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 Політика України
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Все про:Клімкін (1515) мінські угоди (1676) нормандська четвірка (955)

 Мінськ - це набір хотілок. Виконати його буквально неможливо, - Клімкін

Ексглава МЗС України Павло Клімкін прокоментував останню зустріч у нормандському форматі.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Там (на нормандській зустрічі. - Ред.) кожен зачитав свої тези. Путін - свої, Зеленський - свої, Макрон - свої. І тільки Ангела Меркель намагалася реагувати в реальному часі, що було симпатично. І те, що вона сказала про перезавантаження мінських домовленостей - це теж важливо. Оскільки ... я ось всім намагаюся пояснити ... Мінськ як такий буквально виконати неможливо. Хочеш ти, не хочеш, з політичною волею, без політичної", - сказав Клімкін.

За його словами, Мінськ - це "набір хотілок".

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Водночас, Клімкін відзначає і позитивний аспект Мінських домовленостей.

"Мінські домовленості свою роль зіграли, оскільки дозволили купити нам чимало часу. Вони дозволили мати міжнародну гру, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. І вони дозволили утримати санкції. В цьому сенсі Мінськ корисний. Але виконати ці домовленості в буквальному сенсі не можна. Крапка", - підкреслив дипломат.

Повний текст інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167457
 
 
 Топ коментарі
 
Тебя суку перврго привлечь с падлошенко за минские договорняки с куйлом
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Какое нехороший мальчик.... А чего только сейчас заговорил? Раньше рот шоколадом был заполнен?
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Климкин считает, что если подписать кабально-капитулянтскую бумажку с крайне невыгодными условиями для одной из сторон - то потом ее можно просто не выполнять и все про это забудут.
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Тебя суку перврго привлечь с падлошенко за минские договорняки с куйлом
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еще бы поросяка порулила- народ бы весь сбежал со страны
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сейчас у зебилов массовые истерики начнутся))
это они еще не получили методичек - КАК оправдывать монику зе!лоха за отказ включить в договор по газу "положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта." Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин - Цензор.НЕТ 2602

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точно, сами падлы со свынюкой подписали и теперь расхлебывай, ублюдки хреновы
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#газ
////вечером внезапно было созвано заседание Кабинета министров. Заседание проходило в закрытом режиме. На заседании присутствовал Зеленский.
Тема - газовый контракт. Точнее предложение по нему от "Нафтогаза".

Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.

Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
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Какое нехороший мальчик.... А чего только сейчас заговорил? Раньше рот шоколадом был заполнен?
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Малоросс, потому, что Зелемойский стал их выполнять...
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Белорос обиделся. Своих проблем мало?
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Петя отвел тяжелое вооружение, запретилполеты боевой авиации, принял закон об особом статусе ордло ....то есть по полной выполнял подписанную капитуляцию. А вино́ват Зеленский? Через какой задний проход таких как ты рожают,
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Малоросс, расскажи - до какой границы ВСУ, оставленные убийцей-Януковича, отбросили бы паРашу?
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Климкин считает, что если подписать кабально-капитулянтскую бумажку с крайне невыгодными условиями для одной из сторон - то потом ее можно просто не выполнять и все про это забудут.
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А вы, зебилы, конечно же эту бумажку не забыли. И намерены выполнить во что бы то ни стало. Так, что-ли? Или как понять твой высер?
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Очень много Климкина . Без него Земля не вращается и Солнце не всходит ? Отдыхай от
тяжелого каторжного труда в МИД, бери пример с Владимира Гройсмана . Он хоть достойно себя ведет .
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Первый пункт Миниских соглашений- полное прекращение огня с ..... 2015 г. Поскольку параша его не выполнила, обсуждать остальные пункты и пытаться их выполнять в любой последовательности- зебильный бред. Минские соглашения умерли. Земля им пухом.
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Это слишком сложно для понимания здешним клоунам...
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те самые соглашения, по которым фуйла ВСЕ 5 лет держат на коротком поводке и санкциях, требуя ОТ РАШКИ (не от Украины!) их исполнения. от чего у фуйла жестко подгорало.
Но тут пришелО моника зе!лох и решило само ИСПОЛНИТЬ их - освободив фуйла... Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин - Цензор.НЕТ 9397 Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин - Цензор.НЕТ 7933
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Але підписати та п'ять років видавати за нищівну перемогу якось же можна було!? Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин - Цензор.НЕТ 6830
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Малоросс, обижаешься, что по Минским соглашениям трахали *****? Для вас, малороссов, это траханье не победа.
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Він хоче сказать, що Петя - іщьо тот суб'єкт.
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а кто у власти был, когда эти хотелки подписывали?
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Минск - это набор хотелок. Выполнить его буквально невозможно, - Климкин

Сказал, что Петя подписал невыполнимоё хер знает что и, тем самым, заблокировал вообще всё.
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А ты когда начнёшь думать или, хотя бы, понимать статьи?
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Все кремлевские троли как по сигналу собрались в этой теме как мухи на свежее гавно.
А вот в теме, где обсуждаются, например, наши военные разработки, нет ни одного
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Ну, ты, как-то, тоже не там, а здесь оказался.
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Он себя пчелой считает, но обоняние его опять подвело...
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Вот же гнида... Ты ж *** сам закладывал этот Минск и пел нам тогда совсем другие песни!!!
А щас ты , ****, стебёшься и ухмыляешься с того, шо сам и замутил?! Ах ты ж плесень ***********!.. Очень надеюсь, шо и до тебя наконец дотянется справедливая рука судьбы.
(Эта **** читает наши комменты, бо нигде больше, кроме "цензора", его не публикуют. Выскажем же всё, шо мы о нём думаем)
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Малоросс, в статье всё написано, там только не написано для недоумков, что тогда не пришло время сказать, что нае *****. :D
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Не переживайте, Янело42рочки виконає все, що пуйло забажає. Навіть те, що, здавалося б, і виконати неможливо
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