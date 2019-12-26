 Побиття військовослужбовця в Одеській області: за справу взялися ДБР і НАБУ

Про це журналістам повідомила сама Куліш і заступник міністра оборони Іван Руснак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Командуванням військової частини разом із військовою службою правопорядку і військовою прокуратурою було вжито всі заходи, відкрито провадження, і зараз фахівці вивчають ситуацію, яка мала місце, та будуть встановлені причини дій однією особи щодо іншої", – заявив Руснак.

Пізніше він додав, що покази Куліш щодо розкрадання сухих пайків та продуктів з кухні військової частини будуть розслідувати оперативники НАБУ.

Як повідомили у пресслужбі військової прокуратури Одеського гарнізону, справу також розслідує Державне бюро розслідувань.

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За результатами розслідування та обговоренням конфлікту із оперативним командуванням "Південь", можливі і певні кадрові рішення, зазначив заступник міністра.

Руснак зустрівся із постраждалою 26 грудня. Після зустрічі до журналістів вийшла і сама Куліш. Вона наголосила, що їй пообіцяли, що тиску, погроз і постійних допитів більше не буде, а зуби їй відновлять за бюджетний кошт: як пояснила постраждала, інша військова вибила їй два зубних імпланти під час бійки.

"Побили, напевно, за те, що знаю багато про корупцію. Сухпаї видають без документів, з кухні цивільні кухарі виносять продукти, військовослужбовці працюють не за своїми посадами. Я, наприклад, виконувала будівельні роботи, хоча служу на посаді кухаря", – заявила Куліш.

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Вона також звинуватила двох офіцерів у покриванні злочинів: підполковника Дмитра Ангелюка – у корупції, а старшого лейтенанта Михайла Савича – в ігноруванні її побиття.

Представник оперативного командування "Південь" у свою чергу заявив журналістам, що впродовж двох діб у військовій частині проходило службове розслідування, яке не підтвердило слова Куліш.

"Чому вона це зробила? Особиста образа, незадоволення. Військовослужбовець подала документи про перевід у другий рід військ і може думала, що це прискорить якось процес. Проводиться службове розслідування, і факт бійки не підтверджується, більше 10 військовослужбовців кажуть, що цього не було. Підтверджується тільки факт словесної перепалки", – заявив представник оперативного командування, який не назвався. Він також додав, що до приготування їжі Куліш не мала стосунку, а готує для частини звичайне комерційне підприємство.

Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив про побиття жінки-військовослужбовця в Одеській області. Він зазначив, що взяв справу під особистий контроль.

Постраждала Наталія Куліш розповіла про те, як її побила інша військовослужбовець.