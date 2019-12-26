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Все про:Грузія (617) Пєсков (570) нормандська четвірка (955)

 Нормандського формату для Грузії не буде, - Пєсков

У конфлікті між РФ і Грузією йдеться про двосторонні відносини, тому нормандський формат у цій ситуації є невідповідним.

Слова прессекретаря президента РФ Володимир Путіна Дмитра Пєскова цитує російське державне інформагентство РІА "Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Пєсков висловив думку, що нормандський формат унікальний і був створений тільки для України, з Грузією "структура проблем інша".

Прессекретар Путіна підкреслив, що в ситуації з Грузією йдеться про двосторонні відносини.

Напередодні президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Тбілісі має потребу в міжнародній підтримці для переговорів із Москвою про долю своїх захоплених територій. За її словами, у цьому був би корисний аналог "нормандського формату".

Відтоді, як Росія окупувала Абхазію і Південну Осетію, між Тбілісі і Москвою не існує дипломатичних відносин. Діалог між країнами підтримувався в рамках Женевських дискусій і переговорів сенатора РФ Григорія Карасіна і спецпредставника прем'єра Грузії зі зв'язків із РФ Зураба Абашидзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Грузії Зурабішвілі обговорить із Зеленським, чи їхати їй до Москви на урочистості з нагоди Дня Перемоги

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167489
 
 
 Топ коментарі
 
Да? Теперь хрен к вам президент Грузии на парад приедет... Будут только зебоба с додоном.
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а петро пистаболович казав недвано, що план шайтанмайєра це единий можливий шлях до миру?
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Тем более . Грузинам нужно вступать в НАТО .
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Да? Теперь хрен к вам президент Грузии на парад приедет... Будут только зебоба с додоном.
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а что этот от воюющей страны едет в гости на корпоратив? Не шокируйте, у меня 38,9
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ах, только она собиралась и спрашивала совета Зе, а то я уже совсем приуныла....
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вы у меня разрешения просите? недоросль что ли
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Будут:
Французский лидер Эммануэль Макрон
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Чехии Милош Земан
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Глава Китая Си Дзянпинь
Высказали желание:
Американский лидер Дональд Трамп (сильнейший предвыборный ход)
Главы Эстонии Керсти Кальюлайд
Глава ФРГ Меркель
Это на конец ноября. А так думаю, что будет и Лукашнко, и Мадуро, и Эрдоган, и Австрия, и Среднняя Азия, и может Болгария с Венгрией. И конечно жменька африканцев. Зеленский тоже ОБЯЗАН быть. Дед "Красную Звезду" получил на фронте получил.
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Там насправді Додоном все й завершиться.
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Пипец! Это официальные данные службы протокола))) А где таких как ты берут?
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на рошене таких дякулов много - ещё и неумные бабы попадаются Нормандського формату для Грузії не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4568
свинорожий наобещает с 3 короба и в кусты - ну как обычно ))
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Та хватит поносить перестань, и своими руками-крюками, набери в поисковике кто из лидеров будет 9 мая в Москве. И будет тебе убогому щастя
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давно работаешь в пресс службе у пуйла ? Нормандського формату для Грузії не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3812 Нормандського формату для Грузії не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3812 Нормандського формату для Грузії не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3812 Нормандського формату для Грузії не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3812
а по совместительству фантастом им. свинорожего рошена )))
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Как думаешь, страна, в которой живут такие, узколобые Ярики - дебилы, имеет будущее?
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думаю степан степанычи - рошено-дякулы - по жизни терпилы ))
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Якщо зелена влада ратифікує план шайтанмайєра, то нормандський формат закінчиться і для України..
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а петро пистаболович казав недвано, що план шайтанмайєра це единий можливий шлях до миру?
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брехло ляксемч может наврать много че Нормандського формату для Грузії не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6045
а вот когда отвечать надо за натрепаное - его и нету - скрывается на мальдивах сейшелаз инкогнитой ))) и сейшельско-мандивской моникой Нормандського формату для Грузії не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7279 Нормандського формату для Грузії не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7279 Нормандського формату для Грузії не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7279
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А Зурабішвілі лезгінку зібралась на 9 травня танцювати в Москві.
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На день победобесия...вместе с нашим зебилом формат организуете...и всего делов...
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Тем более . Грузинам нужно вступать в НАТО .
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და რაც უფრო ადრე უკეთესია - І чим швидше, тим краще.
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Ась?)
Тобто війна в Україні не двохстороння?)
Пішов шукати підводні лодки нато в степах України...
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Пора уже делать не Нормандский формат а что-то вроде Тбилисского. Куда пригласить все страны на которые когда-то нападала РФ и СССР, ведь РФ и правопреемница СССР. Ну и туда пригласить РФ, где пусть и объясняют как так то.
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єто іщо вапрос, хто там каво за ноздрю водіт... ну, ілі взял за жабри

Нормандского формата для Грузии не будет, - Песков - Цензор.НЕТ 6467
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это письков после смены паркета на ламинат )))
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Нормандского формата для Грузии не будет, - Песков - Цензор.НЕТ 1853

А як же "Герой москало-грузинської" війни, як тут його називають дебілки-сектанти ?
вах-вах ...
нюхає, смачно заїдає-запиває і не журиться. Поки що.
Тобто, воно кинуло сім*ю і прителіпалося шлятися тут ?
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письков снова пургу несет - видимо новый кокс прибыл ))
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Нужно было не всё ядерное оружие передавать Московии, а по частям раздать Грузии и другим бывшим колониальным республикам
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В конфликте между РФ и Грузией речь идет о двусторонних отношениях,
России удобно давить на каждую бывшую колонию отдельно, пора по Московии ударить с нескольких боков,а потом с китайцами побрататься.
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З китайцями брататися не треба - це зайве, але мати з ними добрі стосунки не завадить.
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Чи не потрібен Грузії нормандський формат - від нього сенсу немає.
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Посмотрела грузинская президентша на Зеленского, что с Путиным можно говорить на равных, и сама захотела.
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Писька, ну что ты выступаешь- знает оно, что будет чего не будет.
Как Запад путину на голову нассрёт, так и будет.
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