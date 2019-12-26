 Усі військові частини перейдуть на нову систему харчування в 2020 році, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це він заявив під час брифінгу.
"З наступного року на каталог переходять всі військові частини", - сказав він.
Загороднюк зазначив, що реформа харчування торкнеться всіх військових частин, за винятком, можливо, невеликих частин, де немає сенсу вводити нову систему харчування.
Нагадаємо, реформу харчування ЗСУ почали в 2018 році, це дозволило збільшити набір продуктів з 30 до 400 позицій. Станом на липень 2019 року половина військовослужбовців перейшли на нову систему харчування за каталогом. Планувалось, що до кінця 2019 року на нову систему переведуть 100% особового складу.
27 липня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про призупинення дії наказу Міноборони про перехід військових частин на нову систему харчування.
16 грудня шостий апеляційний адміністративний суд розблокував дію наказу Міноборони України про переведення військових частин на нову систему харчування.
Только про армию,не надо )) - Стефанчуками воняет.
25.03.2019 16:41
а несогласие отмечать Новый год без 300 тисяч гривень преступлением не является - это два.
И почему с прекращением "воровства Свинарчуков" денег не добавилось, а уменьшилось ?
Бо на папері одне, а в реаліях інше.
До того ж ЗСУ вже півроку як мали би годувати за натівськими стандартами, але з нами трапився зелінський.