 Україна може залишити ОРДЛО без води, якщо терористи не погасять борги за комуналку, - заступник голови ДонОДА Мороз

Про це пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на заяву заяви заступника голови Донецької облдержадміністрації Ігоря Мороза під час засідання колегії, інформує Цензор.НЕТ.
"Перша проблема, яка існує, - це відсутність оплати з тимчасово непідконтрольної території", - сказав Мороз.
Він зазначив, що непідконтрольна частина області споживає 23 мільйони м3 води на місяць, а підконтрольна - 10 мільйонів м3. Крім того, заступник голови ДонОДА розповів, що українська сторона щомісяця втрачає 140 мільйонів гривень на електроенергії, яка використовується для доставки води на окуповані території.
Мороз пояснив, що питання оплати за водопостачання було винесено на розгляд Тристоронньої контактної групи і "та сторона" попередньо погодилася оплатити послуги, однак остаточного механізму розрахунків досі немає.
При цьому система водопостачання в Донецькій області взаємопов'язана з обох боків лінії зіткнення. Заступник голови ДонОДА пояснив, що уряд доручив розробити схему альтернативного водопостачання підконтрольній владі території з визначенням джерел та засобів.
"Це перекидання води зі Запоріжжя на Маріуполь і з Павлограда на Покровськ. Але ці проєкти ще в цінах 2010 року коштували близько 5 мільярдів гривень", - зазначив Мороз.
Він додав, що якщо уряд прийде до висновку, що від окупантів "ми нічого не отримаємо", то буде прийнято рішення про прокладання нових ниток труб, "щоб мати можливість поставки води на Маріуполь, Волноваху і на весь південь нашої області за рахунок альтернативних джерел".
Водопостачання по обидва боки лінії зіткнення здійснює комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу". Це пов'язано з тим, що об'єкти водопостачання на підконтрольній і непідконтрольній українській владі територіях взаємопов'язані. "Вода Донбасу" підпорядковується Донецькій облдержадміністрації.
29 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про проведення міжнародного аудиту "Води Донбасу". Відповідний тендер буде оголошений Міжнародним комітетом Червоного хреста.
или ты даун по собственной инициативе ?
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с
неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Передача этих денежных
средств, как сообщалось, осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за
водоснабжение": https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/348921
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/365536
там написано "с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные",
а кому передавали, там не написано.
Передали, скорее всего, какому-то сепару, типа тебя, не замеченному в преступлениях, подпадающих под УК Украины, а он уже типа от себя покрыл долг.
Но никакой "украинской стороны" , как ты пишешь, на том мосту быть не могло.
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине,
в те годы не было ни опровержений правительства Порошенко, ни опровержений глав
областной администрации Луганской ОГА, назначенных Порошенко, ни реакции СБУ, ни твоего возмущенного воя.
Район - это территория.
Сторона - это тот или те, кто уполномочены.
оцициальным признанием попахивает
Есть подозрение, что ни хрена она не теряет, а всё бабло, ни сном, ни духом не ведая, платит остальное население Украины.
Это все пустой треп...
Посмотри как и откуда вода идет...а потом уже умничай...
пусть морскую черпают!
круто(вони із мінометів і гранатометів гатять по Україні,а Україна їм за це качає воду(((
Возмутительно. А то, что Украина подгоняет террористам все коммунальные ништяки, это нормально.
"Отправила Деду Морозу список своих новогодних желаний. Заблокировал, гад!"
"... если правительство придет к выводу, что от оккупантов "мы ничего не получим", то будет принято решение о прокладке новых ниток труб, "чтобы иметь возможность поставки воды на Мариуполь, Волноваху и на весь юг нашей области за счет альтернативных источников" - это как это??? В чем наказание то?????? Получается что террористы при любом раскладе остаются с водой. Им платить вообще нет никакого смысла. Странно что они не предъявили Украине аналогичные требования.
чем быстрей вы их отрежите, тем больше денег сбережете.
да и за пенсии не забудьте, а то не которые, там хорошо устроились и росийскую пенсию получают и украинскую. при этом плюют на Украину, считая её дойной коровой.
Не вернется? - ну так бубачка повысит цены на "подконтрольной территории", но сепаров не обидит.
Его пуця не для того во власть пропихнул.
Там сейчас столько долларовых миллионеров объявилось за 6 лет................
Платить не будут, точка. И ничего им не отключат.
Ватна кримінальна ідеологія не дозволяє їм робити по іншому.
- Я Владимиру Зеленскому сказал, что я бы обратился к жителям Донбасса и Крыма со словами: кто из вас чувствует себя украинцем и хочет жить на Украине, хочет быть свободным, государство обеспечит вас жильём и работой. Приглашаем вас на неоккупированную часть Украины, - заявил он в эфире пропагандистского телеканала "Наш".О тех жителях Крыма и Донбасса, которые не примут предложение, он заявил, что они могут "оставаться там у себя, приглашать свой русский мир" и вообще делать всё, что душе угодно.