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 НАБУ проводить обшуки в Мінінформації у справі про просування бренду UkraineNOW, - Біденко

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять в приміщенні Міністерства інформації обшук у справі про просування бренду UkraineNOW на телеканалі CNN в 2018 році.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook держсекретар міністерства культури, молоді і спорту Артем Біденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Міністерстві інформаційної політики України та ДП "Захист інформаційного простору", підпорядкованому Міністерству, відбуваються обшуки НАБУ", - написав він.

За словами Біденка, обшуки проходять в рамках справи про тендер, проведений в 2018 році на суму 15 млн гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN.

"За версією слідства, переможець тендера, компанія CFC Consulting, не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від CNN", - написав Біденко.

НАБУ проводить обшуки в Мінінформації у справі про просування бренду UkraineNOW, - Біденко 01

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"МІП нема чого приховувати, ми максимально співпрацювали і співпрацюємо зі слідством, щоб якомога швидше зафіксувати висновки", - додав він.

У Національному антикорупційному бюро поки не прокоментували інформацію про обшуки.

Нагадаємо, 10 травня 2018 року уряд затвердив єдиний бренд України. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив тоді, що проєкт бренду Ukraine Now буде сприяти просуванню інформації про Україну в світі.

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова заявляла тоді, що на розробку бренду UkraineNOW не було витрачено жодної гривні з державного бюджету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167432
 
 
 Топ коментарі
 
Соевые притихли, готовятся к большому шухеру и передислокации
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аха-ха, соевым петрушкам приготовиться))))
И не говорите что вас не предупреждали НАБУ проводит обыски в Мининформации, - Биденко - Цензор.НЕТ 8331
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зелених тролів виявляють - тих, що зелю лестощами засипали.
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аха-ха, соевым петрушкам приготовиться))))
И не говорите что вас не предупреждали НАБУ проводит обыски в Мининформации, - Биденко - Цензор.НЕТ 8331
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Деяким людям термін "за ідею" нічого не каже.
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Хто зна, може штатні перейшли на роботу до Боді, в спадщину.
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Почитайте фейсбук Зеленського.
Там суцільне шаблонне дуполизаніє.
Не знаю тільки, то наші так вицьмокують чи і лахта допомагає.
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Соевые притихли, готовятся к большому шухеру и передислокации
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снова будете пытаться украинскую границу "немножко передвигать"?
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Украинская граница там где была, там и оста5тся, бот.
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но вы же свои попытки не оставите, коллаборанты?
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Это как? Опять обделался?
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не, так смеюсь что 5 зебилов за стенкой обделались со страху
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беги в аэропорт пост принимай, чтоб я не убежал
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Лучше сам иди сдавайся, сдай ещё пару штук своих подельников - в суде зачтется
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помечтай, это заменяет реальные успехи )
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Я не просила тебя делиться со мной твоим опытом.
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Не всерся, чмо зеленосраке. Дохєра вже зробили разом (з москалями) ушльопки зебільні!?
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коллаборанты и глисты паРашные головы поднимают...
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Так опусти голову и прекрати раскачивать страну
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зебилы что ищем ? НАБУ проводит обыски в Мининформации по делу о продвижении бренда UkraineNOW, - Биденко - Цензор.НЕТ 4798 скоро безработные шахтеры и металлурги к вам придут что делать будете
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По версии следствия, победитель тендера, компания CFC Consulting, не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN

Не зрозумів - якщо акти виконання є значить роботу виконано. Це вони так під CNN копають - виходить що там не розмістили рекламу?
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Спробуй ще раз прочитати, може зрозумієш, хто виконав роботу, а хто ні
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По мнению порохоботов, кто там смотрит то CNN!
А потом удивляемся, что рашка выигрывает у нас информационную войну.
Раскукарекались здесь, что вы имеете против НАБУ, больные люди?
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