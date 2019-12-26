 Ворог від початку доби 26 грудня порушив перемир'я 7 разів. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Шість обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме:
поруч із Невельським - зі стрілецької зброї;
поблизу Південного - з гранатометів різних систем;
двічі неподалік Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів;
неподалік від населеного пункту Новгородське - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу населеного пункту Троїцьке - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Один обстріл із великокаліберних кулеметів противник здійснив поблизу Красногорівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
26 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
Как и мер наказания... 😡
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
При Пецi такого не було
Источник: https://censor.net.ua/n3167498
Если не готовы бомбить Донбасс, лучше сразу отдать, так как война это самая предельная категория.
Война так устроена, если вы не готовы бомбить, то согласитесь что вы его потеряли.
Как только враг узнаёт вашу слабость, он цепляется и побеждает.
Нельзя в войне рисовать себе красную линию, как только ты её нарисовал, то тебя победили.