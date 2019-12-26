 НАБУ проводить обшуки в Мінінформації у справі про просування бренду UkraineNOW, - Біденко

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook держсекретар міністерства культури, молоді і спорту Артем Біденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Міністерстві інформаційної політики України та ДП "Захист інформаційного простору", підпорядкованому Міністерству, відбуваються обшуки НАБУ", - написав він.

За словами Біденка, обшуки проходять в рамках справи про тендер, проведений в 2018 році на суму 15 млн гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN.

"За версією слідства, переможець тендера, компанія CFC Consulting, не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN", - написав Біденко.

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"МІП нема чого приховувати, ми максимально співпрацювали і співпрацюємо зі слідством, щоб якомога швидше зафіксувати висновки", - додав він.

У Національному антикорупційному бюро поки не прокоментували інформацію про обшуки.

Нагадаємо, 10 травня 2018 року уряд затвердив єдиний бренд України. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив тоді, що проєкт бренду Ukraine Now буде сприяти просуванню інформації про Україну в світі.

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова заявляла тоді, що на розробку бренду UkraineNOW не було витрачено жодної гривні з державного бюджету.