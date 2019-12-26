 Жителі Запоріжжя перекрили дорогу, вимагаючи встановити світлофор. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Ми вимагаємо, аби тут встановили світлофор. Щоденно ми чуємо гальма коліс, водії їдуть із шаленою швидкістю. Минулого тижня тут сталася аварія — збили 55-річного чоловіка, який від отриманих травм помер. Водій їхав зі швидкістю 130 км. Жоден "лежачий поліцейський" не врятує", - каже організаторка мітингу Ірина Лаврова.

Акція мала відбуватись під назвою "Чорний мітинг", але потім організатори вирішили змінити її на "Мирний мітинг".

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На акцію вийшли працівники офісів, які розташовані поруч з аварійною ділянкою, співробітники школи вищої спортивної майстерності, а також місцеві мешканці.

Вони пояснили, що заблокували рух транспорту для того, аби привернути увагу влади до небезпечної ділянки, на якій лише за кілька місяців загинуло щонайменше 4 людини.

Близько півгодини люди з плакатами "Хто наступний?", "Вимагаємо встановити світлофор", "Впевнені, що з вами таке не трапиться?" - переходили дорогу, блокуючи рух транспорту. На дорозі утворився затор, водії реагували по-різному: одні говорили, що розуміють пішоходів і чекали поки скінчиться акція, інші - сигналили і вимагали розблокувати рух.



