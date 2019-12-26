 Україна може залишити ОРДЛО без води, якщо терористи не погасять борги за комуналку, - заступник голови ДонОДА Мороз

Про це пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на заяву заяви заступника голови Донецької облдержадміністрації Ігоря Мороза під час засідання колегії, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша проблема, яка існує, - це відсутність оплати з тимчасово непідконтрольної території", - сказав Мороз.

Він зазначив, що непідконтрольна частина області споживає 23 мільйони м3 води на місяць, а підконтрольна - 10 мільйонів м3. Крім того, заступник голови ДонОДА розповів, що українська сторона щомісяця втрачає 140 мільйонів гривень на електроенергії, яка використовується для доставки води на окуповані території.

Мороз пояснив, що питання оплати за водопостачання було винесено на розгляд Тристоронньої контактної групи і "та сторона" попередньо погодилася оплатити послуги, однак остаточного механізму розрахунків досі немає.

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При цьому система водопостачання в Донецькій області взаємопов'язана з обох боків лінії зіткнення. Заступник голови ДонОДА пояснив, що уряд доручив розробити схему альтернативного водопостачання підконтрольній владі території з визначенням джерел та засобів.

"Це перекидання води зі Запоріжжя на Маріуполь і з Павлограда на Покровськ. Але ці проєкти ще в цінах 2010 року коштували близько 5 мільярдів гривень", - зазначив Мороз.

Він додав, що якщо уряд прийде до висновку, що від окупантів "ми нічого не отримаємо", то буде прийнято рішення про прокладання нових ниток труб, "щоб мати можливість поставки води на Маріуполь, Волноваху і на весь південь нашої області за рахунок альтернативних джерел".

Водопостачання по обидва боки лінії зіткнення здійснює комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу". Це пов'язано з тим, що об'єкти водопостачання на підконтрольній і непідконтрольній українській владі територіях взаємопов'язані. "Вода Донбасу" підпорядковується Донецькій облдержадміністрації.

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29 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про проведення міжнародного аудиту "Води Донбасу". Відповідний тендер буде оголошений Міжнародним комітетом Червоного хреста.