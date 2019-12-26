 Інна (Пума) Грищенко стверджує, що в 2016 році не була знайома з підозрюваними у вбивстві Шеремета

Про це вона сказала журналістам у залі Печерського суду, де зараз проходить засідання про продовження Грищенко запобіжного заходу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона зазначила, що не розуміє, чому підозру слідства викликали саме Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко та Яна Дугарь.

За словами Грищенко, вона не була знайома з ними в 2016 році - з Кузьменко вона познайомилася в 2018 році, а з Дугарь і Антоненком - тільки в кінці літа 2019 року.

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Вона також зазначила, що на фронті чула, що в одному з добровольчих батальйонів була людина з позивним "Нацик", проте особисто його не знає, ніколи з ним не спілкувалася і не бачила.

Грищенко також уточнила, що з цивільним чоловіком Кузьменко Петром Кияном вона познайомилася в 2018 році, але більше з ним спілкувався її чоловік Владислав Грищенко.

За словами Грищенко, її чоловік не був особисто знайомий з Антоненком, якого слідчі вважають організатором вбивства Шеремета.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.