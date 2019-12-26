EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  887  28
Все про:США (5863) Клімкін (1515)

 У США вже немає людини, яка повністю займається Україною, і це катастрофа, - Клімкін

Після звільнення Курта Волкера з посади спеціального представника США в справах України в США не залишилося людини, відповідальної за український напрям.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексглава МЗС України Павло Клімкін.

"Коли мене журналісти мучать питанням про основні наслідки цього року, я кажу, що ми в ситуації більш складній, ніж рік тому. І це не пов’язано виключно з перевантаженням влади в Україні. Це пов’язано і з тим, що відбувається в Штатах. І це реально катастрофа для нас - і на довгу перспективу теж", - зазначив Клімкін.

Він уточнив, що в Штатах вже немає людини, яка повністю займається Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін ніколи не стане захоплювати південь України військовим шляхом, оскільки йому потрібна легітимізація скоєного, - Клімкін

"Жодної! Тобто є люди, які за своїм мандатом менеджують українсько-американські відносини - але немає жодної людини, яка вкладається в Україну. А ще рік тому було абсолютно по-іншому", - сказав ексміністр.

Повний текст інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167435
 
 
 Топ коментарі
 
Если даже в Украине такого человека нет, то откуда ему взяться в США...)
 показати весь коментар
 
Катастрофа Климкин ,это быть таким дураком как ты , В США уже нет человека, который полностью занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4944ну и ещё катастрофа когда твоей страной занимаешься не ты сам а кто-то там в США ....Никто не подскажет откуда Климкин родом ... В США уже нет человека, который полностью занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4944
 показати весь коментар
 
Із Курщини. Землі що належить Україні.
Як і Білгородщина.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Читать умеешь??

И это не связано с перезагрузкой власти в Украине
 показати весь коментар
 
 
Конечно же не связано, а как же? Вот если бы там Украиной начал заниматься целый департамент - вот это было бы связано. Это было бы величайшим достижением команды слуг.
 показати весь коментар
 
 
Катастрофа Климкин ,это быть таким дураком как ты , ну и ещё катастрофа когда твоей страной занимаешься не ты сам а кто-то там в США ....Никто не подскажет откуда Климкин родом ...
 показати весь коментар
 
 
Із Курщини. Землі що належить Україні.
Як і Білгородщина.
 показати весь коментар
 
 
Непонятно как на землях Святой Украины могло такое чучело появится ,как Климкин В США уже нет человека, который полностью занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин - Цензор.НЕТ 8656видимо аномалия ..
 показати весь коментар
 
тут не зрозуміло інше - як довбень, типу тебе, якого вигнали з ПТУ, може настільки розбиратися в зовнішній політиці?
 показати весь коментар
 
 
Ну теперь то понятно ,что ты идиот У США вже немає людини, яка повністю займається Україною, і це катастрофа, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8040ибо незрозумило пишется слитно ,поэтому ты до милок, про ПТУ можешь только помечтать ... У США вже немає людини, яка повністю займається Україною, і це катастрофа, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5562
 показати весь коментар
 
Пєця по черзі випускає своїх чортиків з табакерки, щоб ті зморозили якусь херню і одразу заховались )))
 показати весь коментар
 
 
І русскіє новості:
«26 декабря 2019.
Киев включил в обмен пленными сдавшего украинских солдат ополченцам фермера».
 показати весь коментар
 
 
В США уже нет человека, который полностью занимается Украиной, и это катастрофа, - Климкин

Решите мне американское гражданство, я займусь этим вопросом.
 показати весь коментар
 
Если даже в Украине такого человека нет, то откуда ему взяться в США...)
 показати весь коментар
 
 
Яке щастя що у нас є Клімкін, який це знає і який так турбується про Україну, вже не будучи міністром )))
 показати весь коментар
 
 
Так сыньоносая коМАНДА приложила к этому все усилия. Ведь помнят же люди старания геннедоразумения в этом направлении
 показати весь коментар
 
 
якщо це насправді так, я себе відчуваю як пес який залишився без господаря
 показати весь коментар
 
 
Хватит нам этих человеков, чтобы потом всплывало разное говно коррупционное в рамках внутриамериканской борьбы за власть.
 показати весь коментар
 
 
Уяви, так. І нема кому наколоті помаранчі надсилати та амфетаміновий чай.
Можеш втішатися надією, що скоро буде інтеграція до розсосисії в статусі МССР (Малороссийская ССР) - "п***н придет, порядок наведет".
 показати весь коментар
 
сейчас обе палаты Украиной занимаются, он предьяву импичментскую рыжему кинули )))
 показати весь коментар
 
А чем сейчас Климкин занимается? Где он работает? У США вже немає людини, яка повністю займається Україною, і це катастрофа, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4353
 показати весь коментар
 
Его тесть плотно занимается Украиной
 показати весь коментар
 
Приехали амеры...Глянули...Да ну вас нах идиотов ! Правители все миллиардеры. Олигархи во время войны жиреют как на дрожжах. Склады взорвали ,как будто свечки .Вот те и подумали - Не -е -е...- Да ну вас нах идиотов !
 показати весь коментар
 
бубочка вытребует мырыканськый пашпорт для суркова?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору