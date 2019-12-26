 Мінськ - це набір хотілок. Виконати його буквально неможливо, - Клімкін

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Там (на нормандській зустрічі. - Ред.) кожен зачитав свої тези. Путін - свої, Зеленський - свої, Макрон - свої. І тільки Ангела Меркель намагалася реагувати в реальному часі, що було симпатично. І те, що вона сказала про перезавантаження мінських домовленостей - це теж важливо. Оскільки ... я ось всім намагаюся пояснити ... Мінськ як такий буквально виконати неможливо. Хочеш ти, не хочеш, з політичною волею, без політичної", - сказав Клімкін.

За його словами, Мінськ - це "набір хотілок".

Читайте також: У США вже немає людини, яка повністю займається Україною, і це катастрофа, - Клімкін

Водночас, Клімкін відзначає і позитивний аспект Мінських домовленостей.

"Мінські домовленості свою роль зіграли, оскільки дозволили купити нам чимало часу. Вони дозволили мати міжнародну гру, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. І вони дозволили утримати санкції. В цьому сенсі Мінськ корисний. Але виконати ці домовленості в буквальному сенсі не можна. Крапка", - підкреслив дипломат.

Повний текст інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте тут.