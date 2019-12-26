 Україна може обміняти терористів, які захопили Маріупольське ГУВС в травні 2014 року, їх відпустили з-під варти

Про це повідомляє місцевий сайт 0629.com.ua, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що підозрювані написали заяви з проханням включити їх до списку обміну на українців, незаконно утримуваних у в'язницях на непідконтрольній частині Донбасу і на території Росії.
Як відомо, 9 травня 2014 року група озброєних бойовиків напала на міський відділ міліції Маріуполя, взявши заручників. В результаті операції зі звільнення загинули 13 осіб, включно з терористами. Частина терористів переодяглася і зуміла безперешкодно покинути оточений район. На лаві підсудних опинилися четверо осіб. Затриманим Є.Дружиніну, О.Стрельніковичу, В.Скрипнику і В.Бірюкову інкримінують умисне вбивство, створення терористичної угруповання, зберігання зброї.
Тем козлам на винторогии будет хуже, чем в тюрьме в Украине, пусть ехают
обмін проводить не Україна
обмін проводить антиукраїнська влада(((
К чему эти все вопли и визги? Нам важнее вытащить своих или сберегти у себя в зверинце ублюдков?
Ну если так... то хай наши "там" расстанутся со всякими своим надеждами на возвращение. Волонтёры напишите им об этом, вы же как-то поддерживаете с ними связь.
Kavkaz Center
@newkc14
·1 ч
Пособничество.
22 декабря на пограничном пункте "Тиса" (Чоп, Закарпатская область) пограничники не впустили на территорию #Украины чеченца, гражданина Австрии, который является главным свидетелем по делу об убийстве #Окуевой
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/26/118656/posobnichestvo--vlasti-ukrainy-otkazali-vo-vezde-glavnomu-svidetelyu-po-delu-ob-ubijstve-aminy-okuevoj.shtml