 Одномісячне немовля померло від кашлюку на Рівненщині, в сім'ї всі діти нещеплені, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Міністерства охорони здоров'я України.
"Хлопчика два тижні лікували у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні, проте його не вдалося врятувати. Діагноз був лабораторно підтверджений. Кашлюк був ускладнений двосторонньою не госпітальною пневмонією. Хлопчик народився в багатодітній родині і був шостою дитиною, проте жодна дитина не мала рекомендованого щеплення через відмову батьків", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ зазначають, що єдиним захистом від кашлюку є вакцинація, а вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно в 2, 4, 6 і 18 місяців (всього чотири щеплення). Варто також проводити вакцинацію вагітним для додаткової профілактики захворювання серед новонароджених, які ще зовсім маленькі для проведення щеплення.
"Прищеплене середовище гарантує безпеку дітям, які через клінічні протипоказання не можуть бути вакциновані", - підкреслили в МОЗ.
- Каким образом лечились?
- Дык... Вот этим вот... Пантелеймона Целителя...
А до батьків у мене жодного співчуття.
Часи богатирьової повернулися в мінздрав...
Рекламуєм всього чотири прививки... І це лише від коклюшу... І як рекламуємо...
Цензор... Цікаво на чиїй совісті така реклама?)
проте каждий отримає по діяніям його...
Це вибачте як не статевий трихомоніаз...
У неповляти запалення легень двохстороннє... Від такого дорослого не завжди витягнеш... А от негоспітальна форма... Це вже як тут водкі нема, йожик водки не брав...
Привіт лікарям...
Про не 'госпітальну' двохсторонню пневмонію... Читаєм вивіски... Замість суті...
А пневмонія в новонародженої дитини... Це вирок... І жодна прививка не врятує...
1 В сім'ї ніхто не був щеплений
2 Хворобу,разом з ускладненнями, дитина набула,перебуваючи вдома.
3 Наскільки я,дурний,розумію,саме кашлюк дав поштовх пневмонії (так досить часто буває).
в сім'ї ніхто не був щеплений... Це моз за один день всі архіви за роки підняли?)
Не госпітальна пневмонія... Це відхрестились наша хата з краю...
Всього чотири прививки від коклюшу... Лише від коклюшу необхідно...
Трохи теорії: Резервуар і шляхи передачі: єдиним резервуаром є людина; джерелом інфекції є хвора людина (в т. ч. попередньо щеплена, якщо захворіє); шлях інфікування в основному краплинний, внаслідок вдихання виділень з дихальних шляхів пацієнта (розпилених у повітрі під час кашлю).
Далі 'мальчика две недели лечили в отделении интенсивной терапии... Мальчику був один місяць...
Інкубаційний період та період заразливості: інкубаційний період 5-21 днів (зазвичай 7-14 днів)
Тобто дитині 1 місяць... 4 тижні... 2 тижні дитину лікували в інтенсивній терапії... І 2 тижні інкубаційний період... Коли хвороба ніяк не проявляється... Плюс декілька днів на роди і виписку...
Що бачу я кримінальна справа за службову недбалість і службове підроблення проти лікарів за негоспітальну форму пневмонії... На яку тупо часу не було... Правда справа практично безперспективна... 6 дітей, сім'я малозабезпечена...
От такі пироги...
"Многодетная семья, отказ от прививок" - на 98% впевнений, що там ПГМ на повен зріст, "на все воля божия", "нет прививкам и презервативам" і все інше.