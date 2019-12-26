 Нормандського формату для Грузії не буде, - Пєсков

Слова прессекретаря президента РФ Володимир Путіна Дмитра Пєскова цитує російське державне інформагентство РІА "Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Пєсков висловив думку, що нормандський формат унікальний і був створений тільки для України, з Грузією "структура проблем інша".

Прессекретар Путіна підкреслив, що в ситуації з Грузією йдеться про двосторонні відносини.

Напередодні президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Тбілісі має потребу в міжнародній підтримці для переговорів із Москвою про долю своїх захоплених територій. За її словами, у цьому був би корисний аналог "нормандського формату".

Відтоді, як Росія окупувала Абхазію і Південну Осетію, між Тбілісі і Москвою не існує дипломатичних відносин. Діалог між країнами підтримувався в рамках Женевських дискусій і переговорів сенатора РФ Григорія Карасіна і спецпредставника прем'єра Грузії зі зв'язків із РФ Зураба Абашидзе.

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