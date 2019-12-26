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 Україна і "Л/ДНР" проведуть обмін полоненими 29 грудня, - російський "Коммерсантъ"

Україна і терористичні формування "Л/ДНР" домовилися провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" 29 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Коммерсантъ" із посиланням на джерела, знайомі зі змістом переговорів.

За словами співрозмовників видання, сторони обміняються ув'язненими 29 грудня, "якщо не станеться чогось непередбачуваного". Точна кількість полонених, які будуть передані в межах обміну, невідома.

До 29 грудня координатор Тристоронньої контакти групи з гуманітарних питань Тоні Фріш має перевірити, чи є добровільною відмова деяких полонених від участі в обміні. Фріш розпочне перевірку завтра, повідомила представниця "ЛНР" у групі Ольга Кобцева.

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Нагадаємо, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи 23 грудня сторони домовилися про обмін утримуваними особами. За словами представниці України в ТКГ Валерії Лутковської, в межах обміну повернуться ті, хто перебував у полоні після Іловайська і Дебальцевого, і кого не вдалося забрати 2 роки тому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167430
 
 
 Топ коментарі
 
Плешивый наберет себе фонд для обмена за несколько месяцев. Лысый идиот Кутепов с Гомадського недавно в Дагестан летал...
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Заметили?! Уже Украина и "Л/ДНР", а не Украина и козлостанская пидерация!
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мне одному звучит как легитимизация дырявых?
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Нет не одному этим обменом между некой ДНР и Украиной ещё раз на весь мир признали как говорят кацапы мол ихтамнет поэтому даже меняют своих на "своих" а кацапы голуби мира миссионеры которые хотят помирить друг с другом и просто наблюдатели
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У РФ затримали журналістку видання "Новая газета" Юлію Мартовалієву (Полухіну), яка розслідувала, хто фінансує бойовиків на Донбасі та контрабанду на окупованій території.

Про це повідомляє UATV [1] з посиланням на Новинарню [2].

Спочатку правоохоронці влаштували обшуки у її квартирі, а потім вивезли в невідомому напрямку.

"Це пов'язано з матеріалами, які були опубліковані і стосувалися дій незаконних збройних формувань на території Донбасу та Луганська, а також з розслідуваннями фактів контрабанди", - пояснили у редакції.

Адвокат журналістки не знає, куди забрали його підзахисну.

Зазначимо, що у лютому 2019 року видання опублікувало матеріал Полухіної "Еноты в клетке", де розповідається про те, як Росія фінансувала та курувала бойовиків на Донбасі й в окупованому Криму.
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Не «Украина с ОРДЛО договорилась» а временно исполняющие обязанности руководства Украины!!
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Тоесть таки сделали что Рашка здесь непричем? Дырявые отдадут нам каких то алкашей и перебежчиков, а реальных наших патриотов воевавших против Кацапстана держат в росийских тюрьмах. А на тех пленных что на Рашке Зеленскому насрать?
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Реальные военнопленные в Лугандонии, а патриоты горлопаны в России, шо б ты знал, как то все навыворот у вас.
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Плешивый наберет себе фонд для обмена за несколько месяцев. Лысый идиот Кутепов с Гомадського недавно в Дагестан летал...
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Заметили?! Уже Украина и "Л/ДНР", а не Украина и козлостанская *********!
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Т.е. дефакто зеленые упыри уже признали ЛДНР.
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Дефакто, если даст Бог, военнопленные на Новый год дома будут, а ты рассуждай признали, не признали, на цветочке погадай. А упырь ты, что не рад, что ребята после 5 лет окажутся дома, вот такой ты УРАпатриотик.
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