 У Києві біля обмінника жінка зазнала поранення з травмата

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.
"У результаті інциденту на проспекті Правди зазнала поранення жінка. Постраждалій надається необхідна медична допомога... На місці події перебуває слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі інциденту. Інформацію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції", - сказано в повідомленні.
Інформація про подію надійшла правоохоронцям від лікарів.
Інтернет-видання "Київ оперативний" уточнює, що потерпілій близько 60 років. На ринку "Виноградар" невідомі під'їхали до пункту обміну валют на автомобілі, з якого вистрілили з травматичного пістолета в жінку, яка була поруч. Гумова куля влучила жінці в голову. Потерпіла жива, в даний час доставлена в лікарню.
Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12 24 дек.
Теще вешают бесплатный газсчетчик. Теща не на субсидии.
Пришел на подхват. Теща ушла. Пришло три рыла. Посмотрели, грят - 600 грн.
Скуяле, спрашиваю. - Ну,тут геморно, а тут сложно.
Грю, ок, только ведомость или док дадите на подпись, что заплачено.
Неа, грят. - Послал нахер. Ушли.
Ща тёщо вернтся, прибьёт...
но вообще сам факт дерзости должен быть наказан.
Цікаво, вона зараз оцінить те, що у Офісу ГПУ і Спецпрокуратури високі зарплати, чи вона зараз зустрінеться із рядовими прокурорами та ментами, яким її проблеми побоку?