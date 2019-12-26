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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3167) Нафтогаз (668) дивіденди (4)

 Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" достроково виплатити 8,5 млрд грн дивідендів за 9 місяців 2019 року

Кабінет міністрів України зобов'язав НАК "Нафтогаз України" не пізніше 27 грудня 2019 року направити до держбюджету на виплату дивідендів частину чистого прибутку за дев'ять місяців поточного року в сумі 8,5 млрд грн.

Затвердження відповідного рішення зборів акціонерів НАК закріплено розпорядженням Кабміну від 26 грудня 2019 року, текст якого оприлюднено на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

Надалі ця сума буде врахована при розрахунку і виплаті компанією дивідендів за підсумками діяльності за весь 2019 рік.

Як повідомлялося, в січні-листопаді 2019 року доходи держбюджету України були на 5,9% нижче за план, зокрема загальний фонд отримав на 6,1% менше плану. Мінфін пов'язує недовиконання доходів зі зміцненням курсу гривні.

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Дивіденди з прибутку компанії, як правило, виплачують у той рік, який іде наступним після року, за який отримали прибуток. Тобто, дивіденди за 2019 рік Нафтогаз мав заплатити в бюджет у 2020 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167444
 
 
 Топ коментарі
 
Казна порожня - як я вас розумію!
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це що , в слуг урода, ще один карпаратів намічається? на 8,5 млрд?
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теперь сладкое только для бабушки. Бородатой.
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це що , в слуг урода, ще один карпаратів намічається? на 8,5 млрд?
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оно с богданом на нг в Карпаты собралось...
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до каломийського на Буковель, і з хорошим подарунком
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Эх, снова мама в Америке останется без сладкого...
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теперь сладкое только для бабушки. Бородатой.
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"нет, сынок, это ты теперь будешь меньше кушать!" (с)
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Без сладкого останеться быдло, голосовавшее за зеленского. Потому что раньше давали 1% премии от отсуженых денег у рашки, а сейчас зеленая песень проедает деньги на перед, тратит те налоги и диведенты, которые должны были идти в бюджет в следующем году.
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У пана атамана не хватает золотого запаса.
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Зеленский всерьез задумался над отставкой премьер-министра. и соответственно всего правительства. Это вариант который позволит убрать наконец то Авакова без особых хлопот и найти крайнего в пиковой ситуации с бюджетом. Это очень беспокоит "группу Абромавичюса", которая через свои каналы запустила информацию об участии Коломойского, Ахметова и прочих в отставке Гончарука. Еще раз, для всех - Гончарук абсолютно декоративная фигура, ничего не решающая и ничего не значащая. Просто Зеленскому нужен очередной пиар-ход для выиграша времени.(с)
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Не віриться що Зеля зможе прибрати Авакова.
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"Зеленський всерьез задумался" - сюр какой-то
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Денег нет,но вы держитесь. Зелики "хазяйнують".
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Таке враження що зебня потікає з 1-го січня, в 2020 де гроші будете брати?
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Нафтогаз компания государственна,и право государства решать когда и сколько прибыля с дивидентов в бюджет перечислять.Главное,что бы прибыля булы,а не убыля как при бабе Йули.
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Як би все вірно, але тут нюанс, ці гроші вже були забиті в бюджет 2020, 10 млрд з бюджету 2020 Гончарук вже поцупив, тепер ще 8, спробуте піти до керівника і взяти зарплату за травень 2020 року.
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А в 2020 новые прибыля та дивиденты будуть.У чому пытання?Еще должок вид Рашки по Стокгольму прыйдэ,да и с транзитом газа усэ гаразд.Не вижу ни якого "шухеру".
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Так у вас і 2021 в травні буде зарплата, йдіть зараз, беріть за травень 2020, взагалі то колись за таке була стаття.
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Так дивиденты за 2019 рик,а не за 2021.Будуть в 2021, будем брать.Нэма пытань.Дожыты трэба.
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найбільше всього доходи бюджету зростали за прем'єра тимошенко .
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А доходы Нафтогазу,тэж рослы?Что то не припомню такого?
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доходи нафтогазу це фактично ще один податок. сам нафтогаз нічого не робить він фактично прокладка. звідки доходи?
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А ты у производителей прокладок спроси,откель доходы?В 2019 году у Нафтогаза доходы(прибыля) есть,отсюда и дивиденты.А при Йуле Нафтогаз був убыточным,тому и дивидентов-прибылей не було.При Йуле убытки Нафтогазу с бюджету финансувалыся.Вот у нее и спроси,откуда убытки?
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ціна на імпортний газ 7-10 років тому через високу ціну на нафту 110-120$ доходила майже до 500 $ ще й купували високі об'єми. потім коли ціна на нафту обвалилась в 2016 до 40 $ відповідно ціна на газ впала до 215$. це якщо по "ганебному" контракту тимошенко, коротше ціна на газ в останні роки суттєво впала. борги за комуналку минулого літа досягли точно не пам'ятаю але десь 60 млрд грн. десь приблизно стільки ж треба і на субсидії. це майже стільки що нафтогаз платить як податки. за тимошенко була більша ціна на газ, більше його купували, не тратили стільки на субсидії і не було таких боргів за послуги. якщо ти лібертаріанець то тоді все зрозуміло люди повинні виживати хто як хоче, тут я с тобою спорити не буду.
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Ну так ты фсеее знаешь.Чего тогда спрашиваешь,откуда у Нафтогаза дивиденты?Отвечу в шутку,не обижайся:"От верблюда".А комуналка при Йуле действительно была меньше,чем сейчас.С этим не поспоришь.Но и правда в том,что миллиардные долги Нафтогаза,дотировались из бюджета,тоесть из нашего кармана.Это то же правда.
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А нинішні борги він не з того самого джерела віддаватиме? А надприбутковість бізнесу "купи продай газ" не з нашої кишені береться? Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" достроково виплатити 8,5 млрд грн дивідендів за 9 місяців 2019 року - Цензор.НЕТ 5572
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"Прибиля" прихватизують зараз, а "убиля" накопичуються на майбутнє коли треба буде віддавати зарубіжні кредити на імпорт газу, які Нафтогаз щороку оптом смокче.
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Общая сумма не возврата НДС на 19.12. 2019 г. - 16.234 млрд. гривен. Объем продолжает увеличиваться.(с)
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Як я розумію,в казні лишилася дірка від бублика і мертвого віслюк вуха...
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А що таке "казна"? Це скорочення від "казна-що"? Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" достроково виплатити 8,5 млрд грн дивідендів за 9 місяців 2019 року - Цензор.НЕТ 9188
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Як я розумію,в казні лишилася дірка від бублика і мертвого віслюк вуха...
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Чого лише за 19тий рік, хай вже і за 9 місяців 20того року, не вже самокату важко розрахувати дивіденди Нафтогазу на рік у перед...))
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Ух кляті папередніки!!! Заробили за три квартали 8.5 млрд грн.
Коли вже нарешті за це посадять клятого баригу?!?!
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шо, зассали гривнепатриоты ,Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" достроково виплатити 8,5 млрд грн дивідендів за 9 місяців 2019 року - Цензор.НЕТ 2405 не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать, а то нерезы на выход ломануться...
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