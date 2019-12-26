 Затримок із виплатою лікарняних більше немає, - Мінсоцполітики

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Звичайний лікарняний після передачі його роботодавцю людиною, яка працює, через 10 днів має виплачуватися. Питання не в зупинці виплат, а в затримці більше 10 днів... Зараз немає затримок. Ми сподіваємося, що не буде", - сказав Коваль.
Заступник міністра також повідомив, що бюджет Фонду соціального страхування на 2020 рік становить 27 млрд 227 млн 587 грн.
"Він збалансований. Зараз бюджет ухвалено бездефіцитний. Ми попрацювали з виконавчою дирекцією фонду, надали певні рекомендації, і зараз бюджет ухвалено збалансований", - пояснив Коваль.
Кабмин направил "Нафтогазу" требование досрочно перечислить 8,5 млрд. гривен дохода компании в бюджет. согласно постановления КМ 24.04.2019 N 364 .
Гончарук не в курсе, что это постановление отменено решением суда?
И если его выполнит "Нафтогаз", то на что ему газ покупать на следующий год?
Янелох на Рождество разрешил импорт электричества из московии.
Белые пинжаки в красную линию, ему поХ ваши слова. Вибрации воздуха его не возбуждают
(риторический вопрос, разумеется)
Andrei 25@24JDI
Українцям треба буде доводити право на пенсію.
"Якщо людина претендує на пенсію, вона повинна довести що дійсно працювала".
Про це сказала заступниця голови правління пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.
Olduser@travel_ANDdream
Латентні цілі зеленої "діджиталізації": ця чиновниця "проболталась" про істинну мету заміни паперових трудових книжок на електронні .
Якщо ти не маєш паперової трудової, то як ти їй докажеш, що взагалі працював?
"Вас здєсь нє стояло, старий пер! В нашей базє про вас нічего нєт!"