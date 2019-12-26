 Бюджет за доходами виконано на 93,9%, не надійшло запланованих 51,46 млрд гривень, - Мінфін

Відповідну інформацію опубліковано на сайті Міністерства фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.
Так, загальні доходи бюджету від початку року становили 792,2 млрд грн при тому, що заплановано було зібрати 843,66 млрд грн.
"Зміцнення гривні, низькі ціни на природний газ, слабке зростання імпорту, падіння виробництва тютюнових виробів порівняно з показниками, врахованими в державному бюджеті на 2019 рік, привели до нижчих, ніж розписано, доходів загального фонду державного бюджету в січні-листопаді 2019 року", - пояснюють у Мінфіні.
Водночас там зазначили, що в листопаді 2019 року ситуація дещо покращилася. Зокрема, митниця перевиконала план надходжень на 300 млн грн.
Земiнiстр. проФФЕсiонал, спецiЯлicт!
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса";
"...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать...";
це мiнiстр економiки з Зешобли, панове.
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ах, какая, блин, неожиданность! и с чего бы это оно сократилось?
хотя, где эта гривна они молчат
Цирк.
НБУ выкупает валюту на межбанке, а Минфин за гривну от ОВГЗ покупает валюту напрямую в НБУ. Курс крепнет, ЗВР на месте.
#недорогенькі? ви собі на їбала посцяти вирішили?
-бюджет проcрано за 6 місяців
-заборгованіть лікарям і вчиталям по з.п. 3 місяці
-надходження до бюджету мінус 19,5%
-відпустив Цьомаха, звільнив групу ґ,яка розслідувана МН17, віддав обмінний фонд
-просрав переговори з Пу