 Аваков сам не впевнений у правильності версії вбивства Шеремета, - повірений у справах США Тейлор

Про це журналістам сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Аваков провів дуже детальний брифінг для нас, закордонних послів. Але водночас я читаю, що пише українська преса, і чудово розумію, що є питання. Аваков запитав кілька держав-партнерів про допомогу (у розслідуванні. - Ред.). І мені відомо, що кілька з них зараз вивчають, чим би ми могли допомогти", - сказав Тейлор.

Дипломат заявив, що не впевнений у тому, що Аваков особисто переконаний у провині тих, кому висунули офіційні звинувачення у вбивстві Шеремета.

"Він не повідомив нас про свої висновки, але він сказав, що попереду "багато роботи". Тому я справді не думаю, що і він сам переконаний", - додав Тейлор.

Читайте також: Одягу з принтом, який показало МВС, у гардеробі Антоненка знайдено не було, - ексчлен ГРД Маслов

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.