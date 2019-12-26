 Співробітник СБУ на службовому автомобілі на смерть збив двох пішоходів на Хмельниччині, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
25 грудня близько 20-ї години правоохоронець, перебуваючи за кермом службового автомобіля марки Daewoo Lanos, скоїв наїзд на двох пішоходів - чоловіка і жінку. Постраждалі, які переходили дорогу в невстановленому місці, від отриманих травм загинули на місці події.
Встановлено, що автомобіль рухався з перевищенням швидкості.
Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
У разі доведення провини, співробітнику СБУ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
От хтось би скинув сюди хороші якісні фото цього участку 'магістралі'...
Я сам попадав в таку ж ситуацію,добре в мене ГАЗ 21 була.Діло закрили за відсутністю складу злочину.