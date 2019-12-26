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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (14822) США (5863) Клімкін (1515)

 Україна за останні роки почала грати у свою гру, чого від неї не очікували, - Клімкін

Ексглава МЗС України Павло Клімкін переконаний, що за останні 5 років Україна з об'єкта перетворилася в гравця на міжнародній арені.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Потрібно грати свою гру. Знаєте, що змінилося за останні п'ять років? Україна стала гравцем. Так, вона не є мегагравцем. Про це ніхто і не говорить. Але у нас з'явився певний власний простір для гри", - зазначає дипломат.

Як приклад він наводить нормандські переговори і санкції США проти "Північного потоку".

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"[Ігри] не тільки стосовно Нормандії. Подивіться. І "Північний потік", і ще багато речей, в які ми грали дуже послідовно. Десь ми грали успішніше, десь - менш успішно. Але - це я абсолютно серйозно кажу - багато хто не розраховував, що ми почнемо грати якусь свою гру", - переконаний Клімкін.

Повний текст інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167487
 
   
 Топ коментарі
 
пришля зекацапская сопля и сыграла на рояле
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Та уже все, прячемся обратно в дупу...
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В итоге, народ проигрался до трусов.
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та не...инерция еще действует.но недолго уже.
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Украина за последние годы начала играть в свою игру, чего от нее не ожидали, - Климкин

И играет изо всех сил. Сама с собой. Украина за последние годы начала играть в свою игру, чего от нее не ожидали, - Климкин - Цензор.НЕТ 3685
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ракетные стрельбы на 1200км. по надводным и наземным целям укрепят эту мысль.
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пришля зекацапская сопля и сыграла на рояле
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Опять климкин...
Бутусов, скоко можно? Если тебе так ценны балабольста этого эксперда, то слушай его сам(!) на ночь или конспектируй его на коленке исключительно для себя.
Оно уже всё показало... Больше его нам не нада. Пожалуйста...
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шо кацапа,типает от Украины-гравця?отож... Україна за останні роки почала грати у свою гру, чого від неї не очікували, - Клімкін - Цензор.НЕТ 356и будет типать,пока не чемадан-вокзал-...
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В итоге, народ проигрался до трусов.
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Так епоха біності мала б кінчитись.
Чи труси прийдеться нести у ломбард?
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І грала вона за мир.
Наосліп. В один тур.
Зіграла в нічию.
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Грала- минулий час. Нарід вибрав владу, яка відіграє все назад, в турборежимі. За 5 місяців так накерувались, що вже штаби по порятунку промисловості організовують. Цікаво. Хто буде рятувати, ті ж ідіоти, які її і доконали?
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