 Бюджет за доходами виконано на 93,9%, не надійшло запланованих 51,46 млрд гривень, - Мінфін

Відповідну інформацію опубліковано на сайті Міністерства фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, загальні доходи бюджету від початку року становили 792,2 млрд грн при тому, що заплановано було зібрати 843,66 млрд грн.

"Зміцнення гривні, низькі ціни на природний газ, слабке зростання імпорту, падіння виробництва тютюнових виробів порівняно з показниками, врахованими в державному бюджеті на 2019 рік, привели до нижчих, ніж розписано, доходів загального фонду державного бюджету в січні-листопаді 2019 року", - пояснюють у Мінфіні.

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Водночас там зазначили, що в листопаді 2019 року ситуація дещо покращилася. Зокрема, митниця перевиконала план надходжень на 300 млн грн.