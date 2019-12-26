 "Укроборонпром" виконав 98% держзамовлення, передавши військовослужбовцям майже 5 тисяч одиниць техніки. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє пресслужба концерну, інформує Цензор.НЕТ.
"Всього українським військовим було передано 4876 одиниць техніки: 3889 нової і модернізованої і 987 відремонтованої, а також 2327 двигунів, вузлів і агрегатів (за станом на 20 грудня 2019)", - сказано в повідомленні.
Зокрема, було передано 474 системи радіолокації, радіоелектронної боротьби, зв'язку та навігації; 202 одиниці ракетно-артилерійського озброєння; 25 одиниць бронетехніки, автомобільної та інженерної техніки; 9 одиниць авіаційної техніки та обладнання; 3179 одиниць високоточного озброєння і боєприпасів.
У пресслужбі зазначили, що авіаремонтні підприємства "Укроборонпрому" і "Львівський бронетанковий завод" виконали державне оборонне замовлення достроково. Також команді "Укроборонпрому" вдалося відновити зірваний контракт з постачання БТР-4Е в рамках держзамовлення.
"У 2019 підприємства, що входять до складу концерну, уклали 45 державних контрактів на виготовлення і модернізацію озброєння та військової техніки (ОВТ) на суму 7,5 млрд грн", - підсумували в пресслужбі.
Как сообщает организация The Syrian Observatory for Human Rights, 25 декабря на востоке Сирии вступили в драку американские и российские военнослужащие. Инцидент произошел в городе Тель Тамер, расположенном в провинции Хасаке.
По сведениям SOHR, американский патруль в сопровождении переводчика прибыл в этот населенный пункт, чтобы получить информацию от местного населения. Однако жители напали на американцев, обвиняя их в измене - до решения президента США Дональда Трампа о выводе войск город контролировали американцы.
На определенном этапе на место прибыли российские военнослужащие. Между солдатами двух армий начался спор, на определенном этапе перешедший в драку. Оружие в ход пущено не было.
Отметим, что после отступления контроль над населенным пунктом перешел в руки режима Башара Асада. Значительную часть населения Тель Тамера составляют христиане. Под американо-курдским контролем они ощущали себя в безопасности. Местные жители опасаются, что, если в город войдут турецкие части, они начнут этническую чистку.
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." 2018, А.Дугин, советник В.Путина по геополитике.
Але не сумніваюсь,що повториться історія з відремонтованими дорогами(пам'ятаєте трасу Запоріжжя-Маріуполь ?),за які дорожники ДОСІ чекають 2.7 млрд грн.