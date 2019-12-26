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 Побиття військовослужбовця в Одеській області: за справу взялися ДБР і НАБУ

Державне бюро розслідувань і Національне антикорупційне бюро розслідують факт побиття військовослужбовця Наталії Куліш в Одеській області і можливу корупцію в її підрозділі.

Про це журналістам повідомила сама Куліш і заступник міністра оборони Іван Руснак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Командуванням військової частини разом із військовою службою правопорядку і військовою прокуратурою було вжито всі заходи, відкрито провадження, і зараз фахівці вивчають ситуацію, яка мала місце, та будуть встановлені причини дій однією особи щодо іншої", – заявив Руснак.

Пізніше він додав, що покази Куліш щодо розкрадання сухих пайків та продуктів з кухні військової частини будуть розслідувати оперативники НАБУ.

Як повідомили у пресслужбі військової прокуратури Одеського гарнізону, справу також розслідує Державне бюро розслідувань.

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За результатами розслідування та обговоренням конфлікту із оперативним командуванням "Південь", можливі і певні кадрові рішення, зазначив заступник міністра.

Руснак зустрівся із постраждалою 26 грудня. Після зустрічі до журналістів вийшла і сама Куліш. Вона наголосила, що їй пообіцяли, що тиску, погроз і постійних допитів більше не буде, а зуби їй відновлять за бюджетний кошт: як пояснила постраждала, інша військова вибила їй два зубних імпланти під час бійки.

"Побили, напевно, за те, що знаю багато про корупцію. Сухпаї видають без документів, з кухні цивільні кухарі виносять продукти, військовослужбовці працюють не за своїми посадами. Я, наприклад, виконувала будівельні роботи, хоча служу на посаді кухаря", – заявила Куліш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінку-військовослужбовця побили на Одещині: Загороднюк взяв справу під особистий контроль

Вона також звинуватила двох офіцерів у покриванні злочинів: підполковника Дмитра Ангелюка – у корупції, а старшого лейтенанта Михайла Савича – в ігноруванні її побиття.

Представник оперативного командування "Південь" у свою чергу заявив журналістам, що впродовж двох діб у військовій частині проходило службове розслідування, яке не підтвердило слова Куліш.

"Чому вона це зробила? Особиста образа, незадоволення. Військовослужбовець подала документи про перевід у другий рід військ і може думала, що це прискорить якось процес. Проводиться службове розслідування, і факт бійки не підтверджується, більше 10 військовослужбовців кажуть, що цього не було. Підтверджується тільки факт словесної перепалки", – заявив представник оперативного командування, який не назвався. Він також додав, що до приготування їжі Куліш не мала стосунку, а готує для частини звичайне комерційне підприємство.

Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив про побиття жінки-військовослужбовця в Одеській області. Він зазначив, що взяв справу під особистий контроль.

Постраждала Наталія Куліш розповіла про те, як її побила інша військовослужбовець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167479
 
 
 Топ коментарі
 
Нечисть правит бал, вот уже 9 месяцев...(
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Проводится служебное расследование, и факт драки не подтверждается, более 10 военнослужащих говорят, что этого не было.

- Посудимый, вот два свидетеля, которые видели...
- Гражданини судья, та у меня за дверью стоят 20 человек, которые не видели...
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Судья Белоцерковец, судящий киборга Марченко - совращает несовершеннолетних, но МВД Авакова полностью игнорирует поданные заявления об этом (c)
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Проводится служебное расследование, и факт драки не подтверждается, более 10 военнослужащих говорят, что этого не было.

- Посудимый, вот два свидетеля, которые видели...
- Гражданини судья, та у меня за дверью стоят 20 человек, которые не видели...
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хто побив таку симпатюлю? Відідрати і спалець гадів.
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Цікава заява.Побиття не було,і зубів не стало .Готувала їжу на посаді повара,але по бумажкам-готували комерси. Адєсса...
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её обязательно нужно назначить на должность связанную толи с кухней, толи продскладом! - мол, доказывай, что ты не такая как другие. Но, если что - сядешь!
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она пересралась со всей частью, какая должность, ее сразу же подставят, и посадят.
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Сколько пафоса и внимания сми к этому рядовому событию!
Ну подрались две девчонки между собой... Та "другая" оказалась сильнее и отп...ла эту плаксу. А если бы эта плакса той "другой" зубы повыбивала, узнали бы мы про эту историю? Сомневаюсь.
А если бы подобная муйня произошла с обычной девушкой, не военнослужащей, то сми так же бы возбудились на эту тему? Или эрекция на "мелочёвку" у них напрочь отсутствует?
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Ох, как легко сказано... две девченки подрались, одна из них плакса. Это все надо расследовать четко и детально, а не то будет в стране анархия. А вот это уже будет более чем серьезно.
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Расследовать это обязательно нада, кто же спорит. А вот множить страхи и конспирологию - не нада. Не прицепливайте к обычной бытовой неприязни "масонский заговор".
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"... служебное расследование, которое не подтвердило..." - все как обычно, кто бы сомневался ...
все как всегда, командование прилагает все усилия, чтобы скрыть преступление и коррупцию ... армия это зеркальное отражение общества!
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