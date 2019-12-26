 Конституційний Суд дав негативний висновок щодо законопроєкту Зеленського про позбавлення нардепів мандата за кнопкодавство і прогули, - Веніславський

Про це кореспонденту LIGA.net повідомив представник президента в КСУ Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.
"Конституційний Суд надав негативний висновок", - повідомив він.
За словами Веніславського, КСУ встановив, що ініціатива Зеленського не відповідає вимогам статті 157 Конституції України. Водночас, із повним текстом рішення суду Веніславський ще не ознайомився.
Законопроєкт передбачав, що повноваження нардепа можуть бути припинені, якщо:
- депутат вийшов із громадянства України або виїхав на постійне проживання за кордон;
- суд встановив, що депутат займався "кнопкодавством";
- депутат був відсутній без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітету впродовж однієї сесії (за рішенням Верховного Суду).
то петя мерещится то порохоботи
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Интересно, а как юридически звучит в проекте этого закона это действие - "кнопкодавтсво"?