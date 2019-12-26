 Нормандського формату для Грузії не буде, - Пєсков

Слова прессекретаря президента РФ Володимир Путіна Дмитра Пєскова цитує російське державне інформагентство РІА "Новости", інформує Цензор.НЕТ.
Пєсков висловив думку, що нормандський формат унікальний і був створений тільки для України, з Грузією "структура проблем інша".
Прессекретар Путіна підкреслив, що в ситуації з Грузією йдеться про двосторонні відносини.
Напередодні президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Тбілісі має потребу в міжнародній підтримці для переговорів із Москвою про долю своїх захоплених територій. За її словами, у цьому був би корисний аналог "нормандського формату".
Відтоді, як Росія окупувала Абхазію і Південну Осетію, між Тбілісі і Москвою не існує дипломатичних відносин. Діалог між країнами підтримувався в рамках Женевських дискусій і переговорів сенатора РФ Григорія Карасіна і спецпредставника прем'єра Грузії зі зв'язків із РФ Зураба Абашидзе.
Французский лидер Эммануэль Макрон
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Чехии Милош Земан
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Глава Китая Си Дзянпинь
Высказали желание:
Американский лидер Дональд Трамп (сильнейший предвыборный ход)
Главы Эстонии Керсти Кальюлайд
Глава ФРГ Меркель
Это на конец ноября. А так думаю, что будет и Лукашнко, и Мадуро, и Эрдоган, и Австрия, и Среднняя Азия, и может Болгария с Венгрией. И конечно жменька африканцев. Зеленский тоже ОБЯЗАН быть. Дед "Красную Звезду" получил на фронте получил.
свинорожий наобещает с 3 короба и в кусты - ну как обычно ))
а по совместительству фантастом им. свинорожего рошена )))
а вот когда отвечать надо за натрепаное - его и нету - скрывается на мальдивах сейшелаз инкогнитой ))) и сейшельско-мандивской моникой
Тобто війна в Україні не двохстороння?)
Пішов шукати підводні лодки нато в степах України...
А як же "Герой москало-грузинської" війни, як тут його називають дебілки-сектанти ?
вах-вах ...
нюхає, смачно заїдає-запиває і не журиться. Поки що.
Тобто, воно кинуло сім*ю і прителіпалося шлятися тут ?
России удобно давить на каждую бывшую колонию отдельно, пора по Московии ударить с нескольких боков,а потом с китайцами побрататься.
Как Запад путину на голову нассрёт, так и будет.