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 Суддя Конституційного Суду Мельник пішов у відставку

Суддя Конституційного Суду Микола Мельник пішов у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"24 грудня 2019 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України був звільнений у відставку суддя КСУ Микола Мельник з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з поданням ним заяви про відставку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Микола Мельник був призначений суддею Конституційного Суду України Верховною Радою України в березні 2014 року. Суддя склав присягу 13 березня 2014 року. Він є доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167415
 
 
 Топ коментарі
 
Подал в отставку судья Конституционного суда Николай Мельник. Этот судья во время рассмотрения дела о законности роспуска Верховной Рады задавал вопросы, дебатировал с другими судьями, и судя по всему не считал законным указ Зеленского о досрочном роспуске Рады.Таких людей авторитарная система не любит и старается их выжить.
Как сообщает телеграм-канал "Зеленые человечки", судью Мельника накануне его отставки вызвали в президентский офис, где прямо сказали, чтобы судья писал заяву об отставке.В противном случае угрожали завести на судью уголовные дела (стиль Богдана и его друга Портнова). "Всіх заганяють в стойло. Будують слухняну вертикаль бєспрєдєльщиків", сказал источник информации.
Одной из причин чистки Конституционного суда может быть намерение отменить через него закон о люстрации, который давно не дает покоя и мешает Портнову и Богдану.
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Тяжело тебе сирожа жить на свете идиотом?
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Ничего страшного,
У слуг урода что не член то югист.
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Подал в отставку судья Конституционного суда Николай Мельник. Этот судья во время рассмотрения дела о законности роспуска Верховной Рады задавал вопросы, дебатировал с другими судьями, и судя по всему не считал законным указ Зеленского о досрочном роспуске Рады.Таких людей авторитарная система не любит и старается их выжить.
Как сообщает телеграм-канал "Зеленые человечки", судью Мельника накануне его отставки вызвали в президентский офис, где прямо сказали, чтобы судья писал заяву об отставке.В противном случае угрожали завести на судью уголовные дела (стиль Богдана и его друга Портнова). "Всіх заганяють в стойло. Будують слухняну вертикаль бєспрєдєльщиків", сказал источник информации.
Одной из причин чистки Конституционного суда может быть намерение отменить через него закон о люстрации, который давно не дает покоя и мешает Портнову и Богдану.
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Тоже мало платят?Нечего, получит выходное пособие-четверть годового бюджета страны. Судья Конституционного Суда Мельник ушел в отставку - Цензор.НЕТ 5406
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Тяжело тебе сирожа жить на свете идиотом?
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Аргументуй, чому НЕ ДАТИ втекти? А чому йому тікати взагалі?
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юГіка вже забувся?А гонтарєву? Ті теж подали у відставку....Традиція у нас вже така-відставка,привіт із Лондона.... Суддя Конституційного Суду Мельник пішов у відставку - Цензор.НЕТ 8860Хороший аргумент?
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У вас там за прапорцем, може і є така традиція. Суддя Конституційного Суду Мельник пішов у відставку - Цензор.НЕТ 5658
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От тобі прапорець в*ївся,кацапчику.....Ти мене ще піндосом назви! Суддя Конституційного Суду Мельник пішов у відставку - Цензор.НЕТ 4129Палишся рогопел,нагло палишся. Суддя Конституційного Суду Мельник пішов у відставку - Цензор.НЕТ 521
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от чуйка у человека! вовк (в смысле - волк... серый хищник...)))) ему позавидовал бы !
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А чего на Мальдивы, а не на сцену по роялю ..ярить?
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прогнозуэться ріст рівня лояльності КС до зебень
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Постепенно выдавят всех неугодных.

Не нравятся им преЗедентские законы, понимаеТе-ли...

Конституційний Суд визнав НЕконституційним законопроект президента Володимира Зеленського №1027 про додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата.


Про це кореспонденту LIGA.net повідомив представник президента в КСУ Федір Веніславський.

Висновок щодо законопроекту про дострокове припинення повноважень нардепів повинен з'явитися на сайті КСУ сьогодні

"Конституційний Суд надав негативний висновок", - повідомив він.

За словами Веніславського, КСУ встановив, що ініціатива Зеленського не відповідає вимогам статті 157 Конституції України.
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