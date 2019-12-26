 Затримок із виплатою лікарняних більше немає, - Мінсоцполітики

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звичайний лікарняний після передачі його роботодавцю людиною, яка працює, через 10 днів має виплачуватися. Питання не в зупинці виплат, а в затримці більше 10 днів... Зараз немає затримок. Ми сподіваємося, що не буде", - сказав Коваль.

Заступник міністра також повідомив, що бюджет Фонду соціального страхування на 2020 рік становить 27 млрд 227 млн ​​587 грн.

"Він збалансований. Зараз бюджет ухвалено бездефіцитний. Ми попрацювали з виконавчою дирекцією фонду, надали певні рекомендації, і зараз бюджет ухвалено збалансований", - пояснив Коваль.

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