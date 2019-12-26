 Нові точки розведення сил на Донбасі вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків, - Загороднюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми говоримо про повне перемир'я з 1 січня. Тобто ми зараз готуємося до цього і будемо працювати... Щодо точок. Так, ми визначили наші точки. Як ми вже говорили, ці точки мають абсолютно чіткий гуманітарний характер - тобто це переходи, де населення може перетинати лінію розмежування. Зараз вони обговорюються в Тристоронній контактній групі", - сказав Загороднюк.
За його словами, поки назви нових точок не можна озвучити.
"Для нас вони вже відомі, вони нам повністю підходять, там немає ризиків", - пояснив міністр.
Нагадуємо, за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ заявили, що підтримують домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи з розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.
головний ризик - нарциси при владі і ,до того ж зелені)
в "українських" типу виданнях на кшталт НВ:
їм треба терміново оголити наш північний фланг...
Но, все равно отводили, сдавая наши города и народ оккупанту!
Спробуйте потім назад забрати те, що здаєте.
Фотофакт.
Американский наемник "Блэкуотер" на строительстве Шулявского путепровода в Киеве
Это, где граждане будут ходить в Украину за баблом. Мне представляется, что вова хутин свалял дурака, когда официально пристегнул крым к россии. Он, наверное. сейчас себя за все места кусает. Не было бы никаких санкций и мы бы и их по сей день содержали.
Если уж идти в совок то всем вместе.
Тут одного даже забанили за это.
Дмитро крук или как то так.
Это не ты?
Він був дальнобійником, здається.
Я не знала, що його деактивували.
За то что он сказал,что если вы будете тянуть Украину в рашу,то западная Украина отделится.
И уничтожение половины населения в таких войнах - не редкость...
Потому для Украину есть лишь один выход - становиться сильнее Русни.
По информации украинской разведки, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения - около 8 км) противник разместил 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" из состава отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ.Источник: https://censor.net.ua/v3167380
точно треба
розводити.
Адже війни завжди закінчуються поразками . Адже так Немо
Обстріли щодня, хлопці гинуть і зазнають важких поранень, обміну нема (щось там накалякали про 29.12), а відводити українську армію і нищити укріплення - та хоч завтра !
зе-сволота готова !
Аби тільки ви не встигли втекти.
Кстати в ету пользу говорит еще и тот факт что до сих пор подконтрольные территории бывших донецких и луганских областей не перераспределили между другими областями. Неужели ждут что ета территория вернется под прежние обласные центры типо луганска и донецка?