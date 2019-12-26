 Я багато чув про цей реєстр, але те, що ми побачили, перевершило всі найгірші плітки, - Федоров повідомив про відкриття будівельного реєстру ДАБІ

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, як і обіцяли, відкрили один з найбільш корупційних реєстрів України – будівельний реєстр Держархбудінспекції (або просто ДАБІ). Я дуже багато чув легенд про цей реєстр, але повірте, те, що ми побачили, працюючи над відкриттям даних, перебільшило всі найгірші плітки. Поганий стан даних, явні сліди багаторазового переписування даних, приховування даних …, і все це супроводжувалося дуже цікавими коментарями одразу в реєстрі (див. скрин)", - розповів міністр.

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Дані реєстру відкрили у форматі csv і вони стосуються 2013-2019 років, написав Федоров. Загалом представлено 31 поле. Там є інформація про замовника, проєктувальника і підрядника з кодами ЄДРПОУ.

Також присутні дані про авторський і технічний нагляд, характеристики забудови і клас наслідків, є дані про адресу, кадастровий номер тощо. Міністр зазначив, що їхня якість "далека від ідеальної".

Крім цього, Федоров показав скрин, на якому в документі є такі коментарі - "чіпчси" і "тут не легше фігня". Міністр попросив здогадатися, що мали на увазі попередні менеджери послуги, залишаючи позначку "не відправляти".



