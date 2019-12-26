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Все про:Африка (42) РПЦ (242) православ'я (170) ПЦУ (501)

 РПЦ розірвала спілкування з Олександрійським патріархом Феодором II через визнання ПЦУ

Священний синод РПЦ, який відбувався 25-26 грудня в Москві, відреагував на визнання Православної церкви України патріархом Олександрійським і всієї Африки Феодором II. Російська православна церква (РПЦ) припиняє будь-яке спілкування з Олександрійським патріархом Феодором II.

25-26 грудня в Даниловому монастирі в Москві проходить Священний Синод РПЦ, який планував зреагувати на визнання ПЦУ Александрійським патріархатом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Cerkvarium.

"В оприлюдненому рішенні Синоду можна виділити дві ключові тези: РПЦ за гібридним сценарієм розриває євхаристійні стосунки з Александрійським патріархом Феодором ІІ та тими єпископами цієї церкви, які вже визнали або визнаватимуть ПЦУ. представництва РПЦ в Африці переводяться під пряму юрисдикцію РПЦ", - зазначає видання.

Повідомляється також, що патріарха Федора звинувачували в тому, що він одноосібно прийняв рішення про визнання ПЦУ, однак це, за інформацією видання, не відповідає дійсності - рішення про визнання було прийнято майже всіма членами Синоду.

"Підтвердити неможливість поминання імені Патріарха Александрійського Феодора в диптихах, а також молитовного та євхаристійного спілкування з ним. Зберегти церковне спілкування з архієреями Александрійської Православної Церкви, крім тих, які підтримали або в майбутньому підтримають легалізацію українського розколу. Припинити діяльність представництва (подвір'я) Александрійського Патріархату при Московському Патріаршому престолі. Представництво Патріарха Московського і всієї Русі при Патріархові Александрійському перетворити в парафію Російської Православної Церкви в Каїрі. Вивести з-під юрисдикції Александрійського Патріархату парафії Російської Православної Церкви, що знаходяться на Африканському континенті, надавши їм ставропігійний статус", - йдеться в рішенні Синоду РПЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У храмі ПЦУ в Луцьку вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня

Нагадаємо, 8 листопада патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II під час божественної літургії в храмі в столиці Єгипту згадував ім'я митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України. Таким чином Олександрійський патріархат приєднався до числа церков, які визнають автокефалію ПЦУ. Як відомо, Олександрійська церква має в диптихах друге після Вселенського патріархату місце.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167458
 
   
 Топ коментарі
 
я би на місці всіх розірвала стосунки з росіскою церквою.
там Бога нема.
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ничего страшного, как только признает ПЦУ Иерусалимская церковь,- тогда РПЦ станет настояшей канонически-руской церковью, и будет высекать благодатный огонь в мавзолее членина
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Хотел разорвать отношения...а разорвал себе жопу)))) бедный старичек Гуня)))
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Не нужен мне берег турецкий
и Африка мне не нужна (с)
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А чего кацапы вообще общались с Феодором -2 ? Они же не канонические,их церковь - это афера, липа.
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а форумные термософобы куда-то исчезли )))
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Взагалі то да, дві перших церкви нас визнали, в запасі у Гундяєва ще є якутский шаман.
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шаман уже объяснил, что он не с ними
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Шаман то разовий гаджет, він за ****** йде
Біса з Гундяєва хтось інший буде вигоняти...
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то ты с якутским скульптором спутал. Тот реально из их секты.
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я би на місці всіх розірвала стосунки з росіскою церквою.
там Бога нема.
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і то не фотошоп це реальна ікона яка знаходиться в одному з храмів Козлостана
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Сподіваюсь, тепер всім зрозуміло, якого удару зазнала росєйка і які плани вона має на Україну.
Вони викорстовували віру як інструмент маніпуляцій свідомістю на благо росії.
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точно, на матеріальне благо, "какжианихарчевацабудут" ?
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ничего страшного, как только признает ПЦУ Иерусалимская церковь,- тогда РПЦ станет настояшей канонически-руской церковью, и будет высекать благодатный огонь в мавзолее членина
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З ким там ще лишилось розірвати, з Богом?
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Думаю що там є частка дійсно вірян, правда як їх розрізняти не знаю.
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Бог знає своїх

100 вiдсоткiв. Бог розсудить.

свинособак в святий вогонь!

РПЦ розірвала спілкування з Олександрійським патріархом Феодором II через визнання ПЦУ - Цензор.НЕТ 4495
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Все таки яро болит у Кирюхи в области седалища)))))
Так про...ь Украину надо еще уметь))))
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Никогда не забуду и не прощу за то, что эта нечисть не встала в ВР, почтить память погибших Защитников Украины!
Демонстративно не вставших, со злыми рожами, не христианскими, наравне с ленками-глубокимиглотками, бойками и мертветчуками!
"Рыбки гуппи", говорят "служки уродов"?... Ну, ну........
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Прекрасная новость! Ждём отречения Гундяева от Иисуса. И канонизации триединого Ху"ла
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В Москве из за аномального потепления проснулся Ленин.
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Да пускай и жопу себе порвет Сатанист Московский, напугал Украинского ежика своей рашисткой жопой, надо запретить в Украине МПЦ ,нужно делать все зеркально и тогда когда то мозги очистят
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расейское православие:

У меня в душе жар-птица и тоска по государю
Дайте мне перекрестится, а не то в лицо ударю
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Для чего Гуне Иисус?
Когда у них есть ЛЕНИН!)))))
кононическая МОЩЬ в 100% сборке...
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Можно порубить его топором и разослать по всем монастырям и приходам))))
Шо б расейские веруны губами лобызали сифилитические куски плоти))))
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Патриарх Феодор сейчас небось рыдает в подушку?))))))
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та да,даже нюхннуть не дадут миро сваренное гундяевцами...
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"Псевдопатриотическая шелупень", - НАРДЕП БУЖАНСКИЙ ВЫСТУПИЛ ЗА АННЕКСИЮ КРЫМА РФ В 2014 ГОДУ
26 декабря 2019
Одиозный пророссийский политик выступил в защиту своего коллеги по парламентской фракции Алексея УСТЕНКО.
Фактически оба "СЛУГИ НАРОДА" ПОДДЕРЖАЛИ АННЕКСИЮ КРЫМА РФ в 2014 году
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да к бужанському ниякых пытань...пытання лыше до сб оун...
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От фракции СН все невыносимее воняет г...ном!
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А говорят, что африканцы дикари-экстремисты, Александрия в 641 г. пала перед нашествием "халифата" и ничего, Александрийский патриархат существует, а за поребриком такого бы свободомыслия на своей территории не терпели бы. Да и в общем -то и не терпят, вон пытаются старца даже в Африке достать.
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Браво... скоро кацабня сама себе ізолює... А нове покоління українців забє на російську окупаційну неканонічну церкву великий х....
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гундяевская секта самоизолируется)
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Скоро им придется "разрывать" со всеми кроме сербов.
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кацапо-ордынскага сатаниста-гэбиста гундяйку путчит))

РПЦ розірвала спілкування з Олександрійським патріархом Феодором II через визнання ПЦУ - Цензор.НЕТ 8195
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Кого волнует мнение АО РПЦ им. И.В. Сталина?
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Африка в угаре,
Негры все в удаве.
Только наш Кирюша сцыт на высоте....
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