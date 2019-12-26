 Україна і "Л/ДНР" проведуть обмін полоненими 29 грудня, - російський "Коммерсантъ"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Коммерсантъ" із посиланням на джерела, знайомі зі змістом переговорів.
За словами співрозмовників видання, сторони обміняються ув'язненими 29 грудня, "якщо не станеться чогось непередбачуваного". Точна кількість полонених, які будуть передані в межах обміну, невідома.
До 29 грудня координатор Тристоронньої контакти групи з гуманітарних питань Тоні Фріш має перевірити, чи є добровільною відмова деяких полонених від участі в обміні. Фріш розпочне перевірку завтра, повідомила представниця "ЛНР" у групі Ольга Кобцева.
Нагадаємо, під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи 23 грудня сторони домовилися про обмін утримуваними особами. За словами представниці України в ТКГ Валерії Лутковської, в межах обміну повернуться ті, хто перебував у полоні після Іловайська і Дебальцевого, і кого не вдалося забрати 2 роки тому.
Про це повідомляє UATV [1] з посиланням на Новинарню [2].
Спочатку правоохоронці влаштували обшуки у її квартирі, а потім вивезли в невідомому напрямку.
"Це пов'язано з матеріалами, які були опубліковані і стосувалися дій незаконних збройних формувань на території Донбасу та Луганська, а також з розслідуваннями фактів контрабанди", - пояснили у редакції.
Адвокат журналістки не знає, куди забрали його підзахисну.
Зазначимо, що у лютому 2019 року видання опублікувало матеріал Полухіної "Еноты в клетке", де розповідається про те, як Росія фінансувала та курувала бойовиків на Донбасі й в окупованому Криму.