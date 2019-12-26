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Все про:Міноборони (2975) США (5863) Javelin (63)

 Україна і США узгодили поставку другої партії "Джавелінів", - Міноборони

Україна уклала контракт зі Сполученими Штатами про постачання другої партії протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Про це повідомив заступник міністра оборони Анатолій Петренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТһеБабель.

За словами Петренка, контракт було укладено впродовж 4 кварталу "за рахунок зосередження ресурсів".

"Ми також замовляємо аналогічні ракетні комплекси нашого виробника. Ми маємо кілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих різного типу автомобілів і бронемашин, кілька літаків і продовжуємо рухатися у напрямку забезпечення військ станціями радіолокаційної боротьби. Було реалізовано в 2019 році два контракти з урядом США за програмою іноземних військових продажів, один контракт з агентством НАТО з підтримки і постачання", - розповів заступник міністра.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167438
 
   
 Топ коментарі
 
Хіба є вакцина від вати мізків?
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ти забув написати, що марадьор першу партію джавелінів вкрав Украина и США согласовали поставку второй партии "Джавелинов", - Минобороны - Цензор.НЕТ 4511
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Тобто в той час,коли підприємства нашої оборонки стають з-за відсутності замовлень,вони вигрібають останнє з оборонного бюджету,щоб закупити щось в США ?
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Зрада! Зеленський має відповісти за це перед народом! Усі на майдан!
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ти забув написати, що марадьор першу партію джавелінів вкрав
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Тобто в той час,коли підприємства нашої оборонки стають з-за відсутності замовлень,вони вигрібають останнє з оборонного бюджету,щоб закупити щось в США ?
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Там штати 300лямів зелені нам виділили - на них і куплять.
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похоже имеются ввиду самолеты радиолокационной разведки
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Ліпше б обладнання якесь медичне поставили або ліки чи вакцину.
А то спішать "підлити масла у вогонь"!
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питання типового дамбаського люмпена " а нах ... нам оборонятися, якщо нема чим лікуватися?"
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Це кацап косить під дамбаского люмпена.
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шановний з квітня закривається 90% районних лікарень ! нашо тобі вакцина!
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Хорошо бы ещё на ПВО современное раскошелиться, потому как стерханутый помешан на самолётах.
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Джавеліни це добре. Козлорилі тепер в танк боятимуться сідати. Але дальність 2км... Нам би ракеток побільше...
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Ви що з глузду зїхали? Перзидент ночей недосипає про дружбу з страшним братом мріючи, а вам ракети.
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Малоросс, с какими условиями поставлялась "первая партия"?
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А на хрена они нужны? Зе,по-моему,за мир во всём мире,ну, как и *****
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