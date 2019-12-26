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Все про:Труба (236) ДБР (732) Звіробій Маруся (19)

 Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу

Волонтерка і учасниця бойових дій Маруся Звіробій (Олена Біленька) написала заяву на директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу щодо вчинення ним службового підроблення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона розповіла журналістам після допиту в ДБР.

"У нас є підозра, що він вводить в оману суддів. Тому що до мене додому прийшли з ухвалою з Печерського райсуду Києва, а якщо Центральний апарат ДБР має до мене якісь претензії, то вони мали прийти з ухвалою Шевченківського суду... Це не може не привернути нашу увагу, тому відповідну заяву ми сьогодні залишили в канцелярії ДБР, хотілось би пояснення з цього приводу", - наголосила Звіробій.

Адвокат волонтерки зауважив, що ними було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення за ст. 366 Кримінального Кодексу України - за фактом можливого службового підроблення службовою особою правоохоронного органу, а саме керівником ДБР.

Нагадаємо, сьогодні Маруся Звіробій прийшла на допит у ДБР.

Пізніше вона повідомила, що під час допиту в неї запитували про ставлення до Президента України Володимира Зеленського, а також про нардепа Софію Федину.

Маруся Звіробій - волонтерка, ветеран. ДБР підготувало їй підозру в погрозах президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Питання національної безпеки", - волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з Володимиром Зеленським

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167417
 
   
 Топ коментарі
 
У Львові ніколи на жінку не скажуть баба. Баба- це вульгаре звернення кацапських бурлаків до своїх самок.
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Маруся розбомбить всю оту клоаку.
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ни хрена себе,Маруся оказывается писать умеет
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Кавказ-Центр пишет.


Kavkaz Center
@newkc14

Власти #Украины отказали во въезде главному свидетелю по делу об убийстве Амины #Окуевой хотя выдали ему визу.
Дело о #теракте пртив Окуевой прекратили после прихода к власти #Зеленского и назначении генерала #Коваля 1-м замом главы нацполиции, который известен связями с #Москвой
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Тайное становится явным.
Зелескот выбрал пророссийскую власть и ломает нам камедь.
Скоро Украина войдет в состав раши вслед за беларашей.
А там уже скот будут резать и стрич.
Зачем стадам дары свободы?
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Ну всё ,труба трубе ,Маруся девушка сурьёзная ... Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу - Цензор.НЕТ 1204 а если ещё и накатить грамм по 200 то вообще хавайся ...
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Жах!
А ну хутко викладуй як вона знущалась з тебе.
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Она знущалась ни з мене а со своею печинки Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу - Цензор.НЕТ 9536а я против членовредительства бо це жах .
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Є такий старий анекдот.
Одружився узбек з українкою, привіз до себе додому і каже:
- Запам'ятай, якщо я в вечорі йду додому і в мене тюбетейка на лівому боці - проси що хочеш, а якщо на правому то навіть рота не роззявляй.
А вона йому у відповідь:
- Запамятай, якщо я тебе зустрічаю і руки в мене на хрест - роби що хочеш, а якщо в боки, то мені по-хрін з якого боку в тебе тюбетейка.

Схоже труба цього анекдоту не знав. Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу - Цензор.НЕТ 4551
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Марусе бы по сторонам оглядываться внимательно, а то судя из разговоров некоторых других волонтеров и активистов, "баба-мать" идеально подходит на роль сакральной жертвы, после которой должна подняться Украина.
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ідіотик не прочитав повну розшифровку розмови і повірив побрехенькам труби
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Ну знімуть цю Трубу поставлять іншу. Не в трубах справа.
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а давайте Марусю Звиробой в Президенты,а что-патриотка,фронтовик,Путина ненавидит,грамотная к тому же-это же такой фурор произведет в мире
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1. Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу - Цензор.НЕТ 7687 впорається краще, аніж - впевнений на 100%
2. Скільки жахливих помилок у слові "*****"...
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Сильська бабища - гопница, молдаванка под вымышленным именем, хероиня нестримного языка. Точно в президенты, только не Украины, забирайте себе
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та Вы шо,на украинскую Жанну д"Арк бочку катите(кстати Марусе лучше это имя не произносить,бо подумает,шо матюк),це ж наше все
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Какая она умничка!!!! всех сразу раскрыла и вывела на чистую воду!!! дурэпа
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В Спот лото хай ещё напишет.
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Это уже адвокат Порошенка заявлял, Маруська, это какой то плагиат. Списывать не красиво.
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В каких боевых действиях участвовала Маруся???
Может кто-то скинуть ссылку???
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Фоткаться любила в разных милитари образах.
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Где она воевала???
Подскажите мне пожалуйста. На каком направлении? В каком секторе? В каком году хотя бы?
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Рєбята, самі, самі, ройтє. Вам за то дєнюшку плотють.

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тебе привет предают медведи марусины и спрашивают- как оно без ногей то но с колорадкой Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу - Цензор.НЕТ 3298
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Зачем спрашивать у Маруси, как она относится к Зеленскому? Она дала ясно понять и так. Что это за "номера" из ГБР?
Зеленский настолько трепетно относится к своей х*евой репутации?
Я тоже отношись к нему х*ево и даже очень. Тоже ГБР приедет, пужать будет?
Одни эмоции, и те нецензурные.
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Справа якраз у Трубі.
ДБР це орган який не повинен бути заангажованим. Орган яким повинен бути незалежним і повинен орієнтуватись лише на ЗАКОН.
Труба орієнтувався на усе інше і на Портнова, а не на Закон.
Труба повинен бути відстороненим від керівництва у зв"язку із вчиненням кримінальнокарного злочину.
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Справу Шеремета,підсунули нам щоб забули за ринок землі,для цього ****** весілля земля набагато коштовніша за Шеремета,приймуть закон і усих відпустять за відсутністю злочину.
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