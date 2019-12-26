 Розгляд Радою поправок у законопроєкт про ринок землі може зайняти 3 місяці, - Арахамія

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на зппитання, чи буде цей законопроєкт розглянуто відразу після Нового року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН
"Зараз виглядає так, що це довга пісня... Чому не поставити відразу - тому що ми плануємо діяльність парламенту, і якщо ми поставимо відразу - ми заблокуємо на невизначений строк. Це ми просто під ризик ставимо країну", - пояснив Арахамія. За його словами, розгляд законопроєкту залежить, в тому числі, від перемовин довкола нього, які наразі відбуваються.
"Після проходження Комітету у нас є теоретична можливість виносити це в залу. Але ми вже знаємо, що, навіть якщо буде 2,5 тисячі поправок і люди будуть в залі наполягати, то це точно два місяці роботи парламенту. Два місяці сесійних... Це буде 2,5 - 3 місяці, коли парламент буде розглядати тільки один законопроеєкт", - наголосив Арахамія.
Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.
🤑
Сегодняшнему правительству наплевать на фермеров. Отмена моратория делается только чтобы продать 7 млн гектар госземли. Почему? Потому что Украина - банкрот. Поэтому у нас и приватизация во время войны и турбо-продажа земли. Нет никаких реформ, есть только пожаротушение. Все за копейки и все в разрез национальных интересов общества и среднего класса, составляющего костяк этой страны. Вместо того чтобы говорить правду, нас всех держат за дураков. Зачем нам такое бестолковое и лживое правительство-манипулятор?
Можете у Парубия проконсультироваться как ускорить дело!
Было бы не плохо , если бы за 3 месяца до депутатов и Президента наконец дошло , потому что даже не знание того , что творят не освобождает от ответственности , как бы под видом благих намерений о правах пайщиков быть хозяином своей Земли и для этого они могли продать свой участок, хотя для этого надо совсем другое -сначала дать право и условия в стране для всех свободно использовать Землю пайщиками в своих интересах- работать и отрымуваты за свою продукцию доход , а не рейдерство и бандитизм- власти , а то что предлагается - приватизация в интересах "инвестора" , роста ВВП, только кто этот ВВП будет намазывать на хлеб в место икры понятно - это не Украинское население и прочее Бла-Бла-Бла не что иное,как - хищение гос.собственности в особо крупных размерах принадлежащее всему народу и будущим поколениям во время войны и устроенного властью экономического кризиса так сказать "игры на понижение стоимости активов в Украине", в интересах кучки латифундистов и олигархов в том числе и иностранных , потому, как по "закону" о Земле, когда можно владеть 10 тыс га в одних руках по совету Зеленскому таких , как Сорос и прочих барыг-"финансистов"- "коллекторов" мирового уровня , под руководством Мирового Банка - "адвоката" - международных "коллекторов".
Только похоже , что это очередной обман Арахамии, так как комитет по Земельным вопросам "работает" без новогодних выходных в интересах "инвесторов"-таких как Арра-хаммия, но в Украине уже один Хам был.
слуги такие тупые, что хоть бы за полгода нормальный закон прописали.