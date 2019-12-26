 "Укроборонпром" виконав 98% держзамовлення, передавши військовослужбовцям майже 5 тисяч одиниць техніки. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє пресслужба концерну, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього українським військовим було передано 4876 одиниць техніки: 3889 нової і модернізованої і 987 відремонтованої, а також 2327 двигунів, вузлів і агрегатів (за станом на 20 грудня 2019)", - сказано в повідомленні.

Зокрема, було передано 474 системи радіолокації, радіоелектронної боротьби, зв'язку та навігації; 202 одиниці ракетно-артилерійського озброєння; 25 одиниць бронетехніки, автомобільної та інженерної техніки; 9 одиниць авіаційної техніки та обладнання; 3179 одиниць високоточного озброєння і боєприпасів.

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У пресслужбі зазначили, що авіаремонтні підприємства "Укроборонпрому" і "Львівський бронетанковий завод" виконали державне оборонне замовлення достроково. Також команді "Укроборонпрому" вдалося відновити зірваний контракт з постачання БТР-4Е в рамках держзамовлення.

"У 2019 підприємства, що входять до складу концерну, уклали 45 державних контрактів на виготовлення і модернізацію озброєння та військової техніки (ОВТ) на суму 7,5 млрд грн", - підсумували в пресслужбі.