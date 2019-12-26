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Все про:озброєння (1176) Укроборонпром (563)

 "Укроборонпром" виконав 98% держзамовлення, передавши військовослужбовцям майже 5 тисяч одиниць техніки. ІНФОГРАФІКА

Підприємства, що входять до складу держконцерну "Укроборонпром", на 98% виконали зобов'язання перед державою з виготовлення та ремонту військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба концерну, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього українським військовим було передано 4876 одиниць техніки: 3889 нової і модернізованої і 987 відремонтованої, а також 2327 двигунів, вузлів і агрегатів (за станом на 20 грудня 2019)", - сказано в повідомленні.

Зокрема, було передано 474 системи радіолокації, радіоелектронної боротьби, зв'язку та навігації; 202 одиниці ракетно-артилерійського озброєння; 25 одиниць бронетехніки, автомобільної та інженерної техніки; 9 одиниць авіаційної техніки та обладнання; 3179 одиниць високоточного озброєння і боєприпасів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексдиректор ЛБТЗ Тимків, який "забув" задекларувати 4,6 млн, постане перед Антикорупційним судом

У пресслужбі зазначили, що авіаремонтні підприємства "Укроборонпрому" і "Львівський бронетанковий завод" виконали державне оборонне замовлення достроково. Також команді "Укроборонпрому" вдалося відновити зірваний контракт з постачання БТР-4Е в рамках держзамовлення.

"У 2019 підприємства, що входять до складу концерну, уклали 45 державних контрактів на виготовлення і модернізацію озброєння та військової техніки (ОВТ) на суму 7,5 млрд грн", - підсумували в пресслужбі.

Укроборонпром виконав 98% держзамовлення, передавши військовослужбовцям майже 5 тисяч одиниць техніки 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167456
 
 
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SOHR: в Сирии произошла драка между американскими и российскими солдатами




Как сообщает организация The Syrian Observatory for Human Rights, 25 декабря на востоке Сирии вступили в драку американские и российские военнослужащие. Инцидент произошел в городе Тель Тамер, расположенном в провинции Хасаке.
По сведениям SOHR, американский патруль в сопровождении переводчика прибыл в этот населенный пункт, чтобы получить информацию от местного населения. Однако жители напали на американцев, обвиняя их в измене - до решения президента США Дональда Трампа о выводе войск город контролировали американцы.
На определенном этапе на место прибыли российские военнослужащие. Между солдатами двух армий начался спор, на определенном этапе перешедший в драку. Оружие в ход пущено не было.
Отметим, что после отступления контроль над населенным пунктом перешел в руки режима Башара Асада. Значительную часть населения Тель Тамера составляют христиане. Под американо-курдским контролем они ощущали себя в безопасности. Местные жители опасаются, что, если в город войдут турецкие части, они начнут этническую чистку.
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Все правильно,все верно.Только почему то Юра Б. умалчивает,а какая же зараза-падлюка сорвала контракт на поставку новых Бтр-4, и практически довела хкб.Морозова и завод им.Малышева до банкротства?
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Та же самая, что банкротит и рейдерит Николаевский БТЗ.
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Расстрелять падлюк,ну или хотя бы повесить.Кстати,на полном серьезе.
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помнится совсем недавно был скандал , Зеля кричал на всю страну, что выпущен только один новый танк для ВСУ. И втиху.ю молчал, что дешевле починить и модернизировать десяток, чем дать армии один новый, и молчал что новые модели выпускают, но они идут на экспорт за валюту. Тут в отчете смотрю, полный молчок о новых танках, зато хватстают большим количеством отремонтированной техники на бронетанковых заводах. Что случилось, Зеля? Этот отчет для 73% лохов, забівших о разносе директора танкового завода двухмесячной давности? "Укроборонпром" выполнил 98% госзаказа, передав военнослужащим почти 5 тысяч единиц техники - Цензор.НЕТ 1728
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Да, интересно теперь послушать зебилов мойщиков кала и кемлядей-пропагандонов про "один танк" при пете "Укроборонпром" выполнил 98% госзаказа, передав военнослужащим почти 5 тысяч единиц техники - Цензор.НЕТ 330
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У Гладковского (Свинарчука) сняли браслет, закрыли все эпизоды, кроме одного, по нему закроют в январе. Идет обсуждение даты возвращения залога. Но, дело сделано!
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." 2018, А.Дугин, советник В.Путина по геополитике.
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З-за засекреченості інформації з оборони ми не можемо перевірити правдивість викладеного (припускаю,що саме за малювання подібних графіків ВНайом отримує 310 тищ).
Але не сумніваюсь,що повториться історія з відремонтованими дорогами(пам'ятаєте трасу Запоріжжя-Маріуполь ?),за які дорожники ДОСІ чекають 2.7 млрд грн.
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То ці цифри ще при Порошенко були надані. Значить за півроку нічого не зробили для ЗСУ. Було Недавно повідомлення.що не використали бюджетнів кошти майже на 47% на ремонт,модернізацію і закупку нових видів озброєння і 53% на військові технічні розробки нових видів озброєння--тобто наука просто знищується. Бо у влади зрадникі,фсбешні агенти і просто тупі невігласи
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говорили же что уберут прокладку. государство - армия, без свинарчуков. вот, суки.
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