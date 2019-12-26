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 Співробітник СБУ на службовому автомобілі на смерть збив двох пішоходів на Хмельниччині, - ДБР. ФОТО

Слідчі ДБР розслідують обставини смертельної ДТП за участю оперуповноваженого Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Співробітник СБУ на службовому автомобілі на смерть збив двох пішоходів на Хмельниччині, - ДБР 01

25 грудня близько 20-ї години правоохоронець, перебуваючи за кермом службового автомобіля марки Daewoo Lanos, скоїв наїзд на двох пішоходів - чоловіка і жінку. Постраждалі, які переходили дорогу в невстановленому місці, від отриманих травм загинули на місці події.

Встановлено, що автомобіль рухався з перевищенням швидкості.

Співробітник СБУ на службовому автомобілі на смерть збив двох пішоходів на Хмельниччині, - ДБР 02

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини, співробітнику СБУ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Читайте також: МВС ініціює посилення покарання водіїв за наїзди на людей і суттєве збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167455
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо звернути увагу на стан дорожнього покриття на фото, про швидкість виникнуть сумніви...
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Припоминаю, что в таких случаях ключом степени вины водилы является ответ на вопрос: А мог ли и все ли принял меры водитель, чтобы уйти от столкновения.
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В Украине больше не действует негласное правило "пешеход всегда прав". По решению Верхового суда, пешеход, который станет причиной ДТП, должен возместить водителю ремонт авто.
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Якщо звернути увагу на стан дорожнього покриття на фото, про швидкість виникнуть сумніви...
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Авто ж не своє,чому б і не прокататись з вітерцем?
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На деу? З вітерцем?) По цій 'дорозі'?
От хтось би скинув сюди хороші якісні фото цього участку 'магістралі'...
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если нарушили пешеходы , то водителю ничего не будет, ещё и компенсацию получит за потрощенный автомобиль...
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В Украине больше не действует негласное правило "пешеход всегда прав". По решению Верхового суда, пешеход, который станет причиной ДТП, должен возместить водителю ремонт авто.
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в Европе и штатах пешеход несёт полную ответственность так же как и водитель за нарушение ПДД , теперь вот и у нас в ПДД прописали...
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У ВАС,кацапів,законів немає зовсім,тіко *понятия*! Співробітник СБУ на службовому автомобілі на смерть збив двох пішоходів на Хмельниччині, - ДБР - Цензор.НЕТ 8310
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Таки да...У вас в мухосранске мокшанском не то что как в африке,а как бы намного хуже...Ведь монголоиды же. Співробітник СБУ на службовому автомобілі на смерть збив двох пішоходів на Хмельниччині, - ДБР - Цензор.НЕТ 2458
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Знаю масу випадків,коли винуватий був якраз пішохід.П*яний виліз в темноті зразу під два авто,перелом обох ніг.Судився років з шість.Результат на жаль не знаю.
Я сам попадав в таку ж ситуацію,добре в мене ГАЗ 21 була.Діло закрили за відсутністю складу злочину.
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так і було раніше- не писане правило "пішохід завжди правий", сьогодні зранку по телебаченню навіть новинами пройшло , що пішоходи будуть нести повну моральну і матеріальну відповідальність за ДТП по їхній вині , теорітично ПДД переписали , а як на практиці будемо побачить...
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Припоминаю, что в таких случаях ключом степени вины водилы является ответ на вопрос: А мог ли и все ли принял меры водитель, чтобы уйти от столкновения.
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у нас по любому водилу не посадят , хоть 5 насмерть , хоть 25 - ниче не будет , максимум поселение , вон мадам с Харькова 5-6 насмерть , и ниче
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Вот тот случай, когда водитель должен быть оштрафован только за превышение скорости!
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На такой дороге скорость превышать себе дороже.
Співробітник СБУ на службовому автомобілі на смерть збив двох пішоходів на Хмельниччині, - ДБР - Цензор.НЕТ 5515
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У моего родственника СБУшники летом персики воровали. Дерево растет на углу участка. Значит подъехала машина, выбежал этот скотиняка, сорвал несколько персиков, прыгнул в машину и смылся.
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видили срок? 5 - 10. это для судьи, а он уже определит, мог или не мог предотвратить. это если докажут что виноват. но думаю что сами виноваты. я водитель с большим стажом и не перестаю о...уевать от поведения пешеходов
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сбушник... на ланосі??? Ну навірно чесний поки що
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Вот мразь СБУшная - вместо того, чтобы соблюдать закон, она его нарушает!
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А ти,кацапчику,представ що то твоє дитя згвалтували,і СБУшник їхав щоб спіймати гвалтівника? Подобаєця? Ось коли таке станеця,то до тебе через тиждень приїдуть,на хромій кобилі. Співробітник СБУ на службовому автомобілі на смерть збив двох пішоходів на Хмельниччині, - ДБР - Цензор.НЕТ 9604
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Я тільки ось дорогу не бачу, якісь горби з ямами .То що вони переходили дорогу в недозволеному місці це не є гут, так вони були непомітні в темряві - без світловідбиваючих жилетів, а оптика в Україні на автомобілях засираэться моментально бо дороги всi брудні, а ось ганяти під сотку в населеному пункті це злочин, кожен день бачу таких довбоьобiв у Львові
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