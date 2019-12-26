 Аваков сам не впевнений у правильності версії вбивства Шеремета, - повірений у справах США Тейлор

Про це журналістам сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Аваков провів дуже детальний брифінг для нас, закордонних послів. Але водночас я читаю, що пише українська преса, і чудово розумію, що є питання. Аваков запитав кілька держав-партнерів про допомогу (у розслідуванні. - Ред.). І мені відомо, що кілька з них зараз вивчають, чим би ми могли допомогти", - сказав Тейлор.
Дипломат заявив, що не впевнений у тому, що Аваков особисто переконаний у провині тих, кому висунули офіційні звинувачення у вбивстві Шеремета.
"Він не повідомив нас про свої висновки, але він сказав, що попереду "багато роботи". Тому я справді не думаю, що і він сам переконаний", - додав Тейлор.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
https://youtu.be/1jXPeiNAeKw
смотрим с 3:10
Ему ещё не сказали. уверен он или нет.
Тут якось виглядає що тейдор свого міньйона пробує вигородити !? Цікаво це любовник гавакяна чи просто "родствєнная душа"?
А як жеж тапіріка клоун -нелох котрий порушив презумпцію невинуватості? Він належить до касти недоторканих?
х/ф кавказская пленница
Странно, что Тейлор этого не понимает
Аваков это обвинитель от государства как любой правоохранительный орган,который обвиняет,а адвокат защищает.
Суд решает кто из них прав беспрестрастно взвешивая аргументы сторон.
Поэтому богиня правосудия слепая и с весами.
Если они не уверены значит дело нужно закрыть.как то так.
Без достаточных оснований ( не уверен) ее предъявлять нельзя.
На это тонко как бы и намекает американский товарищь,но особо не вмешивается по принципу та хай им грець или горбатых могила исправит.
Как то так.
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гнать этого телепуаро нах...
Он просто делает то о чем его просят или прикаЗевают.
і час все розставить по своїх місцях
Это американцы создали государство где конституция и декларация о независимости это договор свободных граждан об учреждении государства.
Основополагающие акты так сказать.
В Украине когда то написали первую в мире конституцию,но с тех пор измельчал народ под давлением соседа.
Видите сколько у нас общего с американским народом и с другой стороны разного...
Где царь это основа государства,поэтому у нас президент ставит себя выше конституции и это нравится....
В 1588 году в Вильне был подписан третий Статут Великого княжества Литовского. Это был свод всех законов, действовавших тогда в ВКЛ, прототип конституции. Он был настолько совершенным, что действовал на наших землях 250 лет - до 1840 года. По образцу Статута позднее были написаны своды законов многих стран Центральной и Восточной Европы.
Статуты Великого княжества Литовского были прототипами конституции того времени. По мере того как страна росла (в XVI веке она достигла максимальных размеров: ВКЛ простиралось от Балтийского до Чёрного моря и включало земли современных Латвии, Литвы, Польши, Беларуси, России и Украины), в неё попадали новые земли, где действовали свои законы. Чтобы местные суды не пользовались разными законами, ещё в 1468 году был издан Судебник Казимира - первый свод законов ВКЛ. Потом на его основе вышли 1-й Статут, 2-й Статут и, наконец, 3-й Статут.
На шо тебе Вещь Посполитая?
сабаків сам не вірить у те, що
збрехав, але буде впиратися