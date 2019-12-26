 У США вже немає людини, яка повністю займається Україною, і це катастрофа, - Клімкін

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексглава МЗС України Павло Клімкін.

"Коли мене журналісти мучать питанням про основні наслідки цього року, я кажу, що ми в ситуації більш складній, ніж рік тому. І це не пов’язано виключно з перевантаженням влади в Україні. Це пов’язано і з тим, що відбувається в Штатах. І це реально катастрофа для нас - і на довгу перспективу теж", - зазначив Клімкін.

Він уточнив, що в Штатах вже немає людини, яка повністю займається Україною.

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"Жодної! Тобто є люди, які за своїм мандатом менеджують українсько-американські відносини - але немає жодної людини, яка вкладається в Україну. А ще рік тому було абсолютно по-іншому", - сказав ексміністр.

Повний текст інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте тут.