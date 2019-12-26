 Звіробій після допиту написала заяву на директора ДБР Трубу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона розповіла журналістам після допиту в ДБР.
"У нас є підозра, що він вводить в оману суддів. Тому що до мене додому прийшли з ухвалою з Печерського райсуду Києва, а якщо Центральний апарат ДБР має до мене якісь претензії, то вони мали прийти з ухвалою Шевченківського суду... Це не може не привернути нашу увагу, тому відповідну заяву ми сьогодні залишили в канцелярії ДБР, хотілось би пояснення з цього приводу", - наголосила Звіробій.
Адвокат волонтерки зауважив, що ними було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення за ст. 366 Кримінального Кодексу України - за фактом можливого службового підроблення службовою особою правоохоронного органу, а саме керівником ДБР.
Нагадаємо, сьогодні Маруся Звіробій прийшла на допит у ДБР.
Пізніше вона повідомила, що під час допиту в неї запитували про ставлення до Президента України Володимира Зеленського, а також про нардепа Софію Федину.
Kavkaz Center
@newkc14
Власти #Украины отказали во въезде главному свидетелю по делу об убийстве Амины #Окуевой хотя выдали ему визу.
Дело о #теракте пртив Окуевой прекратили после прихода к власти #Зеленского и назначении генерала #Коваля 1-м замом главы нацполиции, который известен связями с #Москвой
Зелескот выбрал пророссийскую власть и ломает нам камедь.
Скоро Украина войдет в состав раши вслед за беларашей.
А там уже скот будут резать и стрич.
Зачем стадам дары свободы?
А ну хутко викладуй як вона знущалась з тебе.
Одружився узбек з українкою, привіз до себе додому і каже:
- Запам'ятай, якщо я в вечорі йду додому і в мене тюбетейка на лівому боці - проси що хочеш, а якщо на правому то навіть рота не роззявляй.
А вона йому у відповідь:
- Запамятай, якщо я тебе зустрічаю і руки в мене на хрест - роби що хочеш, а якщо в боки, то мені по-хрін з якого боку в тебе тюбетейка.
Схоже труба цього анекдоту не знав.
2. Скільки жахливих помилок у слові "*****"...
Может кто-то скинуть ссылку???
Подскажите мне пожалуйста. На каком направлении? В каком секторе? В каком году хотя бы?
Зеленский настолько трепетно относится к своей х*евой репутации?
Я тоже отношись к нему х*ево и даже очень. Тоже ГБР приедет, пужать будет?
Одни эмоции, и те нецензурные.
ДБР це орган який не повинен бути заангажованим. Орган яким повинен бути незалежним і повинен орієнтуватись лише на ЗАКОН.
Труба орієнтувався на усе інше і на Портнова, а не на Закон.
Труба повинен бути відстороненим від керівництва у зв"язку із вчиненням кримінальнокарного злочину.