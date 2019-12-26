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Все про:Міністерство соціальної політики (363) лікарняний (3) Коваль Олег (1)

 Затримок із виплатою лікарняних більше немає, - Мінсоцполітики

Заступник міністра соціальної політики Олег Коваль зазначив, що зараз в Україні немає затримання з виплатою лікарняних.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звичайний лікарняний після передачі його роботодавцю людиною, яка працює, через 10 днів має виплачуватися. Питання не в зупинці виплат, а в затримці більше 10 днів... Зараз немає затримок. Ми сподіваємося, що не буде", - сказав Коваль.

Заступник міністра також повідомив, що бюджет Фонду соціального страхування на 2020 рік становить 27 млрд 227 млн ​​587 грн.

"Він збалансований. Зараз бюджет ухвалено бездефіцитний. Ми попрацювали з виконавчою дирекцією фонду, надали певні рекомендації, і зараз бюджет ухвалено збалансований", - пояснив Коваль.

Читайте також: Введення електронних лікарняних листів заощадить від 1 до 4 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Коваль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167463
 
 
 Топ коментарі
 
нєт.... тому що лікарняні вже кілька тижнів не виписують Задержек с выплатой больничных больше нет, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3710
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денег монике зе!лоху снова не хватает))
Кабмин направил "Нафтогазу" требование досрочно перечислить 8,5 млрд. гривен дохода компании в бюджет. согласно постановления КМ 24.04.2019 N 364 .
Гончарук не в курсе, что это постановление отменено решением суда?
И если его выполнит "Нафтогаз", то на что ему газ покупать на следующий год?
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нєт.... тому що лікарняні вже кілька тижнів не виписують
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денег монике зе!лоху снова не хватает))
Кабмин направил "Нафтогазу" требование досрочно перечислить 8,5 млрд. гривен дохода компании в бюджет. согласно постановления КМ 24.04.2019 N 364 .
Гончарук не в курсе, что это постановление отменено решением суда?
И если его выполнит "Нафтогаз", то на что ему газ покупать на следующий год?
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 25 дек.

Янелох на Рождество разрешил импорт электричества из московии.
Белые пинжаки в красную линию, ему поХ ваши слова. Вибрации воздуха его не возбуждают
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А у нас лікарів, медсестричок та санітарок до Нового року у відпустку за власний рахунок вигнали.
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таким чином нова влада бореться за здоровя нації..... не буде де лікуватися - то врешті і хворіти буде нікому Затримок із виплатою лікарняних більше немає, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 189
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Сейчас соевые скажут, что эти задержки просто обязаны быть, потому, что всё равно зрада, по-другому Кровавый РежЫм не может устроить))
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а что у слуг когда было "не брехня"?
(риторический вопрос, разумеется)
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Точно не будет?А если ...,то что?В угол поставить,или розгами сечь?
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Ну раз задержки нет,значит беременный...
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арбайтн, які ще лікарняні..!

Andrei 25@24JDI
Українцям треба буде доводити право на пенсію.
"Якщо людина претендує на пенсію, вона повинна довести що дійсно працювала".
Про це сказала заступниця голови правління пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Olduser@travel_ANDdream
Латентні цілі зеленої "діджиталізації": ця чиновниця "проболталась" про істинну мету заміни паперових трудових книжок на електронні .
Якщо ти не маєш паперової трудової, то як ти їй докажеш, що взагалі працював?
"Вас здєсь нє стояло, старий пер! В нашей базє про вас нічего нєт!"
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А этот дебил может обьяснить почему гребанный ощадбанк не перечисляет субсидии и льготы по коммунальным платежам а гребанный премьер с дебилом зеленским может обьяснить почему дебильная линия гребанного ощадбанка в течении 20 минут поет ДЕБИЛЫ
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