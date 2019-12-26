 Розгляд Радою поправок у законопроєкт про ринок землі може зайняти 3 місяці, - Арахамія

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на зппитання, чи буде цей законопроєкт розглянуто відразу після Нового року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН

"Зараз виглядає так, що це довга пісня... Чому не поставити відразу - тому що ми плануємо діяльність парламенту, і якщо ми поставимо відразу - ми заблокуємо на невизначений строк. Це ми просто під ризик ставимо країну", - пояснив Арахамія. За його словами, розгляд законопроєкту залежить, в тому числі, від перемовин довкола нього, які наразі відбуваються.

"Після проходження Комітету у нас є теоретична можливість виносити це в залу. Але ми вже знаємо, що, навіть якщо буде 2,5 тисячі поправок і люди будуть в залі наполягати, то це точно два місяці роботи парламенту. Два місяці сесійних... Це буде 2,5 - 3 місяці, коли парламент буде розглядати тільки один законопроеєкт", - наголосив Арахамія.





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Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.