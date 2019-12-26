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Все про:Нацполіція (8714) поранення (1596) травматика (3)

 У Києві біля обмінника жінка зазнала поранення з травмата

На проспекті Правди в Подільському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої зазнала поранення жінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

"У результаті інциденту на проспекті Правди зазнала поранення жінка. Постраждалій надається необхідна медична допомога... На місці події перебуває слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі інциденту. Інформацію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції", - сказано в повідомленні.

Інформація про подію надійшла правоохоронцям від лікарів.

Інтернет-видання "Київ оперативний" уточнює, що потерпілій близько 60 років. На ринку "Виноградар" невідомі під'їхали до пункту обміну валют на автомобілі, з якого вистрілили з травматичного пістолета в жінку, яка була поруч. Гумова куля влучила жінці в голову. Потерпіла жива, в даний час доставлена ​​в лікарню.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167490
 
 
 Топ коментарі
 
Дурдом, вже майже як в Москві.
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як добре, що ви не в Україні живете
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версія

Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 24 дек.

Теще вешают бесплатный газсчетчик. Теща не на субсидии.
Пришел на подхват. Теща ушла. Пришло три рыла. Посмотрели, грят - 600 грн.
Скуяле, спрашиваю. - Ну,тут геморно, а тут сложно.
Грю, ок, только ведомость или док дадите на подпись, что заплачено.
Неа, грят. - Послал нахер. Ушли.
Ща тёщо вернтся, прибьёт...
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Нет, на этот раз кавалеры высших наград Украины
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Ну отож и как бы... То что Киев этого не ощущает, или ощущает только в таком виде то как бы проблемы Киева. Во время любой войны разгул преступности. Во время второй мировой тоже одни воевали а другие грабежами внутри страны занимались. Криминалу в принципе не по их понятиям было воевать и "работать" на государство.
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Хз как никто не воюет если каждый день раненные или убитые. А в Киеве бардак потому что власть и правоохранительная система давно срослась с криминалом. Некому короче с преступностью бороться. Ну а новая власть от войны ещё дальше от войны чем прошлая так как жили все эти годы в своём мире шоу-бизнеса, где каждый день только песни, пляски и юмор.
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и что кокретнее после 2014, ботик?? и из зарегистрированных травматов не слышно чтоб палили,ботик...
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Пока в лобешник курице безмозглой не попадет из "зарегистрированного", остатки мозгов ничего не воспримут...
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версія

Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 24 дек.

Теще вешают бесплатный газсчетчик. Теща не на субсидии.
Пришел на подхват. Теща ушла. Пришло три рыла. Посмотрели, грят - 600 грн.
Скуяле, спрашиваю. - Ну,тут геморно, а тут сложно.
Грю, ок, только ведомость или док дадите на подпись, что заплачено.
Неа, грят. - Послал нахер. Ушли.
Ща тёщо вернтся, прибьёт...
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рузьге чурбан опять гуляет по Киеву
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А если бы декомунизировали проспект Правды, то никто бы не стрелял.
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да просто бы запутались, и в итоге кончился бензин, и никто бы не пострадал.
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случайно подъехали случайная тетя на случайную сумму...
но вообще сам факт дерзости должен быть наказан.
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Резиновая пуля попала женщине в голову. Пострадавшая жива... пощастило.

Цікаво, вона зараз оцінить те, що у Офісу ГПУ і Спецпрокуратури високі зарплати, чи вона зараз зустрінеться із рядовими прокурорами та ментами, яким її проблеми побоку?
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ви думаєте в таких ситуаціях дають оцінку прокурорам ?
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а куди вона дінеться? Коли справа перетвориться на вісяк, вона дасть оцінку усім.
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навєрно, бабка прийшла поміняти Франкліна. Чи вже і Гранта вихвачують за допомогою машини та пістолєта?
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Как-то очень туманно все описано. Приезжает авто и из него стреляют не боевым по первой попавшейся женщине? Не верю! Наверняка там какая-то мутная предыстория, что-то мне подсказывает - пострадавшая не такая уж и случайная (и невинная).
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Ну так ЗЕ випускає даунбасєрів із тюрем, а їм тут постріляти в кайф
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Певно ті джігіти що Мустафу Наєма нагинали . Знають що їм ніфіга не буде .
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