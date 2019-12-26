 Підроблення немає, вся справа в юридичній адресі, - в ДБР відповіли на звинувачення Звіробій

Позицію ДБР журналістам озвучила речниця відомства Анжеліка Іванова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За її словами, справа в тому, що місцем реєстрації Державного бюро розслідувань зазначено будівлю на Грушевського, 12/2 в Печерському районі Києва, тому Печерський районний суд правомірно розглядає клопотання ДБР.
"Центральний апарат ДБР, дійсно, адміністративно розташований тут, у приміщенні на Симона Петлюри, 15, але юридична адреса ДБР — це Грушевського, що є Печерським районом міста Києва. Це абсолютно нормальна практика. Розглядає наші клопотання і Печерський суд в тому числі, тут немає ніякої змови або ексклюзивного випадку взагалі", - зазначила Іванова.
Раніше волонтерка Маруся Звіробій після допиту заявила, що вона та її адвокати подали заяву до канцелярії Державного бюро розслідувань на керівника ДБР Романа Трубу через службове підроблення.
Вона мотивувала це тим, що обшук у неї вдома санкціонував Печерський райсуд Києва, хоча відповідну ухвалу мав би видати Шевченківський райсуд.
😀
Когда дело касается прав граждан то никакие законы не действуют.
А тут прямо закон.
Например гарант конституции подписывает не конституционные законы,а шариковы его избравшие рассуждают о правах.
Оруэл
Ляпать все что вздумается языком на видео, за что в Штатах дают пятерик реального срока - "да похрен, я имею свободу слова", что-то говорят против тебя - "повесить падлюку сепара", пришли за тобой - "помогите, пресують патриотов" и так далее.
И тут внезапно вы вспомнили об обязанностях.
Если я это наблюдаю воочию.
Теперь всем понятно для чего зекоманде нужна отмена неприкосновенности и каких коррупционеров они собирались сажать?
пошук за контекстом: введи ДБР
регіон: м.Київ
найменування суду: Шевченківський районний суд м.Києва
інстанція: перша
форма судового рішення: ухвала
форма судочинства: кримінальне
далі "Пошук" і дивись на результат. 41 аркуш із Ухвалами.
(За заданими параметрами пошуку знайдено документів: 1022)
То як там із "казусом", дрібний?
Зачекайте деякий час та спробуйте знову.
Адмiнiстратор єдиного державного реєстру судових рішень .
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80815284 (так, перше що попалось)
Гарно так влаштувались, коли треба в один суд йдемо, коли не виходить до іншого...
Державне Бюро Розслідувань
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Але ДБР подає за місцем свого розташування. Мабуть скоро воно само стане перед судом.