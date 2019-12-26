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Все про:ДТП (2689) Запоріжжя (542) протест (1041)

 Жителі Запоріжжя перекрили дорогу, вимагаючи встановити світлофор. ФОТОрепортаж

Близько півсотні городян блокували рух в центрі міста. На пішохідному переході, за яким вони ходили з плакатами, за останні кілька місяців загинули 4 людини, ще декілька зазнали травм.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Ми вимагаємо, аби тут встановили світлофор. Щоденно ми чуємо гальма коліс, водії їдуть із шаленою швидкістю. Минулого тижня тут сталася аварія — збили 55-річного чоловіка, який від отриманих травм помер. Водій їхав зі швидкістю 130 км. Жоден "лежачий поліцейський" не врятує", - каже організаторка мітингу Ірина Лаврова.

Жителі Запоріжжя перекрили дорогу, вимагаючи встановити світлофор 01

Акція мала відбуватись під назвою "Чорний мітинг", але потім організатори вирішили змінити її на "Мирний мітинг".

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На акцію вийшли працівники офісів, які розташовані поруч з аварійною ділянкою, співробітники школи вищої спортивної майстерності, а також місцеві мешканці.

Жителі Запоріжжя перекрили дорогу, вимагаючи встановити світлофор 02

Вони пояснили, що заблокували рух транспорту для того, аби привернути увагу влади до небезпечної ділянки, на якій лише за кілька місяців загинуло щонайменше 4 людини.

Близько півгодини люди з плакатами "Хто наступний?", "Вимагаємо встановити світлофор", "Впевнені, що з вами таке не трапиться?" - переходили дорогу, блокуючи рух транспорту. На дорозі утворився затор, водії реагували по-різному: одні говорили, що розуміють пішоходів і чекали поки скінчиться акція, інші - сигналили і вимагали розблокувати рух.

Жителі Запоріжжя перекрили дорогу, вимагаючи встановити світлофор 03
Жителі Запоріжжя перекрили дорогу, вимагаючи встановити світлофор 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167485
 
 
 Топ коментарі
 
По іншому влада гавіть не почухається.
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Добре що хоч у Запоріжжі дороги перекривають через світлофор, а не борги з зарплати.
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Это под силу Украине а остальные могут потерпеть со своими пенсиями, крымами, дамбасами...
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По іншому влада гавіть не почухається.
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Это под силу Украине а остальные могут потерпеть со своими пенсиями, крымами, дамбасами...
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Добре що хоч у Запоріжжі дороги перекривають через світлофор, а не борги з зарплати.
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взагалі розпоясалісь жітєлі Крівбаса.... в бюджеті грошей нема, а їм світлофор подавай Жители Запорожья перекрыли дорогу, требуя установить светофор - Цензор.НЕТ 5851
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карту Крівбаса, чи глобус Запєжорья?
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ну хоть не подземный переход...запишите светофор на счёт китайских инвесторов моторсичи...к вылупку богуслаеву есс-но пытань нуль.
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Светофора не будет потому что Порошенко украл все деньги и даже больше!
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Где потужные реформы от Зе?) Даже сфетофор не могут поставить)
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Молодцы запорожцы. Запор ватный город донельзя, возможно самый ватный в Украине из не дамбасовских, поэтмоу хорошо что есть неравнодушные люди, если светофор поставят это спасет жизни. Спасибо.
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Там раньше был светофор. И вот теперь его нет, а там реально опасный участок, рядом дет.сад, спортивная школа и др.
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а как поможет светофор в проблеме полного отсутствия контроля соблюдения ПДД?
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Я уже писал, что если аваковцы рисуют зебру, то вместе с ней должен появляться и светофор. А это уже более значимый сигнал аваковцам за саботаж. Граждане Украины начинают осознавать свою коллективную силу и значимость и хотят взыскать за имеющиеся безобразия на дорогах! Думаю это только начало.
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