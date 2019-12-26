 Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" достроково виплатити 8,5 млрд грн дивідендів за 9 місяців 2019 року

Затвердження відповідного рішення зборів акціонерів НАК закріплено розпорядженням Кабміну від 26 грудня 2019 року, текст якого оприлюднено на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

Надалі ця сума буде врахована при розрахунку і виплаті компанією дивідендів за підсумками діяльності за весь 2019 рік.

Як повідомлялося, в січні-листопаді 2019 року доходи держбюджету України були на 5,9% нижче за план, зокрема загальний фонд отримав на 6,1% менше плану. Мінфін пов'язує недовиконання доходів зі зміцненням курсу гривні.

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Дивіденди з прибутку компанії, як правило, виплачують у той рік, який іде наступним після року, за який отримали прибуток. Тобто, дивіденди за 2019 рік Нафтогаз мав заплатити в бюджет у 2020 році.