 Україна і США узгодили поставку другої партії "Джавелінів", - Міноборони

Про це повідомив заступник міністра оборони Анатолій Петренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТһеБабель.

За словами Петренка, контракт було укладено впродовж 4 кварталу "за рахунок зосередження ресурсів".

"Ми також замовляємо аналогічні ракетні комплекси нашого виробника. Ми маємо кілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих різного типу автомобілів і бронемашин, кілька літаків і продовжуємо рухатися у напрямку забезпечення військ станціями радіолокаційної боротьби. Було реалізовано в 2019 році два контракти з урядом США за програмою іноземних військових продажів, один контракт з агентством НАТО з підтримки і постачання", - розповів заступник міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вперше купить у США Javelin, - Чалий