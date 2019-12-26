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Все про:депутат (978) Зеленський (3982) КС (369) прогул (65) кнопкодавство (47) Веніславський (10)

 Конституційний Суд дав негативний висновок щодо законопроєкту Зеленського про позбавлення нардепів мандата за кнопкодавство і прогули, - Веніславський

Конституційний Суд визнав неконституційним законопроєкт президента Володимира Зеленського №1027 про додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата.

Про це кореспонденту LIGA.net повідомив представник президента в КСУ Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд надав негативний висновок", - повідомив він.

За словами Веніславського, КСУ встановив, що ініціатива Зеленського не відповідає вимогам статті 157 Конституції України. Водночас, із повним текстом рішення суду Веніславський ще не ознайомився.

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Законопроєкт передбачав, що повноваження нардепа можуть бути припинені, якщо:

- депутат вийшов із громадянства України або виїхав на постійне проживання за кордон;

- суд встановив, що депутат займався "кнопкодавством";

- депутат був відсутній без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітету впродовж однієї сесії (за рішенням Верховного Суду).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардепи від ОПЗЖ Ларін і Чорний кнопкодавлять у Раді без використання рук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167447
 
 
 Топ коментарі
 
Якби ти був не кацапом то знав би, що суддів назначають на 7 років, а по пєтіній квоті там всього 3 судді з 16.
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Конечно.При Пэци тех судей назначали,они и свого шэхфа-головного прогульшика отмазують.
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Якби ти був не кацапом то знав би, що суддів назначають на 7 років, а по пєтіній квоті там всього 3 судді з 16.
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Вот они его (Пцю) и "отмазали".Даже кацапу цэ ясно.
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зеленодрочеров зелено дерьмо так и не отпускает
то петя мерещится то порохоботи
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Вот они его (Пцю) и "отмазали".Даже кацапу цэ ясно.
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Зеленые должны проголосовать закон по которому отзывать депутатов могут с их округа те, кто за них голосовал.Это будет очень справедливо.
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Ну и чей суд, ЗЕ?. Это только при Пэтрухе он был карманным.
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Порохоидиотам нечем крыть. Думают.
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Ти коли останній раз відвідував вікі? Чи в тебе нема інтернету?
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Этот законопроект с самого начала был не проходной по Конституции, и наверняка это не могли не знать написатели=советники Зели. Но его подали, чтобы его Конституционный суд отверг. Чтобы Зеля развел руками, мол ну я же хотел, но не получилось....Меня еще удивляет, не легче ли сенсорную кнопку внедрить, но зелепуки упорно с наччтойчивостью барана всем втирают . что надо ввести штрафы и увольнения депутатов. Тот же суперюрист с лицом шрека Стефанчук, это трет в Раде постоянно....
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зеленодрочерам зеленски с ютубчика расказивает что петя купил все суди)))
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А что, разве в деятельности зхепрезэрыла на столь высоком посту есть какой-нить позитив?Конституционный Суд дал негативный вывод по законопроекту Зеленского о лишении нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы, - Вениславский - Цензор.НЕТ 5273
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В Украине само слово " Суд " уже вызывает отрицательные эмоции . Нельзя уволить прогульщика за прогулы - это нарушение конституции или законов ? " А судьи кто ? " - никогда не устареет .
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суд установил, что депутат занимался "кнопкодавством"
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Интересно, а как юридически звучит в проекте этого закона это действие - "кнопкодавтсво"?
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И не только кномподавством, а рукоблудством тоже Конституционный Суд дал негативный вывод по законопроекту Зеленского о лишении нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы, - Вениславский - Цензор.НЕТ 4074
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Та тому суду самое место на НАРАХ вместе с кнопкодавами ...
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и субсидии мандатоносцам умножьте на пять...
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клоуни мають виступати в шапіто, а не видавати закони
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Якби зелені дійсно хотіли б прийняти цей закон то краще підготувались,усунувши всі можливі перешкоди...А так вони приймуть,суд відмінить - і всі будуть задоволені...Ну,крім лоханутого нашого електорату,який скаже о-о-о,той суд,Зєля так хоче...а йому не дають...
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А які перешкоди, набутилка? Там не може бути іншого прочитання.
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Короче, теперечки усіх прогульників, які забили болт на роботу і яких за це було звільнено роботодавцем, повернути на робочі місця, і виплатити неустойку. Ну а шо, так вирішив КСУ, не посперечаєшся.
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Чувачок забув сказати,що КСУ дав негативний висновок і по Закону про ДБР ,що не завадило йому підписати. Це чергова підстава для кримінального переслідування Зєлєнского.
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- работник отсутствовал без уважительных причин на трети рабочих дней в течение одного месяца, при этом получал полную зарплату ? аналогия (по решению Верховного Суда).Как вам суки в мантиях такое ?
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