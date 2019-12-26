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Все про:Правоохоронні органи (576) ДБР (732) Звіробій Маруся (19)

 Підроблення немає, вся справа в юридичній адресі, - в ДБР відповіли на звинувачення Звіробій

У Державному бюро розслідувань пояснили, чому постанову на обшук волонтерки і ветерана Марусі Звіробій видав Печерський, а не Шевченківський суд.

Позицію ДБР журналістам озвучила речниця відомства Анжеліка Іванова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За її словами, справа в тому, що місцем реєстрації Державного бюро розслідувань зазначено будівлю на Грушевського, 12/2 в Печерському районі Києва, тому Печерський районний суд правомірно розглядає клопотання ДБР.

"Центральний апарат ДБР, дійсно, адміністративно розташований тут, у приміщенні на Симона Петлюри, 15, але юридична адреса ДБР — це Грушевського, що є Печерським районом міста Києва. Це абсолютно нормальна практика. Розглядає наші клопотання і Печерський суд в тому числі, тут немає ніякої змови або ексклюзивного випадку взагалі", - зазначила Іванова.

Раніше волонтерка Маруся Звіробій після допиту заявила, що вона та її адвокати подали заяву до канцелярії Державного бюро розслідувань на керівника ДБР Романа Трубу через службове підроблення.

Також читайте: ГПУ повернула без погодження проєкт підозри Федині та Звіробій, - ДБР

Вона мотивувала це тим, що обшук у неї вдома санкціонував Печерський райсуд Києва, хоча відповідну ухвалу мав би видати Шевченківський райсуд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167477
 
 
 Топ коментарі
 
еще забыли добавить о самом честном суде Украины
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еще забыли добавить о самом честном суде Украины
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ну как петя нареформировал так и судят
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Не пора ли уже зеленскому реформировать или и через пять лет будет петя виноват?
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ни фига не пойму,вроде ,по разговору, две зечки-рецидивистки договаривались украсть детей и бомбить киев , а что на самом деле? что мы слушали, когда прокуроры вели брифинг?
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ну от ти, наприклад, несеш всяку хєрню на весь форум..... тебе ж не заставляють примусово лікуватися.....
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ой надо и то срочно принудительное лечение Підроблення немає, вся справа в юридичній адресі, - в ДБР відповіли на звинувачення Звіробій - Цензор.НЕТ 1843
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петя имбицил. ты хоть статью прочти, о чем речь, а не только заголовок. не из той оперы.
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Ничего страшного, подумаешь - всякие законы и регистрации. Главное что ЗРАДУ уже понесли в массы.
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Удобно.
Когда дело касается прав граждан то никакие законы не действуют.
А тут прямо закон.
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без адреса, сами додумайтесь где центральный и где юридический....А кстати, какие обязанности и тех и других, а какие различия.
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Это как место регистрации и фактического проживания.
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зе говорил,что ему повестку по месту жительства не присылали, а только по месту регистрации, мама звонила...
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Вообще-то адвокат это знает. Просто нужен инфошум
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а может еще проще=нужен закон, а не цирк и шоу
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В настоящее время каждый имеет свое право (с)
Підроблення немає, вся справа в юридичній адресі, - в ДБР відповіли на звинувачення Звіробій - Цензор.НЕТ 1261
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Точно.
Например гарант конституции подписывает не конституционные законы,а шариковы его избравшие рассуждают о правах.
Оруэл
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Скорее, современные шариковы, как и в книге (фильме) - с напористостью алкаша Клима Чугункина настаивают на своих правах, но забывают о своих обязанностях и о правах других людей.
Ляпать все что вздумается языком на видео, за что в Штатах дают пятерик реального срока - "да похрен, я имею свободу слова", что-то говорят против тебя - "повесить падлюку сепара", пришли за тобой - "помогите, пресують патриотов" и так далее.
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Когда вы называли президента мародером и агентом кремля,призывали вешать тех кто не правильно голосует на выборах вам же не дали по пятерику.
И тут внезапно вы вспомнили об обязанностях.
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Это кому и когда в Штатах дали пятерик за подобное деяние? Хоть один пример привести можешь?
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А если любитель Оруэлла, то почитай "Скотный двор", там очень удачно описано кто, какими методами и с каким результатом приходит к власти после любой, даже благой революции. Найдешь очень много аналогий.
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Старі люди у Галичині колись казали:"Дурний дурному запхав у дупу солому, тепер сумно одному і не смішно другому."
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Сорока двухлетний мужик притворяется восьмилетним ребенком... хотя, бубочка скорей всего просто с диагнозом -идиотия
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причем тут Зеля? Он в отличии от мародера не имеет влияния на суды
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Насправді тут важливіше інше якого милого взагалі Марусю кудись викликають, якщо підозру прокуратура не погодила. Точніше, з підозрою те ДБР "послала".
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Потому что депутатская неприкосновенность второй фигурантки.
Теперь всем понятно для чего зекоманде нужна отмена неприкосновенности и каких коррупционеров они собирались сажать?
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Вот мелкий казус и разрешился.
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зараз перевірив, все Ок. Зайди на реєстр судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua/
пошук за контекстом: введи ДБР
регіон: м.Київ
найменування суду: Шевченківський районний суд м.Києва
інстанція: перша
форма судового рішення: ухвала
форма судочинства: кримінальне
далі "Пошук" і дивись на результат. 41 аркуш із Ухвалами.
(За заданими параметрами пошуку знайдено документів: 1022)
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"Упс" має розшифровку?
То як там із "казусом", дрібний?
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Може цей сайт у тебе в країні заблоковано? В мене зараз спокійно заходить...
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У зв'язку з великим навантаженням на сервер пошукової системи " Єдиний державний реєстр судових рішень " (або з інших технічних причин) доступ тимчасово обмежено.
Зачекайте деякий час та спробуйте знову.
Адмiнiстратор єдиного державного реєстру судових рішень .
© 2006-2018 Державна судова адміністрація України
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Ще раз зайшов... може це тому, що я постійно користуюсь цим сайтом?
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Может кому-то и дурачком покажется но дело свое знает: активисты становятся террористами и тюрьма, чтоб жилось спокойней и других деморализовало и оно работает реально! Вокруг одни сопли и нет протеста! Зеленский- просто гений и великий стратег!
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Я повірив.Чи вони думають бути при владі вічно?
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Ну в принципе ГБР и Цирк одно и то же и клоуны те же самые да нет в цирке они настоящие и смешные Підроблення немає, вся справа в юридичній адресі, - в ДБР відповіли на звинувачення Звіробій - Цензор.НЕТ 8517
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Добре, тоді усі рішення слідчих судів по ЦА ДБР має приймати Печерський суд?
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80815284 (так, перше що попалось)

Гарно так влаштувались, коли треба в один суд йдемо, коли не виходить до іншого...
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Де, пляха??? Де хоч одна згадка про іншу адресу???
Державне Бюро Розслідувань

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Заяви подаються в суди за місцем розташування відповідача.
Але ДБР подає за місцем свого розташування. Мабуть скоро воно само стане перед судом.
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