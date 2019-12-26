 Введення електронних лікарняних листів заощадить від 1 до 4 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Коваль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції в Міністерстві соціальної політики.
"Ми розраховуємо на збереження, економію бюджету Фонду соціального страхування від 1 до 4 млрд грн у результаті введення системи електронних лікарняних листів", - заявив Коваль.
За його словами, це нововведення передано під його особистий контроль, і система має запрацювати вже з квітня 2020 року.
Нагадаємо, раніше міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.
и с аткудава такие цифры? вот просто - с чего такое счастье????
какие-то раскладки б...расчеты этого дива-дивного ))))
А чоми і ні якщо іншого позитиву годі і очікувати.