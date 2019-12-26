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Все про:Маріуполь (611) обмін (564) тероризм (2132)

 Україна може обміняти терористів, які захопили Маріупольське ГУВС в травні 2014 року, їх відпустили з-під варти

У Маріуполі Жовтневий районний суд змінив запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про захоплення будівлі Маріупольського міського відділу міліції 9 травня 2014 року. Їх відпустили з-під варти під особисті зобов'язання.

Про це повідомляє місцевий сайт 0629.com.ua, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підозрювані написали заяви з проханням включити їх до списку обміну на українців, незаконно утримуваних у в'язницях на непідконтрольній частині Донбасу і на території Росії.

Як відомо, 9 травня 2014 року група озброєних бойовиків напала на міський відділ міліції Маріуполя, взявши заручників. В результаті операції зі звільнення загинули 13 осіб, включно з терористами. Частина терористів переодяглася і зуміла безперешкодно покинути оточений район. На лаві підсудних опинилися четверо осіб. Затриманим Є.Дружиніну, О.Стрельніковичу, В.Скрипнику і В.Бірюкову інкримінують умисне вбивство, створення терористичної угруповання, зберігання зброї.

Читайте також: Україна і "Л/ДНР" проведуть обмін полоненими 29 грудня, - російський "Коммерсантъ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167441
 
 
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Власти Украины отказали во въезде главному свидетелю по делу об убийстве Амины Окуевой хотя выдали ему визу. Дело о теракте против Окуевой прекратили после прихода к власти Зеленского и назначении генерала Коваля 1-м замом главы нацполиции, который известен связями с Москвой (с)
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ГОВНА В ЛУГАНДОНЕ ПОВЫШАЕТСЯ И ПОВЫШАЕТСЯ!
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Кстати что с теми уродами которые в прошлом году в восьмером на грузовике прорвались к боевикам и сдались в плен? Как то все подозрительно затихло
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И что?
Тем козлам на винторогии будет хуже, чем в тюрьме в Украине, пусть ехают
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вазелиновіе сливают свидетелей и участников кацапской агрессии, по итогу продадут все это как "гражданский конфликт который начался из-за закона о языке"
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Украина может обменять террористов, захвативших Мариупольское ГУВД в мае 2014 года, их отпустили из-под стражи
обмін проводить не Україна
обмін проводить антиукраїнська влада(((
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Ребята, нам давно пора определиться, шо мы вообще хотим. Сгноить в своих тюрьмах харьковских террористов или допустить сгнивание в расийских тюрьмах наших людей?
К чему эти все вопли и визги? Нам важнее вытащить своих или сберегти у себя в зверинце ублюдков?
Ну если так... то хай наши "там" расстанутся со всякими своим надеждами на возвращение. Волонтёры напишите им об этом, вы же как-то поддерживаете с ними связь.
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Україна може обміняти терористів, які захопили Маріупольське ГУВС в травні 2014 року, їх відпустили з-під варти - Цензор.НЕТ 5028 Kavkaz Center

@newkc14

·1 ч

Пособничество.
22 декабря на пограничном пункте "Тиса" (Чоп, Закарпатская область) пограничники не впустили на территорию #Украины чеченца, гражданина Австрии, который является главным свидетелем по делу об убийстве #Окуевой
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/26/118656/posobnichestvo--vlasti-ukrainy-otkazali-vo-vezde-glavnomu-svidetelyu-po-delu-ob-ubijstve-aminy-okuevoj.shtml
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