 ГПУ повернула без погодження проєкт підозри Федині та Звіробій, - ДБР

Про це у коментарі журналістам заявила речниця ДБР Анжеліка Іванова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З приводу проєкту повідомлення про підозру, наскільки мені відомо, він був повернутий з Генеральної прокуратури без погодження, аргументуючи це тим, що немає рішення по іншій особі, а саме — яка є народним депутатом України. І, власне, допоки не буде прийнято рішення по цій особі, то, відповідно, і цей проєкт повідомлення про підозру наразі є таким, який не погоджено", - сказала Іванова.

Вона наголосила, що наразі не може передбачити, як надалі буде розвиватися ситуація у цій справі.

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"Тому що тут уже в подальшому, в міру того, як буде розвиватися слідство, в міру того, скільки доказів буде здобуто, в тому числі, і по народному депутату, і власне, по громадянці, відповідно, можливо, буде підготовлений інший документ або якось скоригований", - уточнила Іванова.

Нагадаємо, сьогодні Маруся Звіробій прийшла на допит у ДБР.

Пізніше вона повідомила, що під час допиту в неї запитували про ставлення до Президента України Володимира Зеленського, а також про нардепа Софію Федину.

Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру в погрозах президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

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