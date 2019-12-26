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Все про:ГПУ (3265) злочини проти Майдану (57)

 Прокурори ГПУ провели слідчий експеримент на Майдані, перевіряючи свідчення про стрілянину в бік готелю "Україна"

Прокурори Генеральної прокуратури України провели 24 грудня слідчий експеримент за участю свідка у кримінальному провадженні за фактами перешкоджання проведенню зборів і мітингів у листопада 2013 - лютому 2014 року на Майдані Незалежності в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Слідчий експеримент проведено з метою підтвердження свідчень інших свідків щодо пострілів у бік готелю "Україна" з місця, де були правоохоронці.

Процесуальне керівництво в цьому провадженні здійснює Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами 2013-14 роках Генеральної прокуратури України.

У ГПУ нагадали, що у зв'язку з передачею слідства в уповноважені органи досудового розслідування (за законом прокуратура втратила функцію слідства з 20 листопада), певні слідчі дії в процесах щодо подій на Майдані Незалежності в Києві проводять прокурори Генпрокуратури.

Читайте також: 27-28 прокурорів Генпрокуратури, які займаються "справами Майдану", готові перейти в ДБР, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167474
 
 
 Топ коментарі
 
странно, тех далеких убийц уже на обмен готовят, а тут уличная....
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есть нюанс.

тут речь о "доказательствах" типа вины руководства Майдана в кровопролитии.

Мол это руководство Майдана начало мочить людей.

Гуляет уже несколько лет такой кацапский вброс и пара "свидетелей" грузинских интервью кацапам дают
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ЗеБєня‏ @ze_benya 17 часов назад
Скоро буде більше інформації.
"Слуги народу" Ірина Венедиктова, яку називають претенденткою на посаду директора Державного бюро розслідувань, є колишньою коханкою Андрія Портнова.

Прокуроры ГПУ провели следственный эксперимент на Майдане, проверяя показания о стрельбе в сторону гостиницы "Украина" - Цензор.НЕТ 8261
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странно, тех далеких убийц уже на обмен готовят, а тут уличная....
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Может ищут окурки с характерным прикусом. Прокуроры ГПУ провели следственный эксперимент на Майдане, проверяя показания о стрельбе в сторону гостиницы "Украина" - Цензор.НЕТ 2698
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есть нюанс.

тут речь о "доказательствах" типа вины руководства Майдана в кровопролитии.

Мол это руководство Майдана начало мочить людей.

Гуляет уже несколько лет такой кацапский вброс и пара "свидетелей" грузинских интервью кацапам дают
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Ще місяць до шести років із часу вбивств. А вже проводять слідчі експерименти. Фу-у мєтєори.
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ЗеБєня‏ @ze_benya 17 часов назад
Скоро буде більше інформації.
"Слуги народу" Ірина Венедиктова, яку називають претенденткою на посаду директора Державного бюро розслідувань, є колишньою коханкою Андрія Портнова.

Прокуроры ГПУ провели следственный эксперимент на Майдане, проверяя показания о стрельбе в сторону гостиницы "Украина" - Цензор.НЕТ 8261
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Московiя, країна Моксель‏ @shadowshadow301 6 часов назад

Ірину Венедиктову лобіює Андрій Портнов.
Юрій Бутусов позитивно оцінив її призначення. Каже, їй допомагатиме досвід чоловіка - співробітника Нацполіції департаменту кіберполіції і багато чого порадить і тато,- перший проректор Харківського університету МВС, генерал-майор міліції.
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Уже й фермера Бутрименка віддають,що здав 19 наших спецназівців,10 з яких були вбиті.
https://www.5.ua/suspilstvo/fermera-butrymenka-iakyi-zdav-armiitsiv-terorystam-zvilnyly-z-pid-varty-dlia-obminu-v-rf-reshetylova-205424.html

"Правозахисниця також зазначила, що наразі тривають термінові судові засідання по всій країні, де розглядають справи щодо тих, кого бойовики просять передати на непідконтрольні території".

Так і живемо. Як бидло.
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Під час подій Майдану в січні 2014 року співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) мала понад 470 телефонних розмов із кримінальним авторитетом "Чебою" - Олександром Чеботарьовим, який є фігурантом розслідування щодо організаторів "тітушок" та може бути причетний до викрадення і вбивства майданівця Юрія Вербицького.

Прокуроры ГПУ провели следственный эксперимент на Майдане, проверяя показания о стрельбе в сторону гостиницы "Украина" - Цензор.НЕТ 333
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І що? Ти сам то із ким тоді розмовляв? Доповідав начальнику опер.відділу?
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...В коментарі "24-му каналу" Ігор Луценко заявляв, що тіньовий бізнесмен Олексій Чеботарьов "Чеба" має підконтрольних депутатів у фракції "Слуга народу" в парламенті ІХ скликання, це зокрема Сергій Литвиненко.
Зі слів Луценка, Литвиненко довгий час керував одним зі спиртзаводів, який, як кажуть, донедавна контролював Чеба. Цей Чеба під час Майдану фінансував керівників "тітушок", які розправлялися з майданівцями, зокрема Юрія Крисіна, а також тих, хто викрадав Луценка й Вербицького.
Як писали "Наші гроші", Олексій Чеботарьов контролює значну частку нелегального ринку спирту і алкогольних виробів. Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, був наближений до колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка та займав високе місце в ієрархії наближених людей до Віктора Януковича.
За словами Ігоря Луценка, Чеботарьов після Майдану втік до Росії, що нібито не заважає йому й досі контролювати "Укрспирт".
Згідно до даних телефонного трафіку, раніше озвучених у суді, Олександр Волков, підозрюваний у викраденні майданівців Вербицького й Луценка, до третьої ночі перебував в офісі Чеботарьова, після чого поїхав до лікарні, де перебували побиті Вербицький і Луценко. Коли Вербицького та Луценка викрали й вивезли з лікарні в Бориспільський район, телефон Волкова переміщувався за тим самим маршрутом, яким їх вивозили.
Як відомо, що після викрадення з Олександрівської лікарні Києва, допитів та катувань побитого журналіста і громадського активіста Ігоря Луценка викинули на дорозі під Києвом, і він зміг добратись до людських будинків. Юрія Вербицького з важкими травмами злочинці покинули в лісі під селом Гнідин, залишивши на морозі. Він помер вранці 22 січня. Львівський активіст став одним із перших загиблих майданівців.
Олександр Волков був уперше взятий під варту терміном на 60 діб без застави рішенням Печерського райсуду Києва 29 липня 2017 року.
Співачка Тіна Кароль була зіркою урядового концерту на Майдані Незалежності в День Незалежності 24 серпня 2019 року.https://novynarnia.com/2019/12/21/cheba-karol/
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Це її особиста справа, хто, де і як, її "пьохає"! Майте повагу до прав інших людей!
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Hellis‏ @13Hellis_13 25 дек.

а тем временем Зеленский плюнул на решение Конституционного суда и подписал закон о ДБР, который признан неконституционным.
Захват власти идет полным ходом. Печаль в том, что если у Зеленского спросить, что такое Конституционный суд, он ответит: "Не знаю, но они мне мешают"
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