 Мінськ - це набір хотілок. Виконати його буквально неможливо, - Клімкін

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Там (на нормандській зустрічі. - Ред.) кожен зачитав свої тези. Путін - свої, Зеленський - свої, Макрон - свої. І тільки Ангела Меркель намагалася реагувати в реальному часі, що було симпатично. І те, що вона сказала про перезавантаження мінських домовленостей - це теж важливо. Оскільки ... я ось всім намагаюся пояснити ... Мінськ як такий буквально виконати неможливо. Хочеш ти, не хочеш, з політичною волею, без політичної", - сказав Клімкін.
За його словами, Мінськ - це "набір хотілок".
Водночас, Клімкін відзначає і позитивний аспект Мінських домовленостей.
"Мінські домовленості свою роль зіграли, оскільки дозволили купити нам чимало часу. Вони дозволили мати міжнародну гру, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. І вони дозволили утримати санкції. В цьому сенсі Мінськ корисний. Але виконати ці домовленості в буквальному сенсі не можна. Крапка", - підкреслив дипломат.
Повний текст інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте тут.
это они еще не получили методичек - КАК оправдывать монику зе!лоха за отказ включить в договор по газу "положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта."
////вечером внезапно было созвано заседание Кабинета министров. Заседание проходило в закрытом режиме. На заседании присутствовал Зеленский.
Тема - газовый контракт. Точнее предложение по нему от "Нафтогаза".
Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
тяжелого каторжного труда в МИД, бери пример с Владимира Гройсмана . Он хоть достойно себя ведет .
Но тут пришелО моника зе!лох и решило само ИСПОЛНИТЬ их - освободив фуйла...
26.12.2019 16:54
Сказал, что Петя подписал невыполнимоё хер знает что и, тем самым, заблокировал вообще всё.
А вот в теме, где обсуждаются, например, наши военные разработки, нет ни одного
А щас ты , ****, стебёшься и ухмыляешься с того, шо сам и замутил?! Ах ты ж плесень ***********!.. Очень надеюсь, шо и до тебя наконец дотянется справедливая рука судьбы.
(Эта **** читает наши комменты, бо нигде больше, кроме "цензора", его не публикуют. Выскажем же всё, шо мы о нём думаем)