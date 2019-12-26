EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  3051  17
Все про:реєстр (91) Держархбудінспекція (38) Федоров Михайло (27)

 Я багато чув про цей реєстр, але те, що ми побачили, перевершило всі найгірші плітки, - Федоров повідомив про відкриття будівельного реєстру ДАБІ

Міністерство цифрової трансформації відкрило будівельний реєстр Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, як і обіцяли, відкрили один з найбільш корупційних реєстрів України – будівельний реєстр Держархбудінспекції (або просто ДАБІ). Я дуже багато чув легенд про цей реєстр, але повірте, те, що ми побачили, працюючи над відкриттям даних, перебільшило всі найгірші плітки. Поганий стан даних, явні сліди багаторазового переписування даних, приховування даних …, і все це супроводжувалося дуже цікавими коментарями одразу в реєстрі (див. скрин)", - розповів міністр.

Читайте також: В Україні скоро з'явиться посада технічного директора країни, - Федоров

Дані реєстру відкрили у форматі csv і вони стосуються 2013-2019 років, написав Федоров. Загалом представлено 31 поле. Там є інформація про замовника, проєктувальника і підрядника з кодами ЄДРПОУ.

Також присутні дані про авторський і технічний нагляд, характеристики забудови і клас наслідків, є дані про адресу, кадастровий номер тощо. Міністр зазначив, що їхня якість "далека від ідеальної".

Крім цього, Федоров показав скрин, на якому в документі є такі коментарі - "чіпчси" і "тут не легше фігня". Міністр попросив здогадатися, що мали на увазі попередні менеджери послуги, залишаючи позначку "не відправляти".

Я багато чув про цей реєстр, але те, що ми побачили, перевершило всі найгірші плітки, - Федоров повідомив про відкриття будівельного реєстру ДАБІ 01
Я багато чув про цей реєстр, але те, що ми побачили, перевершило всі найгірші плітки, - Федоров повідомив про відкриття будівельного реєстру ДАБІ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167433
 
   
 Топ коментарі
 
При Пете такого небыло! Все срочно на Майдан! Вернем Петю!
 показати весь коментар
 
НЕ РЕЕСТР А СПЛОШНОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
оцінимо коли побачимо зміни в цінах на нерухомість!
 показати весь коментар
 
А Шо ты хАтел, мля?! Этовам не пуем пА рАялю... Я много слышал об этом реестре, но то, что мы увидели превзошло все плохие сплетни, - Федоров сообщил об открытии строительного реестра ГАСИ - Цензор.НЕТ 3149
 показати весь коментар
 
 
Застройщики хотят быть богатыми в бедной стране. Посмотрим как это у них выйдет. Вместо бетона будут прессованый песок применять разве что.
 показати весь коментар
 
 
При Пете такого небыло! Все срочно на Майдан! Вернем Петю!
 показати весь коментар
 
 
2013-2019 года...А оно всё интереснее и интереснее становится...
 показати весь коментар
 
 
о каком технадзоре идет речь если он за зарплате у подрядчика ?
 показати весь коментар
 
 
При чому тут "зрада" ! Це результат 28- річної зміни "мудрим " населенням ПРІЗВИЩ олігархів і представників їх кланів ! Що ця зміна лише Прізвищ змінила систему керування Країною з олігархічної на якусь іншу ? Та Ні ! З кожним разом цей колективний гопак на граблях цю систему лише цементував ! То може зробило це "мудре населення : факт- дія - ВИСНОВОК ? Ні ! Ще гірше : допустили що Країною можуть керувати люди без відповідних Знань,Фаху і Досвіду ! Повторюємо досвід дєдушкі Лєніна = кухаркіни діти??? Тому "мудрому" населенню наче пороблено...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору