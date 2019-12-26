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Все про:бюджет (696) гривня (80) долар (51) Мінфін (383) промисловість (58)

 Бюджет за доходами виконано на 93,9%, не надійшло запланованих 51,46 млрд гривень, - Мінфін

Причиною невиконання дохідної частини бюджету в Міністерстві фінансів називають сильну гривню і низький курс долара.

Відповідну інформацію опубліковано на сайті Міністерства фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, загальні доходи бюджету від початку року становили 792,2 млрд грн при тому, що заплановано було зібрати 843,66 млрд грн.

"Зміцнення гривні, низькі ціни на природний газ, слабке зростання імпорту, падіння виробництва тютюнових виробів порівняно з показниками, врахованими в державному бюджеті на 2019 рік, привели до нижчих, ніж розписано, доходів загального фонду державного бюджету в січні-листопаді 2019 року", - пояснюють у Мінфіні.

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Водночас там зазначили, що в листопаді 2019 року ситуація дещо покращилася. Зокрема, митниця перевиконала план надходжень на 300 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167494
 
 
 Топ коментарі
 
це вже "40% економічного зростання" чи ще ні та треба дати ще 100 днів 5 років?
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Успіхи зекоманди вражають. Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин - Цензор.НЕТ 4079
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Ви хочете мати нормальну економiку з такими мiнiстрами?
Земiнiстр. проФФЕсiонал, спецiЯлicт!

"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса";
"...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать...";

це мiнiстр економiки з Зешобли, панове.
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Стало відомо, чому за півроку сп#здили 51,46 млрд грн.

Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин - Цензор.НЕТ 1368

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Эти слуги всё под чистую воруют как дурные.
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Запамятай дєточка: єслі гдє то убило, то гдє то прибило (с))
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Одни воруют, а другие просто абсолютно не профессиональны все, начиная от президента и премьера и заканчивая их многими депутатами. Никто не знает, как управлять государством и что такое экономика, поэтому страну ждёт полный крах.
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"...падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019..."
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ах, какая, блин, неожиданность! и с чего бы это оно сократилось?
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Так с налоговой и с таможни надо меньше сумок разносить по кабинетам в Кабмин и в Офис Президента. Каждый месяц вам 1$ заходит только от Верланова. А еще с таможни от Нефедова - вот и посчитайте).
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Гордон призвал Украину отделиться от Крыма и Донбасса.
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Подумаешь, пару десятков миллиардов долларов сгорели, но вы ведь любите Зеленского?
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брехуны, всего около 100 лярдов , просто 10 взяли кредита, а 40 -авансовых платежей выбили , ну прям как при овоще...
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Гениально ! Идиоты , ваша реакция не интересует .
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Насчет отмазок про курс как-то хоть с Гончаруком бы договорились - он ничего плохого в нем не видит. Вот другое интересно - а незапланированнные доходы от рекордных ОВГЗ, они где? Растворились? Испарились? Трансформировались? Деструктурировались? Победные доклады о многомиллиардных покупках ОВГЗ поверивших в прозорливого лидера и молодое талантливое правительство иностранцев мы-то помним. А теперь денег нет настолько, что самим у себя приходится занимать из будущего бюджета?
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так они рассказывают, что это именно из-за овгз гривна такая сильная.
хотя, где эта гривна они молчат
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Всё это делается через искусственное сжатие денежной массы в обороте! Обычно шел прирост около 10% в год. Это покрывало стандартную инфляцию, плюс стимулировало бизнес развиваться. А в этом году прирост денежной массы составит всего лишь 1.2%, то есть в 8.5 раз меньше. Так это по итогам года! А если брать реальный период выкачки гривны из экономики, то выйдет, что за 8 месяцев, когда сменилась власть в стране, денежная масса усохла на 15-20%. То есть фактически на размер процентной ставки по ОВГЗ. А такая форма управления денежной массой всегда заканчивается разжатием пружины и быстрым ростом курса!
Цирк.
НБУ выкупает валюту на межбанке, а Минфин за гривну от ОВГЗ покупает валюту напрямую в НБУ. Курс крепнет, ЗВР на месте.
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⠙⠑⠉⠕⠙⠑⠗‏ @C0D3TALK3R 3 часа назад

#недорогенькі? ви собі на їбала посцяти вирішили?
-бюджет проcрано за 6 місяців
-заборгованіть лікарям і вчиталям по з.п. 3 місяці
-надходження до бюджету мінус 19,5%
-відпустив Цьомаха, звільнив групу ґ,яка розслідувана МН17, віддав обмінний фонд
-просрав переговори з Пу
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Ай я я я я я яаа... А що так, зебуїни? Догосподарювалися так чи то знов Порох у вас винен буде, що у вас руки не з того місця ростуть.. 😕
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Пришел беня к власти и денег в бюджете опять не стало. Совпадение?
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