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 Україна може залишити ОРДЛО без води, якщо терористи не погасять борги за комуналку, - заступник голови ДонОДА Мороз

Влада України почала вивчати можливість залишити підконтрольну НЗФ "ДНР" частину Донецької області без водопостачання. Це може статися, якщо терористи не почнуть платити за воду.

Про це пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на заяву заяви заступника голови Донецької облдержадміністрації Ігоря Мороза під час засідання колегії, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша проблема, яка існує, - це відсутність оплати з тимчасово непідконтрольної території", - сказав Мороз.

Він зазначив, що непідконтрольна частина області споживає 23 мільйони м3 води на місяць, а підконтрольна - 10 мільйонів м3. Крім того, заступник голови ДонОДА розповів, що українська сторона щомісяця втрачає 140 мільйонів гривень на електроенергії, яка використовується для доставки води на окуповані території.

Мороз пояснив, що питання оплати за водопостачання було винесено на розгляд Тристоронньої контактної групи і "та сторона" попередньо погодилася оплатити послуги, однак остаточного механізму розрахунків досі немає.

Читайте також: Відключення водопостачання через борги на Луганщині: у трьох містах досі немає води, в Лисичанську понад 100 об'єктів без тепла, - ДСНС

При цьому система водопостачання в Донецькій області взаємопов'язана з обох боків лінії зіткнення. Заступник голови ДонОДА пояснив, що уряд доручив розробити схему альтернативного водопостачання підконтрольній владі території з визначенням джерел та засобів.

"Це перекидання води зі Запоріжжя на Маріуполь і з Павлограда на Покровськ. Але ці проєкти ще в цінах 2010 року коштували близько 5 мільярдів гривень", - зазначив Мороз.

Він додав, що якщо уряд прийде до висновку, що від окупантів "ми нічого не отримаємо", то буде прийнято рішення про прокладання нових ниток труб, "щоб мати можливість поставки води на Маріуполь, Волноваху і на весь південь нашої області за рахунок альтернативних джерел".

Водопостачання по обидва боки лінії зіткнення здійснює комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу". Це пов'язано з тим, що об'єкти водопостачання на підконтрольній і непідконтрольній українській владі територіях взаємопов'язані. "Вода Донбасу" підпорядковується Донецькій облдержадміністрації.

Читайте: В Україні є технології, здатні вирішити проблему водопостачання на Донбасі, - Бабак

29 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про проведення міжнародного аудиту "Води Донбасу". Відповідний тендер буде оголошений Міжнародним комітетом Червоного хреста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167439
 
   
 Топ коментарі
 
В терористів борги за комуналку, звучить фантастично.
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Ущипните меня, это сон?? "... террористы не платят за коммуналку...". Это не власть, а сборище идиотов
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...замглавы ДонОГА рассказал, что украинская сторона ежемесячно теряет 140 миллионов гривен на электроэнергии, которая используется для доставки воды на оккупированные территории

Есть подозрение, что ни хрена она не теряет, а всё бабло, ни сном, ни духом не ведая, платит остальное население Украины.
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Ущипните меня, это сон?? "... террористы не платят за коммуналку...". Это не власть, а сборище идиотов
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При Порошенко террористы в 2017 и в 2018 году передавали украинской стороне оплату по счетам за водоснабжение.
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это тебе так велели писать

или ты даун по собственной инициативе ?
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Отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на на 9 октября 2017 года и 9 января 2018 года: "На мосту к югу от
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с
неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Передача этих денежных
средств, как сообщалось, осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за
водоснабжение": https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/348921
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/365536
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где в твоей ссылке написано "украинской стороне" ?

там написано "с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные",

а кому передавали, там не написано.

Передали, скорее всего, какому-то сепару, типа тебя, не замеченному в преступлениях, подпадающих под УК Украины, а он уже типа от себя покрыл долг.

Но никакой "украинской стороны" , как ты пишешь, на том мосту быть не могло.
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Подконтрольные правительству Украины районы - это чья сторона? Украинская сторона. По этим фактам, изложенным в отчетах
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине,
в те годы не было ни опровержений правительства Порошенко, ни опровержений глав
областной администрации Луганской ОГА, назначенных Порошенко, ни реакции СБУ, ни твоего возмущенного воя.
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Дятел, район - это не сторона.

Район - это территория.

Сторона - это тот или те, кто уполномочены.
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ордло лучше можно без мыла, без воды - фигня Украина может ОРДЛО без воды, если террористы не погасят долги за коммуналку, - замглавы ДонОГА Мороз - Цензор.НЕТ 9322
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А Севоха разрешит так сделать? И что там с газом и электричеством для них?
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газ и электричество в ДЫРЫ идет с РФ но платят за них украинские власти .
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Договор с кем заключен будет ?

оцициальным признанием попахивает
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...замглавы ДонОГА рассказал, что украинская сторона ежемесячно теряет 140 миллионов гривен на электроэнергии, которая используется для доставки воды на оккупированные территории

Есть подозрение, что ни хрена она не теряет, а всё бабло, ни сном, ни духом не ведая, платит остальное население Украины.
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Да ладно сказочники кишка тонка у Зе команды им легче свои территории оставить без воды видим как они чего изволите перед ПУ
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Справедливості ради нагадаю що і Пе безкоштовно ( тобіш за наш з Вами рахунок) поставляв туди і воду і електрику
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УВЫ не может ,хотелось бы ,но УВЫ ..ибо зависим мы от ********* очень сурьзно ,например ядерное топливо они нам подгоняют ,нефть ,газ а это ХРЕНОВО .
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Ну прям таки "монополисты". И без них этого добра на рынке валом.
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ПРЕДЛАГАЮ ТЕМ КТО НАХОДИТСЯ НА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ТЕРИТОРИИ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ТЕХ КТО НЕ НА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ!
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Ага...и Мариуполь..Волноваху...и еще с десяток городов...и кучу поселков и сел на территории Украины...
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Эстонцы считаают, что по сравнению с укранискими коммунальщиками у них очень даже быстрая реакция.
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Там водогін треба будувати, комунальники самі не потягнуть.
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Дуже дотепно але тут твоя думка нікому не цікава.Розкажи це своєму свинопасу і його товаришу *****. Їм мабуть сподобається.
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В терористів борги за комуналку, звучить фантастично.
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ага, у меня за газ одна платежка не прошла сразу приехали отрубать, а тут с какого-то хера мы должны спонсировать сепаров. Само население там в основном платит, бабло просто не переводят нам и оно оседает у упырей с верхушки этого зоопарка .
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Во как, сыньоносая банда о таком даже не зареклась. Более того, электролитов ремонтировала как на крысм, так и на лугандон.
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А при свинарнику такого не було і сєпарам всі борги списували за рахунок бюджету. Хто ж тоді ************* влада?
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И при зебиле не будет...по той простой причине что вместе с ними придется отключить и города на подконтрольной Украине территории...
Это все пустой треп...
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ты хочешь сказать что большая проблема поставить вентиль после наших подконтрольных городов и перекрыть его только сепарам?
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Карту купи лапоть...для начала...
Посмотри как и откуда вода идет...а потом уже умничай...
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они ещё и свет у ахмета покупают раза в 3 дешевле чем он его нам продает
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Это даже не смешно, мы им пенсию скоро платить начнем, амнистию, выдадим удостоверения УБД, выборы проводить будем. О каких долгах речь ???
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у ордло есть выход к азовскому морю, поэтому давно пора и им воду перекрыть
пусть морскую черпают!
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Так у них и вода, и насосная. Вот им и поставили условие, что если они не заплатят, то Украина будет строить новую насосную и прокладывать новые трубы, уже в обход.
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Напомните еще, сколько откровенных сепаров посадила нынешняя власть ??? только не в кресла депутатов …
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Згадай скільки справ за п"ять років продали свинарні генпрокурори і будеш знати скільки повинно було сидіти.
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Вже давно не свинарні прокурори, чи не так ???
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Якраз не так бо тільки провели переатестацію й позвільняли ворюг,але як би там не було а справи продані.
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А они за коммкналку исправно берут с населения. И за газ. И за воду. И электричество. И если кто не заплатит - вырубают без разговоров. Ахмет хлопает в ладошки - налоги то тю-тю Украине. Добился таки своего. Еше и украинских лохов обдирает как липку. Ну ,а толку вам дебилам мне это объяснять пять лет ? ))
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Украина может оставить ОРДЛО без воды, если террористы не погасят долги за коммуналку, - замглавы ДонОГА Мороз
круто(вони із мінометів і гранатометів гатять по Україні,а Україна їм за це качає воду(((
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Украина может оставить ОРДЛО без воды, если террористы не погасят долги за коммуналку, - замглавы ДонОГА Мороз

Возмутительно. А то, что Украина подгоняет террористам все коммунальные ништяки, это нормально.
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Так и есть. Не понимаю, почему вы называете жителей оккупированных территорий - террористами (простите за каламбур).
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АбИсняю кацапам. Мы называем террористами тех кто взял в руки оружие предоставленное ****** и пошел против своей Родины воевать, так же тех "мирных жителей" которые перекрывали дороги нашим ВСУ движущимся для укрепления границы с твоим козложстаном-страной террористом, так же называем тех кто срывал государственные флаги и вывешивал кацапсячую тряпку аквафреша. Теперь понятно?
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татамжежнашилюды ! мы как всегда за них заплатим и будем по неволе спонсорами терроризма ..
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Они нас убивают а мы на них работаем. Ето пздц. Не зря же ***** каждый раз упоминает что ето Украина сама виновата и сама финансирует войну. Ну они же не украинцы чтобы им отрезать воду и свет за неуплату. Все лучшее и во благо террористов и окупантов.
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ОРДЛО живет еще по ценам 2010 года и то не платит за комуналку и свет а с украинцев уже последние штаны снимают и даже гуманитарку запрещают ввозить. Так какого черта ордиловцам обратно возвращаться в Украину хоть кто то скажет?
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>>замглавы ДонОГА Мороз<<

"Отправила Деду Морозу список своих новогодних желаний. Заблокировал, гад!"
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А до сивохи зверталися?Може він "погасить",що йому ті 140 мільйонів-дрібниця)))"Мости" ж треба налагоджувати
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"Власти Украины начали изучать возможность оставить подконтрольную НВФ "ДНР" часть Донецкой области без водоснабжения. Это может произойти, если террористы не начнут платить за воду." - сильная угроза!

"... если правительство придет к выводу, что от оккупантов "мы ничего не получим", то будет принято решение о прокладке новых ниток труб, "чтобы иметь возможность поставки воды на Мариуполь, Волноваху и на весь юг нашей области за счет альтернативных источников" - это как это??? В чем наказание то?????? Получается что террористы при любом раскладе остаются с водой. Им платить вообще нет никакого смысла. Странно что они не предъявили Украине аналогичные требования.
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УХАХАХАХАХАХАХААХПХАХАХААХ ! Зеленые сказочные дятлы !
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А УКРАЇНА ЦИМ ЗРАДНИКАМ ЩЕ Й ВОДУ ДАЄ?!
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не будьте наивными- ничего вы от окупантов не получите. на то они и окупанты.
чем быстрей вы их отрежите, тем больше денег сбережете.
да и за пенсии не забудьте, а то не которые, там хорошо устроились и росийскую пенсию получают и украинскую. при этом плюют на Украину, считая её дойной коровой.
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Вернется Порох - отключат.
Не вернется? - ну так бубачка повысит цены на "подконтрольной территории", но сепаров не обидит.
Его пуця не для того во власть пропихнул.
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Это не при порохе случайно поставлялась вода в Крым для лучшего друга фирташа ???
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Прежде чем трындеть, хорошо бы увидеть все ЦИФРЫ, начиная с 2014.
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От хорошо бы ещё организовать в ОРДЛО поставки миномётных мин калибра 120 мм и справку в наблюдательную миссию ОБСЕ предоставить, шо мол так и так, в связи нерентабельностью производства мин калибра 82 мм и, соответственно, с их отсутствием в поставляемом ассортименте, просим считать таковыми мины 120-го калибра.
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Не будет ОРДЛО платить, забудьте об этом! Они привыкли только грабить, отжимать и воровать....
Там сейчас столько долларовых миллионеров объявилось за 6 лет................
Платить не будут, точка. И ничего им не отключат.
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Коли це кримінал за щось платив? Україна може залишити ОРДЛО без води, якщо терористи не погасять борги за комуналку, - заступник голови ДонОДА Мороз - Цензор.НЕТ 9495

Ватна кримінальна ідеологія не дозволяє їм робити по іншому.
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Гордон призвал Украину отделиться от Крыма и Донбасса.

- Я Владимиру Зеленскому сказал, что я бы обратился к жителям Донбасса и Крыма со словами: кто из вас чувствует себя украинцем и хочет жить на Украине, хочет быть свободным, государство обеспечит вас жильём и работой. Приглашаем вас на неоккупированную часть Украины, - заявил он в эфире пропагандистского телеканала "Наш".О тех жителях Крыма и Донбасса, которые не примут предложение, он заявил, что они могут "оставаться там у себя, приглашать свой русский мир" и вообще делать всё, что душе угодно.
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шел пятый год войны. а на шестой год война закончилась потому что отключили свет и воду оккупантам.
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