тетюцкого", - сказав він.

У зв'язку з цим сторона обвинувачення просить суд звільнити всіх трьох з-під варти під особисте зобов'язання. Зазначимо, що перед цим прокурор спочатку заявив, що наполягає на довічному ув'язненні для всіх обвинувачених, а потім він попросив про зміну запобіжного заходу в рамках обміну.

Водночас сторона потерпілих виступає проти обміну.

Читайте також: "Вбивць дітей не міняємо": активісти вимагають не обмінювати фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові. ФОТОрепортаж

"Ми категорично заперечуємо. Ці особи не є членами військових угруповань, не проводили військову діяльність у зоні конфлікту. Ті особи, які проводили включення в список, привели до прецеденту, коли РФ зможе включати навіть наркобаронів", - зазначив адвокат потерпілих Олег Головков.

Батько загиблого 15-річного Данила Дідика Андрій також виступив проти обміну.

"Вважаю, що вина цих тварюк доведена. Тому прошу всім трьом довічного ув'язнення. Крім того, я проти зміни міри утримання", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові, жертвами якого стали 13 осіб, готують до обміну з РФ, - активіст Горовий

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167500
 
 
 Топ коментарі
 
Давайте, всех отпускайте всех тех кто убивал украинцев, они поедут и снова будут убивать. А тут всех добровольцев и активистов пересажайте. Так точно мир наступит... только наверное русский мир...
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Они даже террориста Цемаха отдали. Вылизать Раше и спасти вату - это для них путь к миру, а не позор. Это же партия ссыкунов и уклонистов.
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Отец погибшего 15-летнего Даниила Дидыка Андрей также выступил против обмена.
"Считаю, что вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3167500
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Отец погибшего 15-летнего Даниила Дидыка Андрей также выступил против обмена.
"Считаю, что вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3167500
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те пархате навіть краватку для фото поправити не змогло ...
а фотка тлі - з серіальчику ?
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Ну и вид у прохфессора. Галстук набекрень,ворот растянут. Пц. Такой же профессор,как и его сынуля юрист.
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Який «Прєзідєнт», такий і «маркшейдер».
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причем растёгнута не нижняя пуговица на пиНджаке, а верхняя... колхоз, кули))
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Самое главное,шо пинджак не в трусах,как
у одного геть/мэна
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Оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько (т.е. он под обмен НЕ попадает)

Прокурор просит суд отпустить для обмена трех обвиняемых в теракте в Харькове,в результате которого погибли 4 человека, для обмена.

а этих - моника зе!лох легко отдает..
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А що, положення, що не обмінювати тих, хто винен в загибелі людей вже скасували?
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Они даже террориста Цемаха отдали. Вылизать Раше и спасти вату - это для них путь к миру, а не позор. Это же партия ссыкунов и уклонистов.
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А що, ці Зелені Шмарклі звертають увагу на якісь закони та норми ?

Вони навіть на здоровий глузд уваги не звертають.

Бо у них повна довіра від тих, хто також на закони і здоровий глузд уваги не звертає.
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Это на каком основании украинских граждан выдавать другому государству? 😳🤯
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Згоден з Вами. Нахєр їх видавати. Публічний розстріл - повернення смертної кари. І похєр, що там скаже Європа- у них нема війни.
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Какое другое государство? Обмен будет в серой зоне с ордло. Ты сепар что ле?
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И голову того прокурора тем террористам в подарок.
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Прокурор шестёрка, это решение "великого" Кым Ин Зе!
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Давайте, всех отпускайте всех тех кто убивал украинцев, они поедут и снова будут убивать. А тут всех добровольцев и активистов пересажайте. Так точно мир наступит... только наверное русский мир...
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Бред конечно невероятный, отпускать убийц-терористов при этом одна из этих тварей прямо в суде заявила "...заворачиваться в желто голубую тряпку..."
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Самое интересное в этой истории: "26 февраля в СБУ заявили о задержании троих мужчин - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Подозреваемые были завербованы российскими спецслужбами, проходили подготовку в Белгороде, а за совершение теракта должны были получить 10 тысяч долларов."
То есть получается включив их в список обмена РФ это подтвердила.
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Ось такі прокурори і пройдуть атестацію. Щоби міг переступити і Закон і мораль, за наказом Зебіла!
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наших пленных нужно освобождать по любому.
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= плясать под дудку пуйла.
за зю голосовал? да? Прокурор просит суд отпустить для обмена трех обвиняемых в теракте в Харькове - Цензор.НЕТ 4909
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а далі що? Завтра прийде гнида кацапська, влаштує вибух, загинуть близькі тобі люди (не дай Бог звісно), а потім ФСБники впіймають першого ліпшого із українським паспортом, пришиють йому тероризм і спокійно виміняють на нього вбивцю!
Ти хоч розумієш що відбувається насправді????
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Неотвратимость наказания за преступление похоронена полностью !!!

Хошь, метро взорви, хошь, детсад - ничего за єто не будет. Через месяц обменяют.
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А що ти розумів, коли 21.04.2019 голосував: «Только нє Порошенко! » ?
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Я у першому турі голосував за Гриценка, у другому за Пецю (хоча мотивом було проти Зеленського). Звідки ти взяв «Только нє Порошенко! » ?
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Бро, вибачте. Рукалітцо. Прокурор просить суд відпустити для обміну трьох обвинувачених у теракті в Харкові - Цензор.НЕТ 8228

Зізнаюсь Вам також, що 2010 голосував у другому турі за Тимошенко. Проти Януковича.

Просто хочу відмітити ось що, все те цунамі гімна і ненависті до Ющенка, і Порошенка: «еті руки нічєво нє кралі, мародьор, вальцман...» - оформлені, для простого народа (пишу без сарказма).
А насправді, це прихована ненависть: «Ющенко і Порошенко поссорілі Украіну с Россієй !»
Але ж, той факт, що у відкриту, вони сруться так казати, означає, що Україна вже ПЕРЕМОГЛА !
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Після останніх виборів я не впевнений що вона збережеться як держава...
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Чому? Тренд для України позитивний. Згадайте реванш україножерів 2010 року, всих цих скаженних каліснічєнок-бандарєнок з їх завиваннямми : «бандєєєєрлвцииии, свідомііііти !!!». Тоді за Ющенка проголосувало 5% УКРАЇНЦІВ.
Зараз таких вже було 24,45%.
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То скількох кацапи мають вбити, щоби за Україну було хочаби 73%???
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Речь не об освобождении. Речь идет про обмен. И наших хлопцев, подло захваченных руским скотом и незаконно, аморально, вопреки всем снговеным договорам удерживаемых руской мразью, вот их ставят на одни весы с преступниками, террористами, убийцами. В чем вина наших военных, защищавших родину? В чем их можно обвинить? Но их (вопреки конвенциям о содержании военнопленных) кацапы (!) содержат в подвалах и сизо...
Пля, почему пришедшая к власти труппа клоунов настолько тупа, бесталанна, некомпетентна, антиукраинская???
Напомните этим уродам, что никто не бессмертен...
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В некоторых латиноамериканских странах с подобного рода противоречиями успешно справились эскадроны смерти... а трупики можно пу подарить... пусть тешится некрофил сраный...
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В какой ещё стране,террористов,убивших мирное население отдают?
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Их обменяют в ордло,а в орду их не пустят.Украина их объявит в международный розыск и орда просто обязана будет их выдать ,как террористов,под угрозой санкций.Рано или поздно они вновь окажутся в нашей тюрьме.
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Артём Ярмолич Их обменяют в ордло,а в орду их не пустят.Украина их объявит в международный розыск и орда просто обязана их выдать
Не так быстро, я записываю. Т.е в орду они не поедут, а потом орда их выдаст?
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У маладых риспубликах действуют законы террораши.Т.е. шо взбредёт в голову *****,так и будет.
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Це ДНО !
Видавати терористів ...
Кацапи ще українців захоплять.
Кого ми ще віддамо ?
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А так называемых "убийц Шеремета" и на поруки не отпускают. Кацапня ж за них не "тянет". Зелетрэшшапито.
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Низя. Они Шеремета грохнули шоб скомпрометировать братьев...
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Прокурор а не адвокат? Странные пошли прокуроры. Хотя в етой стране уже всего можно ожидать
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А шо делать? Надо отпускать! Договор есть договор, и 73% украинцев доверяют своему выбору...
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биоматериал лучше вернуть порционными частями в пластиковых пакетах.
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Израиль за своего солдата выдавал сотни убийц.В Харькове сидит ещё одна изуверша,организовывшая взрывы в Харькове и застрелившая несколько наших пленёных солдат на Луганщине в 2014.Майор ФСБ.
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А що заважає наловить росіян і обмінювать 10 росіян за одного українця!? В світовій практиці подібних випадках діють дзеркальними методами! Не факт що сам Ізраїль перед обміном, не сходив на полювання на арабів...
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Віддасте,потім не доведете що росія країна спонсор тероризму .США можуть ухвалити відповідний закон та звернутися до України по правову допомогу і що тоді їм показати ,камери де колись утримувалися виконавці терактів?
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этого и добивается дебил и его спонсоры
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То,что страну прос@али я уже понял...Реально боюсь,чтобы не начался геноцид украинцев как этноса...Вообще на дворе 1918год...
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Вже почався.
Манкурти обрали ж**ів, тому інакше бути не може.
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Амністія для сепаратистів. Чи не за це топив сівоха з зебенею? Співпраця з ордло. Кацапи- поза війною. Це не просто обмін полоненими, а втілення їх "мирного плану" реінтеграції
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Яке "розкішне" формулювання і підстава: москалями =принципово= включені у список на обмін ...
Ось так. Значить, зе-шайка повинна сказати: =єсть, таварісч капітан, слушаюсь= і негайно виконати. Ню-ню.
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прокуроры и судьи не имеют права долго жить
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відпустити можна б було, але розтриндіти на весь світ, що ***** визволяє терористів!
так сциклива дрисня того ж не зробить
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Вобщєм,якщо не здійснили вирок на місці злочину,чи там,де впіймали (як псів скажених),то -"помахай ручкою !"
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Может быть теперь ещё и "гонщицу" Зайцеву выдать в Рашку (по обмену)...
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А я боюсь за Украинцев,даже голосовавших за зе...Боюсь повторения "гражданки"(1917-1929),боюсь разрухи,уничтожения экономики сумасшедшими темпами,хаоса,ну и как вишенка на торте-приход Канарских "спасителей-мышебраттев"а-ля Муравьев...
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Українці за це гундосе не голосували.
Лише манкурти-хохли і дебіли разом з виродками-русскомірцамі ...
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Я считаю,что этих изуверов-террористов надо выдать, спасая жизни наших воинов уже более 5 лет .томящихся в застенках Ордло.А родителям Данилки Дидыка нужно осознать,что смерть их любимого сына в который раз работает на Украину.Благодаря Данилке,а ему уже было бы 20,будут освобождены несколько десятков наших Героев.Он - гарантия их освобождения!А эти твари от кары не уйдут!Как не ушли Моторола,Гиви ,Захарченко,Жилин и много других.Слава Украине!
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путину можно что хочешь творить, всё равно всех выпустят.
сейчас не один наёмник не волнуется.
нахватают в Крыму, в ордло, в россии.
Власть бендюхов.
Дело дрянь.
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Забыли *уки.
О родственниках погибших.
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Вот так будет и амнистия всем в ордло.
*роды
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так можно бесконечно захватывать украинцев а мы будем убийц выдавать!
***** пошли! кацапня
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Відчуття, що прокурор разом з ними на обмін піде..
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Опустить можно, но не отпустить.
На обмен автозаком прямо в аэропорт
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Якщо так,то треба міняти всіх,в тому числі і татар з українцями,затриманими в паРаші.
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