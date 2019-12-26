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 Політика України, Суспільство
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Все про:секонд-хенд (7) Міністерство соціальної політики (363) Коваль Олег (1)

 Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль

В Україні поширена практика, коли під виглядом гуманітарної допомоги на територію країни насправді ввозяться речі для продажу в секонд-хенді без митного оформлення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра соцполітики Олег Коваль.

"Ми будемо вносити пропозицію заборони ввозити секон-дхенд в Україну. Ми тільки дозволяємо, наприклад, обладнання для водолазів, спеціальну форму високої якості, яка захищає пожежника, тощо...", - сказав Коваль.

Він уточнив, що відповідні пропозиції готуються спільно з Державною митною службою та Реанімаційним пакетом реформ.

"Ми вимагаємо від державних установ листи-звернення на Міністерство соціальної політики, що вони чекають гуманітарну допомогу в певній кількості зі встановленням на баланс. Якщо ми потім перевіримо, то відповідні державні службовці понесуть відповідне покарання. Я особисто буду звертатися до правоохоронних органів із проханням порушити кримінальну справу щодо цих дій. Я вже кілька заяв підписав", - наголосив заступник міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Волині 4 тонни контрабандного одягу вартістю 12 млн грн намагалися ввезти під виглядом гуманітарного секонд-хенду, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Він зауважив, що наразі в Україні поширена практика, коли під виглядом гуманітарної допомоги на територію країни насправді ввозяться речі для продажу в секонд-хенді без митного оформлення.

"За моїми підрахунками, в тиждень держава у вигляді втрат з несплати митних платежів втрачає близько 2 млн дол. Тобто по року - від 2 до 3 млрд грн...", - сказав Коваль, відповідаючи на запитання, про які втрати від несплати мита за ввезення секонд-хенду під виглядом гуманітарної допомоги ідеться.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167425
 
   
 Топ коментарі
 
просто надо глянуть у кого из слуг урода швейний бизнес
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И километровые очереди в "секонд" плавно перекочуют на Крещатик в бутики типа "Филипп Плейн"?
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Это правильно. Нарид должен искать одежду на помойках.
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а если запретить то таможенные платежи повысятся неимоверно
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все остается на своих местах... порядок на таможне навести не можем... начнем с другого прохода...
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Не зрозумів,
що, євробляхи таки заборонять???
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исключительно новые машины, ничего подержаного!
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похоже, церковь хочет стать монополистом в деле продаж секонд-хенда, поступаемого по линии каритаса. ))
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зебики уже щипают всех что можно, видимо с бюджетом вообще швах, доигрались крепкие хозяйственники новой волны
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Работаем над предложением запретить ввоз секонд-хенда в Украину, - замминистра соцполитики Коваль - Цензор.НЕТ 1459

дебилы ..., хотя ... вперед и с песней, ...может это и к лучшему ...
за "секонд" народ может вас и в асфальт закатать всех разом,
вам протесты "евробляхеров" покажутся новогодним утренником в детском саду...
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Правильно. Штаны и кирзачи нужно передавать по наследству от деда внуку. Как и автомобили. А трусы с носками носить по 2 года как прописано в нормативах минимального прожиточного минимума. Ато жируют тут понимаешь... Ведь каждый в Украине пожет купить себе обувь и штаны за $100-$150 что является половину его месячной зарплаты.
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ще можна офіс президента перейменувати на кабінет президента
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А чим тобі назва Шапіто не подобається Работаем над предложением запретить ввоз секонд-хенда в Украину, - замминистра соцполитики Коваль - Цензор.НЕТ 3824
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дуже подобається
але до щастя треба підбиратись поступово
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Дивитись сватів можна і з голою дупою. Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 8275
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******* наконец то будут довольны. Раньше они на евробляхеров ножи точили и требовали повышения цен на автомобили, теперь зато на штаны цены подскочат.
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С кого бабла не содрать, как не с нищих, которьіе даже одежду новую купить не могут.
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Я тогда не пойму одного, почему украинская власть разрешает Красному кресту возить гуманитарку в окупированные ОРДЛО? Чем ордиловцы лучше за украинцев?
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Ордло - нашилюді. А українці, захопившись ідеями ненависті до істінно арійської раси, і т.д.
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Ни фига себе ,Украина же не Африка ,голым- босым особо не побегаешь а пенсионеру надо будет на сапоги лет 100 копить ...
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Ни пириживай. Тем кто голосовал за зеленского откроют спецмагазини секонд-хенда "Березка"
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оставьте хоть мотыги и набедренные повязки!!!
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вы еще вторичный рынок жилья запретите под видом повышения соц.стандартов!!))))
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Вредители или просто падлюки?
Сделайте доходы ВСЕХ украинцев, что бы они могли одеваться в бутиках!
Никто секонд завозить не будет.
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Секонд є в усіх країнах світу, є секонд у який здають речі заможні люди і можна придбати досить рідкісні речі, сам бачив у Гамбурзі і у Копенгагені, але наша країна особлива...
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здурів, мабуть..., ото заживемо..., цей, не при людях буде сказано, замміністра, мабуть забув (або не знав), що всі, ну майже всі в країні вдягаються у секонді, ну а де ще? у центрі Рима є секонд-хенди, на хвилиночку, у центрі мабуть всієї евро-моди вони є, а в Україні їх не буде, бо ми багаті-іііі....
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аВ Украине распространена практика, когда под видом гуманитарной помощи на территорию страны на самом деле ввозятся вещи для продажи в секонд-хенде без таможенного оформления.Как информирует Цензор.НЕТ со Источник: https://censor.net.ua/n3167425»

Внаслідок чого, не означає, - тому що !
У них там шо? Зєльоная вата сплошняком?
Ну так ЗАБЕЗПЕЧТЕ митне оформлення !!!!

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Вы не поняли. За ввоз запрещенного можно больше денег срубить.
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Если не шутить то секондом торговать НЕЛЬЗЯ ,его надо раздавать БЕСПЛАТНО ,кто себе может позволить одеваться в бутиках ,пойдёт там и оденется ,кто может позволить себе одеться на рынке пойдёт и оденется на рынке а тот кто себе этого позволить не может должен получить ношенную одежду БЕСПЛАТНО ,это будет по человечески !
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Ты дебил! Завези за свое бабло сэконд- и раздавай его людям, кремлевская шавка
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Ну чья ты там шавка это мне насрать Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 4899а вот если бы ты идиотом не был то знал бы вероятно ,что секонд поставляется соответствующими благотворительными организациями в страны третьего мира ,совершенно бесплатно Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 4899а вот мозгов тебе никто и ни за какое бабло не завезёт а своего у тебя нет ,так и помрёшь дураком.
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Я теж вважаю, що секонд треба розкидати по Україні з літаків.
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Глупость - человек хоть и бедный должен иметь возможность выбрать себе то, что он хочет, хоть и на секонде. А не получить от кого-то то, что тот посчитает нужным
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Да, прийти и выбрать то что он захочет Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 6940а я разве где-то сказал ,что бабушке 42 размера ,которой нужен байковый халат надо выдать костюм на дедушку 56 го Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 6940 Я так понимаю ,что Глупость, это ваш псевдоним ...
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К чему тут мой прсевдоним? Мне не нравится слово "выдать", мне больше импонирует "выбрать". А то что-то напоминает выдачу пайков
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А где я сказал ,что кому-то ,что-то НАДО выдать ? Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 1015Вы себя хреновенько чувствуете ?
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А что МИНСОЦПОЛИКИ обьединили с Таможней или с Минєкономики? я что-то пропустил? Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 4034
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Ага. Прямая этническая связь меньшинств.
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всё правильно, не войте
пусть поднимаются отечественные ФОПы
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Отето тоже правильно, эпоха бедности закончилась. Кому нужен теперь тот секонд хенд?
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идиоты, там 90% народа одевается, с вашими пенсиями и зарплатами и качественное европейское, на любую ценю, убить бы утырков
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я знаю людей ,которые с утра занимают очередь,а потом на базаре продают под брендовый товар в десять раз выше по цене.
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А разве секонд-хенды не закрыли лет 10 назад ???
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Понятно, ты одеваешься в бутиках. Поэтому не знпешь о том, что народ до сих пор одевается в секондах
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отменить 73% процентный зеленый сенконд- хенд мозгов...голосовавших за отменяло "зеленое."..
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забаранить!!! и не фуй думать над чем-то! Забаринить! Забараните себя вже зебіли!!!!
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Украина - империя секонд-хэнда.

Не мои слова, а заголовок одной западной статьи, года полтора назад читал. Ну хоть в чём то Украина досягла успихив, но и эту перемогу отнимают Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 9539
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))) а себе зарплаты по сто тыщ. всё сходится.
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"Многие пришли во власяницах, подпоясанные вервиями"
Рыбников о корпоративе Слуг народа
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Что ж так порохоботов плющит? Вы ж только-только выли по поводу падения доходов производителей-экспортеров из-за укрепления гривни. А производителей из легкой промышленности поддержать н-е-е-е-е-е-е?
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точно, плющит. со смеху над вами, зебилами. Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 3056 зебилы должны страдать.
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Мьі уже автопроизводителей так уже 30 лет "поддерживаем" )))
Додержались, что старше автомобили только у Кубьі остались)))
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И что народу предлагают эти производители? Особенно пожилым?
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они говорят что босой,не подавиться колбасой
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Тільки після того як Вовочка пітримає:
1. Ринок збуту.
2. Кількість обігових коштів у виробника.
3. Конкуретноспроможнісь промисловості.
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Заборонять собрались зебилы, а виноваты опять порохоботы...
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Ну все...теперь каждый украинец будет ходить в дольче габане...и луивитоне...
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Давайте, это будет отличное покращення для зелохов.
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а як на мене, то "ушитко єдно"... що ті дебіли, що ці...
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Вангую - цены в секонде резко возрастут завтра же. Как и очереди.
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кравасіся тоже хотел запретить, теперь запретили кравасісю
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мало того что народ голодный , теперь его часть будет еще голой
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Так повылезли другие кровосиси - зелень дурноголовая
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Скажите это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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Нет, єто начало писеца для бедньіх)
Бедньіе вьімрут, останутся одни богатьіе, в их представлении)))
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А кто ж на них работать будет?
Как когда-то Дидро предложил Екатерине отменить крепостное право, а она ему ответила - А кто же на нас работать будет?
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Що за підорва ці зебіли. Майже всі українці купують одежу у секонді.
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Правильное решение. Только "Версаче" для нарида! Зеленые придурки... Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 1902
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А в чому ж тоді наші пересічні ходити будуть?
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Прикольно. Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 8377
Зебилы, одевайтесь теперь в откровенную китайчатину или копите годами на брендовые спортивки.
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То б то ця Коваль не знає де вдягаються більшість населення України ? Чи вона думає що на зарплату бюджетників можна і поїсти, і комуналку сплатити, і одежу новеньку магазинах купувати ??? Це як в анекдоті :" На тобі 100 грн. і ні в чому собі не відмовляй!". Цинізм по відношенню до людей зашкалює!
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все секондхендщики голосовали за Гринпоца .от не могли они иначе голосовать . ну просто не могли халявщики голосовать за нормальных .ну не могли .
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Вот интересно,может хоть через латки на штанах зебилью дойдет,какую власть выбрали?
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секонд давно вже не дешевий. Пасусь там тільки із-за розмірів - на мене в'єтнамці не шиють/клеють. А на "гуманітарці" іноді нахожу на себе стильні вєщі
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Хтось ще сумнівається що зегенерати не розуміють елементарних основ соціального управління?...
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так вони ні в чому не розбираюця - от тільки ложку, таки, в рот тяне, а не у вухо стромляє
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Слушайте я думаю то что ЗЕ управленческая биомасс сегодня наговорила еще пол беды а вот в конце января когда экономика войдет в ступор жесткий денег не будет и зарплаты и пенсии платит их начнут немного рихтовать



tZE inform
@tZEinformГончарук не в курсе, что это постановление отменено решением суда? И если его выполнит "Нафтогаз", то на что ему газ покупать на следующий год?






Потому грабят "Нафтогаз", останавливают все финансирование, пытаются экономить на всем. После новогоднее похмелье будет еще хуже. Причина - дураки за рулем ...

Специфика этих платежей состоит в том, что большая их часть (75-80%) платится в январе, во второй декаде (праздники). нынешняя ситуация состоит в том, что денег нет даже на выплаты 20-25% этой суммы которая остается на декабрь.

из писем. "Хоть вы объясните нормально, что происходит?" Ответ "Больше некому? " Объясняем максимально просто. Существует традиционное увеличение расходов бюджета в декабре месяце. Это было и будет всегда.
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Секонд это и есть гуманитарная помощь. Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 5862
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А ще, вони дох.ра їдять, дихають, а дехто, навіть думає!

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Наш самокатний уряд і прем'єр з цигарок перескочив на секонд))) Значит правильной дорогой идём товарищи зебилы 73%процентники...)))
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і моєї пенсії вистачить на троє трусів....
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Єдино правильне рішення...
Враховуючи, що це тупо група прикриття...
Ще б заборонити вивіз з України деревного вугілля... Оскільки ми свідомо нищимо ліс, переробляючи його на групу прикриття для сигарет і бурштину...
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