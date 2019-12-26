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Все про:Грищенко Інна (7) Антоненко Андрій (48) Кузьменко Юлія (41) Дугарь Яна (17)

 Інна (Пума) Грищенко стверджує, що в 2016 році не була знайома з підозрюваними у вбивстві Шеремета

Обвинувачена в підготовці вбивства бізнесмена в Косові Інна Грищенко, яку слідство у справі про вбивство Павла Шеремета розглядає як джерело інформації, стверджує, що не була знайома з підозрюваними у вбивстві журналіста.

Про це вона сказала журналістам у залі Печерського суду, де зараз проходить засідання про продовження Грищенко запобіжного заходу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона зазначила, що не розуміє, чому підозру слідства викликали саме Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко та Яна Дугарь.

За словами Грищенко, вона не була знайома з ними в 2016 році - з Кузьменко вона познайомилася в 2018 році, а з Дугарь і Антоненком - тільки в кінці літа 2019 року.

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Вона також зазначила, що на фронті чула, що в одному з добровольчих батальйонів була людина з позивним "Нацик", проте особисто його не знає, ніколи з ним не спілкувалася і не бачила.

Грищенко також уточнила, що з цивільним чоловіком Кузьменко Петром Кияном вона познайомилася в 2018 році, але більше з ним спілкувався її чоловік Владислав Грищенко.

За словами Грищенко, її чоловік не був особисто знайомий з Антоненком, якого слідчі вважають організатором вбивства Шеремета.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167468
 
 
 Топ коментарі
 
странно ,если не была знакома,говорила бы что была знакома...ух)ваш зелененький в полной сраке - уже и иностранцы втянулись)))
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Система понятна - посадить в СИЗО случайных людей и ждать пока кто нибудь не выдержит и накатает кляузу на знакомых. Со времен Лаврентий Палыча не менялась.
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люблю истерику зебанатов,когда им край Инна (Пума) Грищенко утверждает, что в 2016 году не была знакома с подозреваемыми в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 3008
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це доводить, що ви маніпулятор
я вас питаю про конкретну справу, до якої Порошенко не має жодного стосунку.
відповідайте по темі.
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Оно мне будет указывать, пороховоры уже голову со страху потеряли. Вiдповiдать будет Порошенко на допросах, от которых он бегает, и подозреваемый в убийствах, которые уже сидят.
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2 дебіла тобі навіть лайкнуло.
і не нудить їх від лахтінської наволочі..
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ви що секретар Порошенка, що стверджуєте до чого він має чи не має стосунки?
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купил шапочку из фольги? В твоем случае первое дело.
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А что утверждает ее муж, обладающий ̶6̶ ̶с̶у̶д̶и̶м̶о̶с̶т̶я̶м̶и̶ статусом волонтера и патриота, очень хотелось бы узнать? Обоим поверим, конечно же, на слово.
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Мало того, порохоботы подтверждают, свидетели порошенко.
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А что зек не может быть патриотом? во время войны штрафбаты тоже родину защищали.
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Та ви задовбали, слідчий відділ і так вже на поліцію не схожий...
Інна (Пума) Грищенко стверджує, що в 2016 році не була знайома з підозрюваними у вбивстві Шеремета - Цензор.НЕТ 4055
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фабрика імені Собакова з пошиття доказів по кримінальних справах?
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зеки без звучных погремух не могут
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Ох не лёгкая это работа из гавна пулю лепить! Інна (Пума) Грищенко стверджує, що в 2016 році не була знайома з підозрюваними у вбивстві Шеремета - Цензор.НЕТ 1339 Не склеивается у зелёного и сракова! Інна (Пума) Грищенко стверджує, що в 2016 році не була знайома з підозрюваними у вбивстві Шеремета - Цензор.НЕТ 1339
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Инна(Пума)Грищенко может утверждать шо угодно, главное шобы следствие велось профессионально и не предвзято.
Бо так как сейчас вершатся наши суды и какой бардак там происходит - завтра Инна(Пума)Грищенко объявит себя Девой Марией, и никто этому абсолютно не удивится.
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И вся эта выстава за наш счет.В Гетьманщине все неправильные решения возмещал судья, после апиляции в Генеральном суде при гетьмане.
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