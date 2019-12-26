 Суддя Конституційного Суду Мельник пішов у відставку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.
"24 грудня 2019 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України був звільнений у відставку суддя КСУ Микола Мельник з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з поданням ним заяви про відставку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Микола Мельник був призначений суддею Конституційного Суду України Верховною Радою України в березні 2014 року. Суддя склав присягу 13 березня 2014 року. Він є доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України.
У слуг урода что не член то югист.
Как сообщает телеграм-канал "Зеленые человечки", судью Мельника накануне его отставки вызвали в президентский офис, где прямо сказали, чтобы судья писал заяву об отставке.В противном случае угрожали завести на судью уголовные дела (стиль Богдана и его друга Портнова). "Всіх заганяють в стойло. Будують слухняну вертикаль бєспрєдєльщиків", сказал источник информации.
Одной из причин чистки Конституционного суда может быть намерение отменить через него закон о люстрации, который давно не дает покоя и мешает Портнову и Богдану.
Не нравятся им преЗедентские законы, понимаеТе-ли...
Конституційний Суд визнав НЕконституційним законопроект президента Володимира Зеленського №1027 про додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата.
Про це кореспонденту LIGA.net повідомив представник президента в КСУ Федір Веніславський.
Висновок щодо законопроекту про дострокове припинення повноважень нардепів повинен з'явитися на сайті КСУ сьогодні
"Конституційний Суд надав негативний висновок", - повідомив він.
За словами Веніславського, КСУ встановив, що ініціатива Зеленського не відповідає вимогам статті 157 Конституції України.