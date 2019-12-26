 Україна за останні роки почала грати у свою гру, чого від неї не очікували, - Клімкін

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Потрібно грати свою гру. Знаєте, що змінилося за останні п'ять років? Україна стала гравцем. Так, вона не є мегагравцем. Про це ніхто і не говорить. Але у нас з'явився певний власний простір для гри", - зазначає дипломат.
Як приклад він наводить нормандські переговори і санкції США проти "Північного потоку".
"[Ігри] не тільки стосовно Нормандії. Подивіться. І "Північний потік", і ще багато речей, в які ми грали дуже послідовно. Десь ми грали успішніше, десь - менш успішно. Але - це я абсолютно серйозно кажу - багато хто не розраховував, що ми почнемо грати якусь свою гру", - переконаний Клімкін.
Повний текст інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте тут.
И играет изо всех сил. Сама с собой.
Бутусов, скоко можно? Если тебе так ценны балабольста этого эксперда, то слушай его сам(!) на ночь или конспектируй его на коленке исключительно для себя.
Оно уже всё показало... Больше его нам не нада. Пожалуйста...
Чи труси прийдеться нести у ломбард?
Наосліп. В один тур.
Зіграла в нічию.