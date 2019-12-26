 ГПУ повернула без погодження проєкт підозри Федині та Звіробій, - ДБР

Про це у коментарі журналістам заявила речниця ДБР Анжеліка Іванова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"З приводу проєкту повідомлення про підозру, наскільки мені відомо, він був повернутий з Генеральної прокуратури без погодження, аргументуючи це тим, що немає рішення по іншій особі, а саме — яка є народним депутатом України. І, власне, допоки не буде прийнято рішення по цій особі, то, відповідно, і цей проєкт повідомлення про підозру наразі є таким, який не погоджено", - сказала Іванова.
Вона наголосила, що наразі не може передбачити, як надалі буде розвиватися ситуація у цій справі.
"Тому що тут уже в подальшому, в міру того, як буде розвиватися слідство, в міру того, скільки доказів буде здобуто, в тому числі, і по народному депутату, і власне, по громадянці, відповідно, можливо, буде підготовлений інший документ або якось скоригований", - уточнила Іванова.
Нагадаємо, сьогодні Маруся Звіробій прийшла на допит у ДБР.
Пізніше вона повідомила, що під час допиту в неї запитували про ставлення до Президента України Володимира Зеленського, а також про нардепа Софію Федину.
Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру в погрозах президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
Так ОНО "Бессмертное" или "Безмозговое"
и представителей добробатов с Марусей во главе, власть просто не переживет)
А вы продолжайте верить в "патриотично настроенных граждан", которые якобы решают как должен идти суд.
И то как должен идти суд.
Просто в развитых для этого есть цивилизованные инструменты.
Хотя это бесполезно.
Кого могут выбрать наши храждане?
Гаранта конституции уже выбрали.
А у тебя мозаичное сознание?
без пощады!!!
Вот взял и сделал Марусю сакральной жертвой как и в прошлый раз?
Взял и приказал беркутам отлупцевать студентов?
Что скажете зелеботы?