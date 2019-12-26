 РПЦ розірвала спілкування з Олександрійським патріархом Феодором II через визнання ПЦУ

25-26 грудня в Даниловому монастирі в Москві проходить Священний Синод РПЦ, який планував зреагувати на визнання ПЦУ Александрійським патріархатом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Cerkvarium.
"В оприлюдненому рішенні Синоду можна виділити дві ключові тези: РПЦ за гібридним сценарієм розриває євхаристійні стосунки з Александрійським патріархом Феодором ІІ та тими єпископами цієї церкви, які вже визнали або визнаватимуть ПЦУ. представництва РПЦ в Африці переводяться під пряму юрисдикцію РПЦ", - зазначає видання.
Повідомляється також, що патріарха Федора звинувачували в тому, що він одноосібно прийняв рішення про визнання ПЦУ, однак це, за інформацією видання, не відповідає дійсності - рішення про визнання було прийнято майже всіма членами Синоду.
"Підтвердити неможливість поминання імені Патріарха Александрійського Феодора в диптихах, а також молитовного та євхаристійного спілкування з ним. Зберегти церковне спілкування з архієреями Александрійської Православної Церкви, крім тих, які підтримали або в майбутньому підтримають легалізацію українського розколу. Припинити діяльність представництва (подвір'я) Александрійського Патріархату при Московському Патріаршому престолі. Представництво Патріарха Московського і всієї Русі при Патріархові Александрійському перетворити в парафію Російської Православної Церкви в Каїрі. Вивести з-під юрисдикції Александрійського Патріархату парафії Російської Православної Церкви, що знаходяться на Африканському континенті, надавши їм ставропігійний статус", - йдеться в рішенні Синоду РПЦ.
Нагадаємо, 8 листопада патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II під час божественної літургії в храмі в столиці Єгипту згадував ім'я митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України. Таким чином Олександрійський патріархат приєднався до числа церков, які визнають автокефалію ПЦУ. Як відомо, Олександрійська церква має в диптихах друге після Вселенського патріархату місце.
и Африка мне не нужна (с)
Біса з Гундяєва хтось інший буде вигоняти...
там Бога нема.
Вони викорстовували віру як інструмент маніпуляцій свідомістю на благо росії.
100 вiдсоткiв. Бог розсудить.
свинособак в святий вогонь!
Так про...ь Украину надо еще уметь))))
Демонстративно не вставших, со злыми рожами, не христианскими, наравне с ленками-глубокимиглотками, бойками и мертветчуками!
"Рыбки гуппи", говорят "служки уродов"?... Ну, ну........
У меня в душе жар-птица и тоска по государю
Дайте мне перекрестится, а не то в лицо ударю
Когда у них есть ЛЕНИН!)))))
кононическая МОЩЬ в 100% сборке...
Шо б расейские веруны губами лобызали сифилитические куски плоти))))
26 декабря 2019
Одиозный пророссийский политик выступил в защиту своего коллеги по парламентской фракции Алексея УСТЕНКО.
Фактически оба "СЛУГИ НАРОДА" ПОДДЕРЖАЛИ АННЕКСИЮ КРЫМА РФ в 2014 году
Негры все в удаве.
Только наш Кирюша сцыт на высоте....