 Підроблення немає, вся справа в юридичній адресі, - в ДБР відповіли на звинувачення Звіробій

Позицію ДБР журналістам озвучила речниця відомства Анжеліка Іванова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За її словами, справа в тому, що місцем реєстрації Державного бюро розслідувань зазначено будівлю на Грушевського, 12/2 в Печерському районі Києва, тому Печерський районний суд правомірно розглядає клопотання ДБР.

"Центральний апарат ДБР, дійсно, адміністративно розташований тут, у приміщенні на Симона Петлюри, 15, але юридична адреса ДБР — це Грушевського, що є Печерським районом міста Києва. Це абсолютно нормальна практика. Розглядає наші клопотання і Печерський суд в тому числі, тут немає ніякої змови або ексклюзивного випадку взагалі", - зазначила Іванова.

Раніше волонтерка Маруся Звіробій після допиту заявила, що вона та її адвокати подали заяву до канцелярії Державного бюро розслідувань на керівника ДБР Романа Трубу через службове підроблення.

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Вона мотивувала це тим, що обшук у неї вдома санкціонував Печерський райсуд Києва, хоча відповідну ухвалу мав би видати Шевченківський райсуд.