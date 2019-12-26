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 Події, Здоров'я
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Все про:вакцина (174) діти (1768) Мінздоров'я (1028) Рівненщина (476)

 Одномісячне немовля померло від кашлюку на Рівненщині, в сім'ї всі діти нещеплені, - МОЗ

Одномісячна дитина померла від коклюшу 24 грудня 2019 року в Рівненській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Міністерства охорони здоров'я України.

"Хлопчика два тижні лікували у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні, проте його не вдалося врятувати. Діагноз був лабораторно підтверджений. Кашлюк був ускладнений двосторонньою не госпітальною пневмонією. Хлопчик народився в багатодітній родині і був шостою дитиною, проте жодна дитина не мала рекомендованого щеплення через відмову батьків", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що єдиним захистом від кашлюку є вакцинація, а вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно в 2, 4, 6 і 18 місяців (всього чотири щеплення). Варто також проводити вакцинацію вагітним для додаткової профілактики захворювання серед новонароджених, які ще зовсім маленькі для проведення щеплення.

"Прищеплене середовище гарантує безпеку дітям, які через клінічні протипоказання не можуть бути вакциновані", - підкреслили в МОЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОЗ оновив перелік протипоказань для профілактичних щеплень

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167484
 
 
 Топ коментарі
 
Попы московитские запретили этим темным людям делать своим детям прививки.
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Постилися і молилися, скоріш за все.

- Каким образом лечились?
- Дык... Вот этим вот... Пантелеймона Целителя...
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родаки заняты были...любовались дохтором комаровским по ящику...
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Попы московитские запретили этим темным людям делать своим детям прививки.
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родаки заняты были...любовались дохтором комаровским по ящику...
 показати весь коментар
 
 
Постилися і молилися, скоріш за все.

- Каким образом лечились?
- Дык... Вот этим вот... Пантелеймона Целителя...
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Ну если родители дЫбилы то кто им режиссер? Детей натрахать- ума не надо, а вырастить здоровыми...есть вопрос
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Маленькі дитячі труни вельми радикально лікують від антищепленевої істерії.
А до батьків у мене жодного співчуття.
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боты чертовы, вам повылазили глаза на фразу : первая прививка от коклюша - С 2-х МЕСЯЦЕВ! а вот вопрос к минздраву, откуда коклюш у этого мальчика - не задается??
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Очень просто...один из детей имел скрытую форму коклюша, если даже ребёнок не привит но относительно взрослый,то такой может просто ходить и кашлять, а тем более,что вируса коклюша можно в организме не обнаружить через 5 дней
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Дети ведь не виноваты, что их родители дебилы.
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Да...
Часи богатирьової повернулися в мінздрав...
Рекламуєм всього чотири прививки... І це лише від коклюшу... І як рекламуємо...

Цензор... Цікаво на чиїй совісті така реклама?)

проте каждий отримає по діяніям його...
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А цей випадок - "на все воля божия, бог дал - бог взял, и не нам, червям ничтожньім, вмешиваться в промьісел божий". Я правильно зрозумів?
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Ні... Це цей випадок коли коклюш на рівні двухсторонньої 'не госпітальної' пневмонії...
Це вибачте як не статевий трихомоніаз...

У неповляти запалення легень двохстороннє... Від такого дорослого не завжди витягнеш... А от негоспітальна форма... Це вже як тут водкі нема, йожик водки не брав...
Привіт лікарям...
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А народ як не вмів читати... Так і не вміє...
Про не 'госпітальну' двохсторонню пневмонію... Читаєм вивіски... Замість суті...
А пневмонія в новонародженої дитини... Це вирок... І жодна прививка не врятує...
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Зрозумів з преси:
1 В сім'ї ніхто не був щеплений
2 Хворобу,разом з ускладненнями, дитина набула,перебуваючи вдома.
3 Наскільки я,дурний,розумію,саме кашлюк дав поштовх пневмонії (так досить часто буває).
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А тепер моя версія:
в сім'ї ніхто не був щеплений... Це моз за один день всі архіви за роки підняли?)
Не госпітальна пневмонія... Це відхрестились наша хата з краю...
Всього чотири прививки від коклюшу... Лише від коклюшу необхідно...
Трохи теорії: Резервуар і шляхи передачі: єдиним резервуаром є людина; джерелом інфекції є хвора людина (в т. ч. попередньо щеплена, якщо захворіє); шлях інфікування в основному краплинний, внаслідок вдихання виділень з дихальних шляхів пацієнта (розпилених у повітрі під час кашлю).
Далі 'мальчика две недели лечили в отделении интенсивной терапии... Мальчику був один місяць...
Інкубаційний період та період заразливості: інкубаційний період 5-21 днів (зазвичай 7-14 днів)
Тобто дитині 1 місяць... 4 тижні... 2 тижні дитину лікували в інтенсивній терапії... І 2 тижні інкубаційний період... Коли хвороба ніяк не проявляється... Плюс декілька днів на роди і виписку...
Що бачу я кримінальна справа за службову недбалість і службове підроблення проти лікарів за негоспітальну форму пневмонії... На яку тупо часу не було... Правда справа практично безперспективна... 6 дітей, сім'я малозабезпечена...

От такі пироги...
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Не побачив в повідомленні про відкриту кримінальну справу за фактом загибелі.
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отцу вазектомию, матери оловом залить....одно ухо, чтоб другим минздрав слишала
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янголятко дуже шкода...воно нічого не вспіло... зовсім нічого...шкода!
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Так, дитинку шкода. А от батьки... слів немає, саме матюччя.
"Многодетная семья, отказ от прививок" - на 98% впевнений, що там ПГМ на повен зріст, "на все воля божия", "нет прививкам и презервативам" і все інше.
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.опа. Це страшна хвороба для таких малих дітей..
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Антипрививочники дружно проигнорировали эту тему. Аж странно.
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Дитина загинула через дебілів-батьків
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