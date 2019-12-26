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Все про:ГПУ (3265) ДБР (732) Федина (21) Звіробій Маруся (19)

 ГПУ повернула без погодження проєкт підозри Федині та Звіробій, - ДБР

Проєкт повідомлення про підозру народному депутату Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій повернули з Генпрокуратури у Державне бюро розслідувань без погодження.

Про це у коментарі журналістам заявила речниця ДБР Анжеліка Іванова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З приводу проєкту повідомлення про підозру, наскільки мені відомо, він був повернутий з Генеральної прокуратури без погодження, аргументуючи це тим, що немає рішення по іншій особі, а саме — яка є народним депутатом України. І, власне, допоки не буде прийнято рішення по цій особі, то, відповідно, і цей проєкт повідомлення про підозру наразі є таким, який не погоджено", - сказала Іванова.

Вона наголосила, що наразі не може передбачити, як надалі буде розвиватися ситуація у цій справі.

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"Тому що тут уже в подальшому, в міру того, як буде розвиватися слідство, в міру того, скільки доказів буде здобуто, в тому числі, і по народному депутату, і власне, по громадянці, відповідно, можливо, буде підготовлений інший документ або якось скоригований", - уточнила Іванова.

Нагадаємо, сьогодні Маруся Звіробій прийшла на допит у ДБР.

Пізніше вона повідомила, що під час допиту в неї запитували про ставлення до Президента України Володимира Зеленського, а також про нардепа Софію Федину.

Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру в погрозах президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167462
 
 
 Топ коментарі
 
короче говоря - сервантерия обосралась ГПУ вернула без согласования проект подозрения Федине и Звиробий, - ГБР - Цензор.НЕТ 4238
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Дают заднюю)) Столько судов и присутствие на них патриотично настроенных граждан,
и представителей добробатов с Марусей во главе, власть просто не переживет)
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короче говоря - сервантерия обосралась ГПУ вернула без согласования проект подозрения Федине и Звиробий, - ГБР - Цензор.НЕТ 4238
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Як при Луценкові - погаласують, а потім все розсипається. Так як і із справою Шеремета.
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а Шеремет ту ту причём ту покушение на святое на зелёную щелю гундосую ГПУ вернула без согласования проект подозрения Федыне и Звиробий, - ГБР - Цензор.НЕТ 2929
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в ведомсте Рябого и безщ шапки наверное не понимают... что делать?
Так ОНО "Бессмертное" или "Безмозговое"
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...рябий без шапки )))) *** !! Упав під стіл))) браво !
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Дают заднюю)) Столько судов и присутствие на них патриотично настроенных граждан,
и представителей добробатов с Марусей во главе, власть просто не переживет)
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"аргументируя это тем, что нет решения по другому лицу, а именно - которое является народным депутатом Украины. И, собственно, пока не будет принято решение по этому лицу, то, соответственно, и этот проект сообщения о подозрении в настоящее время является таким, который не согласован"

А вы продолжайте верить в "патриотично настроенных граждан", которые якобы решают как должен идти суд. ГПУ вернула без согласования проект подозрения Федыне и Звиробий, - ГБР - Цензор.НЕТ 7912
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Так в демократическом государстве граждане все и решают.
И то как должен идти суд.
Просто в развитых для этого есть цивилизованные инструменты.
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Согласен. Сам видел, как в США и Канаде десяток патриотов забегали в суд, кричали "ганьба", матюкали прокуроров и угрожали им. И суд сразу же отпускал подозреваемых.
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В США судей выбирают,а не назначают как у нас судья Вовк.
Хотя это бесполезно.
Кого могут выбрать наши храждане?
Гаранта конституции уже выбрали.

А у тебя мозаичное сознание?
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Попробував би суд у штатах вчудити таку виставу! Забігли б сотні патрійотів з нарізною автоматичною зброєю і судили б суддів разом губернатором судом лінча.
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Вот именно,себе дороже.Короче-опять штанга,как с Н.Савченко.
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Трагедия окажется фарсом. Вопрос времени.
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Та закривайте справу ! Не ганьбітеся !
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Там трохи інше. Більш очевидне. А тут просто слова і більше нічого.
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и тут зебанатам мешком с кирпичем по башке...
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Цікаво, як почувається той зебілко депутат, який у ДБР донос настрочив? Прізвище я забув. І ще - Рябошапка таки не зовсім дурень. Почуття самозбереження у нього на висоті.
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подозрение в чем ? а состав преступления какой ?
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да сдачи непроизвольной анализов в штаны ГПУ вернула без согласования проект подозрения Федыне и Звиробий, - ГБР - Цензор.НЕТ 6347
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Скоро в Конституцїї з'явиться стаття, згідно якої "президент є вищим за усі закони і має право самостійно виносити будь-які вироки на власний розсуд".
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оштрафовать на стоимость стирального порошка, ушедшего на отстирку порток бубачки!
без пощады!!!
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Не еще за амортизацию прогонки стиральной машины + электричество! Со всей шмарклявой ненавистью!!!
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За предупреждение , что на Домбасе можно попасть под обстрел , шьют дело .
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А может это опять коварный петя делает свои темные делишки.
Вот взял и сделал Марусю сакральной жертвой как и в прошлый раз?
Взял и приказал беркутам отлупцевать студентов?
Что скажете зелеботы?
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Бубочка-уклонист ещё и жидкосер ГПУ повернула без погодження проєкт підозри Федині та Звіробій, - ДБР - Цензор.НЕТ 1126 Испугалось двух тёток.42 года а кишка тонка! ГПУ повернула без погодження проєкт підозри Федині та Звіробій, - ДБР - Цензор.НЕТ 1126
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не всё мне понятно в ьвоем тексте... бубочка - понимаю...уклонист - согласен.... а вот кто такой "косер"???
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