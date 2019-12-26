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Все про:Міноборони (2975) військовослужбовці (2612) їжа (105) Загороднюк (97)

 Усі військові частини перейдуть на нову систему харчування в 2020 році, - Загороднюк

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що всі військові частини з наступного року перейдуть на нову систему харчування із застосуванням каталогу продуктів харчування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це він заявив під час брифінгу.

"З наступного року на каталог переходять всі військові частини", - сказав він.

Загороднюк зазначив, що реформа харчування торкнеться всіх військових частин, за винятком, можливо, невеликих частин, де немає сенсу вводити нову систему харчування.

Нагадаємо, реформу харчування ЗСУ почали в 2018 році, це дозволило збільшити набір продуктів з 30 до 400 позицій. Станом на липень 2019 року половина військовослужбовців перейшли на нову систему харчування за каталогом. Планувалось, що до кінця 2019 року на нову систему переведуть 100% особового складу.

27 липня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про призупинення дії наказу Міноборони про перехід військових частин на нову систему харчування.

16 грудня шостий апеляційний адміністративний суд розблокував дію наказу Міноборони України про переведення військових частин на нову систему харчування.

Дивіться також: Міноборони оскаржило рішення про призупинення переходу військових частин на систему харчування за каталогами. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167450
 
 
 Топ коментарі
 
Сначала все, что сделал Порох оно отменило, а теперь возвращает с таким видом и пафосным анонсом, как будто это его заслуга.
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после вазелиновых "реформ" из каталога можно вычеркнуть все блюда с картофелем.
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Игорь Хирскл

Только про армию,не надо )) - Стефанчуками воняет.
25.03.2019 16:41
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Ты хотел сказать - Свинарчуками, они же онижедети, они же "без 500 тыс. новый год отмечать не буду"?
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не 500, а 300 тычяч - это раз,

а несогласие отмечать Новый год без 300 тисяч гривень преступлением не является - это два.

И почему с прекращением "воровства Свинарчуков" денег не добавилось, а уменьшилось ?
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и тут зебилы себе заслугу пиратов Марчело на грудь вешают - во уроды Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9713
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Сначала все, что сделал Порох оно отменило, а теперь возвращает с таким видом и пафосным анонсом, как будто это его заслуга.
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Ага , Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8537 при Петюне солдаты на фронте готовили себе сами,так как в столовой готовили гадость..
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ага особенно когда до столовой пилит и пилить Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3228 зато при вовке в белом переднике сервант из слуг народа к сеньорам которые на 0 несёт подносы с едой да Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3228 а для услаждения и сме=ха лысый из 95го лезет на бруствер и развернувшись к сепарам спиной спускает штаны и показывает им свой зад вместе со всей студией 95 Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3228
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Многие пойдут в Армию, что бы хоть там нажраться. В основном таких и берут.
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У нової влади будуть власні перемоги? чи нам і далі будуть видавати досягнення старої за здобутки нової???
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А покарають тих тварин, які заблокували перехід. Там одна тварина-підприємець з Луцька в суд подавала. Думаю вона не одна така тварь. То покарають якось тварин...
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То шістки. Замовники нагорі, труба виконавець
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Бажано з фотозвітами.
Бо на папері одне, а в реаліях інше.
До того ж ЗСУ вже півроку як мали би годувати за натівськими стандартами, але з нами трапився зелінський.
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ЗЕлёный соус из дохлых ихтамнетов к расейским жареным фашистским оккупантам будеть ?
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