 Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра соцполітики Олег Коваль.
"Ми будемо вносити пропозицію заборони ввозити секон-дхенд в Україну. Ми тільки дозволяємо, наприклад, обладнання для водолазів, спеціальну форму високої якості, яка захищає пожежника, тощо...", - сказав Коваль.
Він уточнив, що відповідні пропозиції готуються спільно з Державною митною службою та Реанімаційним пакетом реформ.
"Ми вимагаємо від державних установ листи-звернення на Міністерство соціальної політики, що вони чекають гуманітарну допомогу в певній кількості зі встановленням на баланс. Якщо ми потім перевіримо, то відповідні державні службовці понесуть відповідне покарання. Я особисто буду звертатися до правоохоронних органів із проханням порушити кримінальну справу щодо цих дій. Я вже кілька заяв підписав", - наголосив заступник міністра.
Він зауважив, що наразі в Україні поширена практика, коли під виглядом гуманітарної допомоги на територію країни насправді ввозяться речі для продажу в секонд-хенді без митного оформлення.
"За моїми підрахунками, в тиждень держава у вигляді втрат з несплати митних платежів втрачає близько 2 млн дол. Тобто по року - від 2 до 3 млрд грн...", - сказав Коваль, відповідаючи на запитання, про які втрати від несплати мита за ввезення секонд-хенду під виглядом гуманітарної допомоги ідеться.
що, євробляхи таки заборонять???
дебилы ..., хотя ... вперед и с песней, ...может это и к лучшему ...
за "секонд" народ может вас и в асфальт закатать всех разом,
вам протесты "евробляхеров" покажутся новогодним утренником в детском саду...
але до щастя треба підбиратись поступово
Сделайте доходы ВСЕХ украинцев, что бы они могли одеваться в бутиках!
Никто секонд завозить не будет.
Внаслідок чого, не означає, - тому що !
У них там шо? Зєльоная вата сплошняком?
Ну так ЗАБЕЗПЕЧТЕ митне оформлення !!!!
пусть поднимаются отечественные ФОПы
Не мои слова, а заголовок одной западной статьи, года полтора назад читал. Ну хоть в чём то Украина досягла успихив, но и эту перемогу отнимают
Рыбников о корпоративе Слуг народа
Додержались, что старше автомобили только у Кубьі остались)))
1. Ринок збуту.
2. Кількість обігових коштів у виробника.
3. Конкуретноспроможнісь промисловості.
Бедньіе вьімрут, останутся одни богатьіе, в их представлении)))
Как когда-то Дидро предложил Екатерине отменить крепостное право, а она ему ответила - А кто же на нас работать будет?
Зебилы, одевайтесь теперь в откровенную китайчатину или копите годами на брендовые спортивки.
tZE inform
@tZEinformГончарук не в курсе, что это постановление отменено решением суда? И если его выполнит "Нафтогаз", то на что ему газ покупать на следующий год?
Потому грабят "Нафтогаз", останавливают все финансирование, пытаются экономить на всем. После новогоднее похмелье будет еще хуже. Причина - дураки за рулем ...
Специфика этих платежей состоит в том, что большая их часть (75-80%) платится в январе, во второй декаде (праздники). нынешняя ситуация состоит в том, что денег нет даже на выплаты 20-25% этой суммы которая остается на декабрь.
из писем. "Хоть вы объясните нормально, что происходит?" Ответ "Больше некому? " Объясняем максимально просто. Существует традиционное увеличение расходов бюджета в декабре месяце. Это было и будет всегда.
Враховуючи, що це тупо група прикриття...
Ще б заборонити вивіз з України деревного вугілля... Оскільки ми свідомо нищимо ліс, переробляючи його на групу прикриття для сигарет і бурштину...