 РПЦ розірвала спілкування з Олександрійським патріархом Феодором II через визнання ПЦУ

25-26 грудня в Даниловому монастирі в Москві проходить Священний Синод РПЦ, який планував зреагувати на визнання ПЦУ Александрійським патріархатом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Cerkvarium.

"В оприлюдненому рішенні Синоду можна виділити дві ключові тези: РПЦ за гібридним сценарієм розриває євхаристійні стосунки з Александрійським патріархом Феодором ІІ та тими єпископами цієї церкви, які вже визнали або визнаватимуть ПЦУ. представництва РПЦ в Африці переводяться під пряму юрисдикцію РПЦ", - зазначає видання.

Повідомляється також, що патріарха Федора звинувачували в тому, що він одноосібно прийняв рішення про визнання ПЦУ, однак це, за інформацією видання, не відповідає дійсності - рішення про визнання було прийнято майже всіма членами Синоду.

"Підтвердити неможливість поминання імені Патріарха Александрійського Феодора в диптихах, а також молитовного та євхаристійного спілкування з ним. Зберегти церковне спілкування з архієреями Александрійської Православної Церкви, крім тих, які підтримали або в майбутньому підтримають легалізацію українського розколу. Припинити діяльність представництва (подвір'я) Александрійського Патріархату при Московському Патріаршому престолі. Представництво Патріарха Московського і всієї Русі при Патріархові Александрійському перетворити в парафію Російської Православної Церкви в Каїрі. Вивести з-під юрисдикції Александрійського Патріархату парафії Російської Православної Церкви, що знаходяться на Африканському континенті, надавши їм ставропігійний статус", - йдеться в рішенні Синоду РПЦ.

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Нагадаємо, 8 листопада патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II під час божественної літургії в храмі в столиці Єгипту згадував ім'я митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України. Таким чином Олександрійський патріархат приєднався до числа церков, які визнають автокефалію ПЦУ. Як відомо, Олександрійська церква має в диптихах друге після Вселенського патріархату місце.