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Все про:обстріл (5827) Донбас (12860)

 Ворог від початку доби 26 грудня порушив перемир'я 7 разів. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 7 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Шість обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме:

поруч із Невельським - зі стрілецької зброї;

поблизу Південного - з гранатометів різних систем;

двічі неподалік Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік від населеного пункту Новгородське - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу населеного пункту Троїцьке - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Один обстріл із великокаліберних кулеметів противник здійснив поблизу Красногорівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

26 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167498
 
 
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Однако мер воздействия против таких нарушений пока не придумано... 🤔
Как и мер наказания... 😡
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш
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26 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".
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При Пецi такого не було
Источник: https://censor.net.ua/n3167498
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Если мы хотим защитить независимость, страну, будущее поколение, мы должны воевать, и применять военные средства, должны быть готовы бомбить Донбасс.
Если не готовы бомбить Донбасс, лучше сразу отдать, так как война это самая предельная категория.
Война так устроена, если вы не готовы бомбить, то согласитесь что вы его потеряли.
Как только враг узнаёт вашу слабость, он цепляется и побеждает.
Нельзя в войне рисовать себе красную линию, как только ты её нарисовал, то тебя победили.
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