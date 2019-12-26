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 Політика України
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Все про:ВР (5562) Арахамія (183) ринок землі (78)

 Розгляд Радою поправок у законопроєкт про ринок землі може зайняти 3 місяці, - Арахамія

Законопроект про ринок землі може розглядатися Верховною Радою три місяці.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на зппитання, чи буде цей законопроєкт розглянуто відразу після Нового року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН

"Зараз виглядає так, що це довга пісня... Чому не поставити відразу - тому що ми плануємо діяльність парламенту, і якщо ми поставимо відразу - ми заблокуємо на невизначений строк. Це ми просто під ризик ставимо країну", - пояснив Арахамія. За його словами, розгляд законопроєкту залежить, в тому числі, від перемовин довкола нього, які наразі відбуваються.

"Після проходження Комітету у нас є теоретична можливість виносити це в залу. Але ми вже знаємо, що, навіть якщо буде 2,5 тисячі поправок і люди будуть в залі наполягати, то це точно два місяці роботи парламенту. Два місяці сесійних... Це буде 2,5 - 3 місяці, коли парламент буде розглядати тільки один законопроеєкт", - наголосив Арахамія.

Читайте також: Мораторій на продаж землі продовжить діяти і після 1 січня 2020 року, - Держгеокадастр

Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167497
 
 
 Топ коментарі
 
Когда этого небритого бомжа побреют а потом думать Рассмотрение Радой поправок у законопроекту о рынке земли может занять 3 месяца, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4845
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риску они подвергают своей тупой турбулентностью. Утро вечера мудренее.
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вас ...лядей иносраних нагодують землею ...від пуза нажретеся соресовські мандавошки
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Когда этого небритого бомжа побреют а потом думать Рассмотрение Радой поправок у законопроекту о рынке земли может занять 3 месяца, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4845
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та не в новости недописали 3 ТЫСЯЧИ 330 ЛЕТ 30 И ПОТОМ уже эти 3 месяца..... Рассмотрение Радой поправок у законопроекту о рынке земли может занять 3 месяца, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3468 дырку от бублика вам а не землю озабоченные вы наши шапито...
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Неголений і небритий, голеним лапшу вішає, як собі бабло з голених збрити Рассмотрение Радой поправок у законопроекту о рынке земли может занять 3 месяца, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8126
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риску они подвергают своей тупой турбулентностью. Утро вечера мудренее.
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я не розумію, як такий дебіл зумів організувати успішний ІТ бізнес???
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вас ...лядей иносраних нагодують землею ...від пуза нажретеся соресовські **********
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Хламидия! При сегодняшних раскладах в экономике и поцелуйчиками с #уйлом, три месяца в Раде для вас ущербных "Сулуг Уродов" это слишком оптимистичный прогноз.
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Тому і заявив такий термін. А там, як у Зоджі Насреддіна, або ішак здохне, або падишах, або сам Насреддін. 😏
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Закон о земле нужен власти, чтоб закрыть дыры в бюджете, а некоторым людям в ОП, чтоб обогатиться. И прикрываясь словом «реформа» они решают свои краткосрочные проблемы. Рынок земли необходим Украине. Но для начала нужно упорядочить все - от кадастра до законодательства.
🤑
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І владу теж "упорядочити" треба. Від слова "порядність".
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Зеленский уходи в отставку - ты соврал и не справился.
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Земельная «реформа» - турбо-распродажа чтобы наполнить бюджет

Сегодняшнему правительству наплевать на фермеров. Отмена моратория делается только чтобы продать 7 млн гектар госземли. Почему? Потому что Украина - банкрот. Поэтому у нас и приватизация во время войны и турбо-продажа земли. Нет никаких реформ, есть только пожаротушение. Все за копейки и все в разрез национальных интересов общества и среднего класса, составляющего костяк этой страны. Вместо того чтобы говорить правду, нас всех держат за дураков. Зачем нам такое бестолковое и лживое правительство-манипулятор?
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так влада боїться сказати що україна банкрот вже давно. в 2015 року в україни були борги перед тільки одним инвестфондом Franklin Templeton 15 млрд $(які треба погашати фактично за декілька років) що більше як на той час наших звр . в порошенка знайшли спосіб як "втекти" від проблеми на три роки, за допомогою так званої "реструктуризації яресько" яка в перспективі ще погіршила наші борги, переклавши таким чином фінансову "міну" наступникам. це і є цугцванг коли коли кожний наступний крок погіршує становище. наступний крок схоже буде "земельна реформа". порошенко брехал 5 років по цій темі і про "безальтернативний нормандський формат". ці схоже теж збираються брехати.
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Это мы просто подвергаем риску страну", - пояснил Арахамия. - Переживает рожа рыночного продавца цветов советских времён.Переживает не потому что главное достояние Украины- земля - будет продана через посредника гражданина Израиля Коломойского мировому еврейскому капиталу. А потому что рожа получит деньги позже, а она хочет быстро и много.
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Ну так рассматривали и 5 тысяч поправок. Не трындите, а начинайте!
Можете у Парубия проконсультироваться как ускорить дело!
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главное не забыть справочку из дурки и мона начинать ))
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побрейте уже этого чмыря и купите ему белую рубашку с галстуком, а то выглядит как бызнесмен из райцентра
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ему 5 штук баксов мало - надо ещё на кокс и мазерати с любовницами - лучше по 2 в неделю ))
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Мож не всё потеряно, может за три месяца разгонят всю эту зелеконтору и офис прикроют Рассмотрение Радой поправок у законопроекту о рынке земли может занять 3 месяца, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4088
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Арахнафобия, у тебя лицо скучное, тебе никто землю продавать не даст! Розгляд Радою поправок у законопроєкт про ринок землі може зайняти 3 місяці, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6687
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Рассмотрение Радой поправок у законопроекту о рынке земли может занять 3 месяца, - Арахамия/

Было бы не плохо , если бы за 3 месяца до депутатов и Президента наконец дошло , потому что даже не знание того , что творят не освобождает от ответственности , как бы под видом благих намерений о правах пайщиков быть хозяином своей Земли и для этого они могли продать свой участок, хотя для этого надо совсем другое -сначала дать право и условия в стране для всех свободно использовать Землю пайщиками в своих интересах- работать и отрымуваты за свою продукцию доход , а не рейдерство и бандитизм- власти , а то что предлагается - приватизация в интересах "инвестора" , роста ВВП, только кто этот ВВП будет намазывать на хлеб в место икры понятно - это не Украинское население и прочее Бла-Бла-Бла не что иное,как - хищение гос.собственности в особо крупных размерах принадлежащее всему народу и будущим поколениям во время войны и устроенного властью экономического кризиса так сказать "игры на понижение стоимости активов в Украине", в интересах кучки латифундистов и олигархов в том числе и иностранных , потому, как по "закону" о Земле, когда можно владеть 10 тыс га в одних руках по совету Зеленскому таких , как Сорос и прочих барыг-"финансистов"- "коллекторов" мирового уровня , под руководством Мирового Банка - "адвоката" - международных "коллекторов".
Только похоже , что это очередной обман Арахамии, так как комитет по Земельным вопросам "работает" без новогодних выходных в интересах "инвесторов"-таких как Арра-хаммия, но в Украине уже один Хам был.
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Закон должен принимать новый состав парламента, а не это сборище иуданутой ботвы.
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Кто из депутатов указывал в избирательной программе имена Сороса, Пинчука, Коломойского? В стране произошла узурпация власти иудоглобализаторами. Верховную Зраду на перевыборы.
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3 месяца это еще слишком быстро.
слуги такие тупые, что хоть бы за полгода нормальный закон прописали.
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