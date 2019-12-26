 Україна і "Л/ДНР" проведуть обмін полоненими 29 грудня, - російський "Коммерсантъ"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Коммерсантъ" із посиланням на джерела, знайомі зі змістом переговорів.

За словами співрозмовників видання, сторони обміняються ув'язненими 29 грудня, "якщо не станеться чогось непередбачуваного". Точна кількість полонених, які будуть передані в межах обміну, невідома.

До 29 грудня координатор Тристоронньої контакти групи з гуманітарних питань Тоні Фріш має перевірити, чи є добровільною відмова деяких полонених від участі в обміні. Фріш розпочне перевірку завтра, повідомила представниця "ЛНР" у групі Ольга Кобцева.

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Нагадаємо, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи 23 грудня сторони домовилися про обмін утримуваними особами. За словами представниці України в ТКГ Валерії Лутковської, в межах обміну повернуться ті, хто перебував у полоні після Іловайська і Дебальцевого, і кого не вдалося забрати 2 роки тому.