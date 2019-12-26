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 Політика України, Економіка, Суспільство
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Все про:Міністерство соціальної політики (363) електронні документи (45) лікарняний (3) електронні послуги (10) Коваль Олег (1)

 Введення електронних лікарняних листів заощадить від 1 до 4 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Коваль

Заступник міністра соціальної політики Олег Коваль заявив, що введення системи електронних лікарняних листів заощадить бюджету Фонду соціального страхування від 1 до 4 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції в Міністерстві соціальної політики.

"Ми розраховуємо на збереження, економію бюджету Фонду соціального страхування від 1 до 4 млрд грн у результаті введення системи електронних лікарняних листів", - заявив Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін спрямував додаткові 1,4 млрд грн на виплату лікарняних у 2019 році

За його словами, це нововведення передано під його особистий контроль, і система має запрацювати вже з квітня 2020 року.

Нагадаємо, раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167413
 
 
 Топ коментарі
 
и самое главное освободит от выплат ? Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн, - замминистра соцполитики Коваль - Цензор.НЕТ 3377
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Все обрізають, скорочують, стискають, а на вихлопі пшик. Імітація Кипучої Діяльності.
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откуда эта цифра 1-4 млрд грн, откуда экономия? у нас 12 млн работающих получается экономия минимум по 100 грн на каждого работающего из-за отмены бумажных бланков?
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каким образом? на эту сумму не получат денег больные? а может, за счет печати бланков самих больничных? или лишь бы кукарекнуть?
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Могу предположить, что это позволить сократить выплаты по больничным листам
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не, оне имеют надежду, что 90% выдаваемых нонче больничных - это липа, и за счет утилизации подобных возникнет экономия...
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откуда эта цифра 1-4 млрд грн, откуда экономия? у нас 12 млн работающих получается экономия минимум по 100 грн на каждого работающего из-за отмены бумажных бланков?
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Все обрізають, скорочують, стискають, а на вихлопі пшик. Імітація Кипучої Діяльності.
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Имбурде -- имитация бурной деятельности.
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Верую в 150-процентную надежность носителей электронных больничных листов. И трудовых книжек -- тоже. Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн, - замминистра соцполитики Коваль - Цензор.НЕТ 7310
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Тепер вже й автоцивілку страхові компанії оформлюють в "електронному вигляді. Просто цікаво, чи всі менти вже мають сканер QR-коду з можливістю відкриття сторінки на сайті МТСБУ де підтверджується чинність полісу?
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Только чтобы заказывать листы тоже через интернет.
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скока-скока?
и с аткудава такие цифры? вот просто - с чего такое счастье????
какие-то раскладки б...расчеты этого дива-дивного ))))
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Вслід за прем'єром новинами з майбутьного виришили порадувати нас його підлеглі.
А чоми і ні якщо іншого позитиву годі і очікувати. Введення електронних лікарняних листів заощадить від 1 до 4 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Коваль - Цензор.НЕТ 7052
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фигассе бумага в Украине дорогая)))...как -то лежал в больнице пару недель, притащил больничный...бух сказала, типа дешевле его не сдавать-возить куда там надо)))
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Как всё это знакомо - усушка, утруска, естественная убыль, и пр., и пр.! Теперь в моде компьютерный сбой, хакерская атака, и пр., и пр., и пр.! Главное, что на выходе для простых смертных - 0 целых, шышь десятых! Таким образом, можно запросто наэкономить сумму в десятки, сотни раз больше! Ведь есть посыл, настрой, и пр., и пр., и пр.!
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